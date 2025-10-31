日球星約「AV女優」招數曝光！　七瀨愛麗絲點頭揭原因

記者黃翊婷／綜合報導

日本男子排球國手高橋藍近日被爆料，私約人氣AV女優河北彩伽見面共度夜晚，事後兩人均已發布聲明道歉。究竟兩人是透過什麼管道聯繫上，同為知名AV女優的七瀨愛麗絲（七瀬アリス）推測，應該是透過社群私訊，女優幾乎每天都會看私訊內容，其中不乏有名人發來的吃飯喝酒邀約。

▲河北彩伽與高橋藍陷入約會過夜醜聞。（圖／翻攝自IG）

關於高橋藍與河北彩伽約會過夜的醜聞，不少網友疑惑，AV女優的社群私訊應該都是由事務所統一處理，而像河北彩伽這樣的人氣女優，每天收到的私訊很多，她又是如何這麼巧剛好看到高橋藍的訊息。

▲七瀬愛麗絲透露，女優幾乎每天都會看社群訊息。（圖／翻攝自推特／Alice_Nanase_）

對此，AV達人一劍浣春秋在《Play NO.1》網站發文表示，知名AV女優七瀨愛麗絲推測出2大可能原因，首先，球員大多都是透過私訊搭訕，像高橋藍這樣追蹤者多的帳號，發過來的訊息會自動排在比較前面的位置。

其次，七瀨愛麗絲提到，雖然女優的社群私訊會由事務所處理，但經紀人很忙，所以第一個看到訊息內容的通常是女優本人，加上需要宣傳、接收廠商工作邀約，女優的社群私訊功能幾乎都會開放，女優也幾乎每天都會看訊息，「有很多是吃飯喝酒的邀約，其中不乏名人。」