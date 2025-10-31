嘉義大林小旗艦計畫　實踐社區共好理念

▲▼嘉義大林小旗艦三社區成果亮眼 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為推動福利社區化及社區共好理念，嘉義縣社會局與大林鎮公所輔導平林、明華及西結三社區共同辦理「114年度小旗艦型補助計畫」，日前在平林里朝聖宮前廣場舉辦成果展，現場結合敬老活動、社區成果展示與在地文化表演，場面熱鬧又溫馨。

活動由平林社區迎賓開場揭序，理事長葉秀齡感謝縣府與鎮公所長期支持，嘉義縣社會局長張翠瑤及大林鎮長許有疆與多位民意代表親臨現場與長輩互動寒暄，祝賀長者健康平安。明華及吉林社區接續登台演出，展現社區多元活力。

平林社區理事長葉秀齡表示，社區連續兩年參與小旗艦計畫，以「樂活共融、銀向幸福」為主軸，推動長者關懷據點服務、志工培力、健康促進活動及環保手作課程，並與明華、西結等社區建立夥伴合作，讓長輩在熟悉的環境中學習、陪伴、快樂生活。

活動現場除有靜態成果展外，西結社區還準備現煮鴨湯與蔬食分享，象徵平安團圓；65歲以上長者可領取重陽禮品，展現敬老尊賢的精神。許多長輩表示，每年最期待的就是這場活動，不僅感受社區用心，也讓重陽節更有溫度。

張翠瑤局長也表示，小旗艦計畫是落實社區福利化的重要力量，平林、明華與西結社區透過行動與夥伴合作，打造「老有所用、老有所樂」的幸福家園，展現嘉義縣社區溫暖能量。