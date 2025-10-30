LINE只傳「有空嗎」　一票人火大：絕不回！妹子曝正確開場

▲網友怒喊「別再只傳在嗎？」（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人坦言，突然收到未知的訊息，就怕沒好事！一名女網友抱怨，最怕看到親友傳「在嗎？」、「有空嗎？」的訊息，讓人瞬間焦慮。她建議，與其讓對方猜，不如把要說的話一次打完，「讓人自己決定有沒有空」。文章引發萬人熱議，「光寫『在嗎』我都不想回」、「不講重點超煩」。

一名女網友在Threads表示，每當看到親友、同事傳來「在嗎」、「有空嗎？」都讓她猶豫到底要不要點開來回覆。

對此，原PO認真建議這些人，不如直接把想說的話一併打在後面，「這樣人家才可以決定在不在、有沒有空！」

文章一出，引來萬人點頭開噴，「我會不讀不回，對方一直不主動講要幹嘛，我就會一直擺著，有什麼事情就直接講 」、「光寫『在嗎』的人，我都不想回」、「我很討厭這種方式問完，然後消失的人」、「非常認同，還有那種可以請你幫忙嗎的，沒講什麼忙，怎麼知道可不可以」、「基本上不用問，直接切入主題，我有興趣就會回」、「每次看到不把內容先打上來寫清楚的，根本不想看，甚至覺得煩躁」、「還有那種直接給一張圖片後，不說話...等你開口問的人，真的超級討厭」。

也有網友補充提醒，「還有打字可以一次打完嗎，不要一直斷句」、「我會把事情先打出，然後最後一句才問：有空討論一下嗎」。