一張圖看這波涼一周　北台再變天！入秋首度「叩關1字頭」

▲這波涼空氣較強，東北季風持續一周。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

中央氣象署表示，受鋒面通過及東北季風增強影響，今天（31日）北台灣天氣將再度轉涼，且迎風面北東地區有局部短暫雨，整天氣溫僅約21度至26度，這樣天氣將持續到下周，北台灣天氣較涼，有秋意。

氣象署預報，今天清晨苗栗以北有局部短暫陣雨，花東地區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，白天起鋒面遠離，降雨轉為以迎風面為主，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區及竹苗山區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。北台灣天氣再度轉涼，整天氣溫約21至26度，其他地區早晚也涼，低溫22至24度，白天高溫仍有27至32度。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」表示，東北季風即將再度增強，預報顯示，這一波涼空氣比較強，北部、宜蘭平地將是入秋以來，首度叩關1字頭低溫，周末的北台灣，秋意會頗有感。至於背風面的中南部，影響比較不明顯，白天還是偏暖，但日夜溫差會蠻大的，提醒民眾，雖然天氣好，穿著上仍需多多留意。

天氣風險公司則分析，31日這波東北季風南下以後，估計要持續一周以上，水氣不算太多，期間北部東北部多雲時陰陣雨，發生豪大雨機會不高。中南部與東南部則維持晴時多雲的穩定天氣。

氣溫方面，31日以後北部、東北部高溫維持約24度，僅11月4日（下周二）短暫回升到28度，隨即又下降；低溫在下探20至21度，感受稍冷，中南部與東南部高溫都在29至32度，無明顯變化。