生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本預測周末有熱帶低壓　專家：下周估2個颱風生成

▲▼ 。（圖／翻攝weathernerds）

▲太平洋目前有熱帶擾動發展中 。（圖／翻攝weathernerds，下同）

記者許力方／台北報導

日本氣象廳最新預測，菲律賓附近海域周末將出現一個熱帶性低氣壓，並且各種氣象模式顯示它可能在下周發展成颱風，並靠近菲律賓。中央氣象署稍早表示，周末可能發展的熱帶系統初估路徑不會影響台灣。

氣象署預報員劉沛滕稍早預報，11月平均還是會有2到3個熱帶系統發展，菲律賓中部或南部地區陸續有熱帶系統或低氣壓通過，這周末關島南邊可能有一個熱帶系統發展，路徑以通過菲律賓中部群島為主，對台灣沒有直接影響，但若移動到南海，可能會帶來一些水氣，還要再觀察。

▲▼ 。（圖／翻攝weathernerds）

颱風季延長賽！民間氣象愛好「台灣颱風論壇」並指出， 下周起，西北太平洋菲律賓到關島之間熱帶系統將再度活躍，預估會有2個颱風接續形成，是否影響到台灣，「還言之過過過過過過早」，因為路徑變數還很大，但秋季只要熱帶系統穿越菲律賓，都需要特別注意是否與東北季風產生共伴。

日本氣象廳最新預估也顯示，菲律賓海域上周末將出現一個熱帶低氣壓，多數氣象模型顯示該系統可能在11月3日或4日（下周一或二）發展為颱風，並接近菲律賓。此外，近期預報表現優異的十分優異的AI模式Google的Good Deep Mind模型則顯示，颱風可能靠近菲中地區。

10/28 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

氣象氣象雲熱愛低壓颱風東南亞要聞

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李沐和舒華比韓文出絕招：歐巴～　挑戰空中瑜珈崩潰「最難的工作」

李沐和舒華比韓文出絕招：歐巴～　挑戰空中瑜珈崩潰「最難的工作」

