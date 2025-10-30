未注意車前狀況釀禍　自小客擦撞路邊車輛當場翻覆釀2傷

▲▼曾姓女子駕駛的自小客車，疑似未注意車前狀況，先擦撞路邊臨停車輛，導致其自身車輛當場翻覆，並波及到前方停放的另一輛汽車。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

昨（29）日下午，高雄市岡山區介壽東路發生一起連環擦撞事故。一輛由曾姓女子駕駛的自小客車，疑似未注意車前狀況，先擦撞路邊臨停車輛，導致其自身車輛當場翻覆，並波及到前方停放的另一輛汽車。這起事故共造成兩名駕駛輕微擦傷，所幸均無大礙。警方到場處理，雙方駕駛經檢測均無酒駕情事。

岡山分局於昨（29）日15時許獲報，指稱在岡山區介壽東路發生交通事故。警方獲報後，立即前往現場處理。經初步了解，這起事故是一名42歲曾姓女子駕駛自小客車行經該路段時，疑因未注意車前狀況，不慎擦撞到臨停於路邊，由42歲徐姓男子駕駛的白色自小客車，強大的撞擊力道導致曾女所駕駛的車輛當場翻覆，並進一步波及到停放在該車前方的一輛黑色自小客車。

這起連環事故共造成曾女及徐男兩人輕微擦傷，但兩人均表示傷勢不嚴重，不需送醫治療。警方到達現場後，隨即協助將翻覆的車輛排除，並實施交通疏導，確認現場交通已恢復順暢。

警方對曾女與徐男實施酒測，結果雙方駕駛酒測值均為0，初步排除酒駕肇事。警方初步研判，肇事原因為曾女駕駛時未注意車前狀況。詳細的肇事責任歸屬，後續將由交通大隊進一步分析釐清。