「恐怖3號房」噁心畫面曝！房客垃圾堆成山　廁所疊60菸盒釀火災

記者許權毅／台中報導

台中市西屯區昨晚發生一起火災，一間小套房突然冒出火煙，嚇得租客們紛紛逃離。警消入室一看，更看到離譜景象，該間套房內，一袋袋垃圾堆成山，廁所內有大量菸盒菸蒂，疑似是菸蒂又不慎點燃衛生紙釀禍。警消說，要待火調結束，才能釐清是否有涉及刑責。

▲台中中工三路昨晚傳出一起套房火災，屋內景象駭人。（圖／福和里長林寅利提供）



福和里長林寅利說，該名年輕男房客承租在此，昨日事發後，可能一時也慌了，還是其他房客看見煙霧，才趕緊報案。屋內情況確實是堆滿垃圾，房客疑似是因工作關係，平時上夜班，垃圾就堆積未丟棄，結果越堆越多。

▲該套房屋內有大量垃圾、菸盒。（圖／福和里長林寅利提供）



實際查看該間「3號房」內部照片，一袋袋用超商塑膠袋裝起的垃圾，就放在床邊堆積，已經變成「一座小山」，甚至已經把床給淹沒，房內已經沒有地方可以站立，冰箱上也堆滿菸盒；疑似起火點的廁所內，堆積更多菸盒，目測有60個盒子，甚至有滿地疑似使用過的衛生紙，場景相當離譜，讓人不禁懷疑該如何居住。

▲▼年輕男房客疑似因堆積菸蒂、衛生紙，造成火災。（圖／福和里長林寅利提供）



台中市消防局昨日晚上8點多獲報，稱該棟7層樓建物有火光冒出，立即出動協和、工業區、西屯以及黎明等多個分隊前往，總計9車20人前往搶救，房客稱為浴廁內垃圾桶燃燒，已經自行撲滅，民眾均自行避難，無人受傷受困，原因待查；第六警分局說，目前尚待消防局火調結束，查察是否有縱火嫌疑，才會依法偵辦，釐清是否涉及失火罪。

▲男子是否涉及刑責，待火調人員鑑定。（圖／福和里長林寅利提供）