社會 社會焦點 保障人權

「恐怖3號房」噁心畫面曝！房客垃圾堆成山　廁所疊60菸盒釀火災

記者許權毅／台中報導

台中市西屯區昨晚發生一起火災，一間小套房突然冒出火煙，嚇得租客們紛紛逃離。警消入室一看，更看到離譜景象，該間套房內，一袋袋垃圾堆成山，廁所內有大量菸盒菸蒂，疑似是菸蒂又不慎點燃衛生紙釀禍。警消說，要待火調結束，才能釐清是否有涉及刑責。

▲▼垃圾山菸盒。（圖／福和里長林寅利提供）

▲台中中工三路昨晚傳出一起套房火災，屋內景象駭人。（圖／福和里長林寅利提供）

福和里長林寅利說，該名年輕男房客承租在此，昨日事發後，可能一時也慌了，還是其他房客看見煙霧，才趕緊報案。屋內情況確實是堆滿垃圾，房客疑似是因工作關係，平時上夜班，垃圾就堆積未丟棄，結果越堆越多。

▲▼垃圾山菸盒。（圖／福和里長林寅利提供）

▲該套房屋內有大量垃圾、菸盒。（圖／福和里長林寅利提供）

實際查看該間「3號房」內部照片，一袋袋用超商塑膠袋裝起的垃圾，就放在床邊堆積，已經變成「一座小山」，甚至已經把床給淹沒，房內已經沒有地方可以站立，冰箱上也堆滿菸盒；疑似起火點的廁所內，堆積更多菸盒，目測有60個盒子，甚至有滿地疑似使用過的衛生紙，場景相當離譜，讓人不禁懷疑該如何居住。

▲▼垃圾山菸盒。（圖／福和里長林寅利提供）

▲▼年輕男房客疑似因堆積菸蒂、衛生紙，造成火災。（圖／福和里長林寅利提供）

▲▼垃圾山菸盒。（圖／福和里長林寅利提供）

台中市消防局昨日晚上8點多獲報，稱該棟7層樓建物有火光冒出，立即出動協和、工業區、西屯以及黎明等多個分隊前往，總計9車20人前往搶救，房客稱為浴廁內垃圾桶燃燒，已經自行撲滅，民眾均自行避難，無人受傷受困，原因待查；第六警分局說，目前尚待消防局火調結束，查察是否有縱火嫌疑，才會依法偵辦，釐清是否涉及失火罪。

▲▼垃圾山菸盒。（圖／福和里長林寅利提供）

▲男子是否涉及刑責，待火調人員鑑定。（圖／福和里長林寅利提供）

10/29 全台詐欺最新數據

463 2 2795 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

記憶體回檔！旺宏慘吞2根跌停　3檔遭關禁閉
林家正加入火腿秋訓　日球迷驚喜認出：12強砲轟戶郷的男人！
快訊／不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光
快訊／「馬太鞍堰塞湖災後重建特別條例」三讀通過！　經費上限3
台中「恐怖3號房」！噁心畫面曝
目睹王子、粿粿調情「晏柔中1表情」露餡了！網笑：尷尬又不失禮
塞車、下錯交流道！球員急換YouBike狂衝　仍判比賽沒收
20歲短褲妹深夜炸街慘了！全車囂張「配備」曝光
粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲：希望雙方都能獲得善

邪教「聖母」林欣月打死信徒　閃過重罪未依傷害致死判刑原因曝

王鴻薇前助理被爆「藉勢勒索」　合作律師柯晨皓出庭作證

國道鋼梁噴飛砸爛2車還酒駕肇逃　駕駛被判刑7個月

高雄重大竊案！嬤離家5小時小偷闖空門搬走保險櫃　損失260萬

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

蟑螂老鼠天天「敦親睦鄰」！高雄女家裡積成垃圾場　3人崩潰提告

短褲妹深夜炸街慘了！全車囂張「配備」曝光　最高開罰1萬1400

大學猴騎改裝車躲警！一路違規吞43罰單　上網討拍被酸爆急刪文

搶當保時捷車主「引擎聲超誘人」MACAN S執行署雙11拍賣

戒酒8年「吃一頓薑母鴨」出事　駕駛要關7個月

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

中山隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹為萬聖節拍片取景

騎士見「隧道有鬼」嚇崩！恐怖黑影照瘋傳　監視器拍到3個人

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

台鐵深夜死傷事故！鶯歌至桃園雙向延誤

新竹市驚傳路面地層下陷！多棟房屋傾斜　住戶驚逃：以為要塌了

獨／客吃隔夜飯開嗆　老闆開山刀猛砍

女房客吃宵夜睡著！遭房東代理人伸狼爪

放縱3犬狂吠咬人　法官判決惡飼主強制搬遷

「恐怖3號房」噁心畫面曝　廁所疊60菸盒釀火災

短褲妹深夜炸街慘了　全車囂張「配備」曝光

即／隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹身分曝光

新北淡水3鐵皮屋火警　黑煙沖天畫面曝光

花蓮嚴重自撞車禍！6人送醫搶救

寄8張提款卡被控助詐136萬　她獲無罪

桃園垃圾車碰撞機車　女卡車輪下命危

1女戰3男出事！2人沒戴套挨告性侵　他4P不舉pass

相關新聞

台中南區低基期、高機能　專家預言5年後不再低調

台中南區低基期、高機能　專家預言5年後不再低調

自房地合一稅2.0上路後，全台房市進入瘋漲期，隨後祭出的打房政策，又讓全台房市迅速降溫，但台中南區卻因生活機能完善、價格基期低，雖然交易量同樣下滑，但房價卻成為這波打炒房下波動較小的潛力區。

新北淡水3鐵皮屋火警　黑煙沖天畫面曝光

新北淡水3鐵皮屋火警　黑煙沖天畫面曝光

北市五分埔商圈晚間火警！

北市五分埔商圈晚間火警！

中市遭爆亂倒廚餘餿水外溢　空拍照曝！

中市遭爆亂倒廚餘餿水外溢　空拍照曝！

即／廚餘去化中央前進協調所緊急成立

即／廚餘去化中央前進協調所緊急成立

粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

王子人設崩塌！製作人B2真實反應曝

美乳女神「上空」參加女力聚會　百萬人朝聖

護理女神31歲驟逝！　昔自爆「王姓CEO」追求

新婚10天！Lulu突喊「我懷孕了」

台灣超辣「護理女神」驚傳國外過世！

誰不想當王子老婆？網封HOOK大預言家

不只粿王戀！葛斯齊出手驚爆「美國出軌團有兩對」　疑似還有案外案

粿粿沒幫范姜過　反祝「王子40大壽」

