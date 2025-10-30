快訊／台中豬瘟斃死豬「數量對不上」　中市府證實甲聯遭塗改

▲台中養豬場傳出非洲豬瘟個案，台中市農業局今天在疫情記者會上證實，斃死豬送化製場的三聯單中的甲聯遭到塗改。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中梧棲養豬場傳出非洲豬瘟個案，但關於斃死豬隻的數量兜不攏，中市府表示，化製三聯單中，甲聯與丙聯斃死豬頭數相異。今天在中央前進應變所記者會上，台中市農業局副局長蔡勇勝也證實，運抵化製場的甲聯有塗改跡象，目前已經行文雲林化製場調單以釐清真相。

農業部規定養豬場的豬隻死亡時，飼主須填報三聯單，其中甲聯由化製車駕駛送抵化製場後供核對留存，乙聯送交農業局動保處，丙聯由飼主留存。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台中市農業局副局長蔡勇勝表示，已經行文給雲林調單，這一兩天就會完成所有行政程序。（圖／記者游瓊華攝）



今天面對媒體詢問到底哪一聯遭到修改？蔡勇勝回應，台中沒有化製場，斃死豬送往雲林，目前農業局掌握，是送樣的那一聯上頭。目前已經行文給雲林，預計這兩天會完成所有的行政程序。

台中市政府先前就表示，原公布該案場死亡豬隻是117頭，後改為116頭，又再更正為78頭，數字迄今對不起來。農業局長張敬昌指出，117或116頭來自飼主口述，可能會有記憶力不準確的狀況；至於針對三聯單塗改，10月26日已送檢調調查，如有偽照文書一定會追究責任。