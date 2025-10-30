　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／台中豬瘟斃死豬「數量對不上」　中市府證實甲聯遭塗改

▲非洲豬瘟養豬場。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中養豬場傳出非洲豬瘟個案，台中市農業局今天在疫情記者會上證實，斃死豬送化製場的三聯單中的甲聯遭到塗改。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中梧棲養豬場傳出非洲豬瘟個案，但關於斃死豬隻的數量兜不攏，中市府表示，化製三聯單中，甲聯與丙聯斃死豬頭數相異。今天在中央前進應變所記者會上，台中市農業局副局長蔡勇勝也證實，運抵化製場的甲聯有塗改跡象，目前已經行文雲林化製場調單以釐清真相。

農業部規定養豬場的豬隻死亡時，飼主須填報三聯單，其中甲聯由化製車駕駛送抵化製場後供核對留存，乙聯送交農業局動保處，丙聯由飼主留存。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台中市農業局副局長蔡勇勝今天證實，非洲豬瘟案場中的斃死豬送化製所三聯單中，送雲林化製所的甲聯遭到塗改。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市農業局副局長蔡勇勝表示，已經行文給雲林調單，這一兩天就會完成所有行政程序。（圖／記者游瓊華攝）

今天面對媒體詢問到底哪一聯遭到修改？蔡勇勝回應，台中沒有化製場，斃死豬送往雲林，目前農業局掌握，是送樣的那一聯上頭。目前已經行文給雲林，預計這兩天會完成所有的行政程序。

台中市政府先前就表示，原公布該案場死亡豬隻是117頭，後改為116頭，又再更正為78頭，數字迄今對不起來。農業局長張敬昌指出，117或116頭來自飼主口述，可能會有記憶力不準確的狀況；至於針對三聯單塗改，10月26日已送檢調調查，如有偽照文書一定會追究責任。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
普發1萬拼多賺11萬！4銀行加碼一文看
川習會剛結束　陸宣布稀土、港口費問題「休戰一年」
快訊／法國羅浮宮驚天竊案　又抓到5人
王子粿粿「9段調情對話」完整曝光！
快訊／王子形象大翻車　上海演唱會緊急取消
晚間有感降溫「雨連下5天」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「台鐵假期」玩國旅明年初上線　七星奢華「寢台列車」還要評估

快訊／廚餘去化中央前進協調所緊急成立　兩階段應對策略曝光

玩遊戲過關！粿粿衝上前「抱住曹佑寧」　全看傻：超沒邊界感

快訊／案例場2次清消仍驗出豬瘟病毒！國防部化學兵支援

台鐵×東武鐵道締結10周年　Spacia車頭首來台「12月現身北車」

坣娜胰臟癌逝　醫揭「癌王」殘酷真相：藥物少得可憐

在北海道遇到熊「還跟熊對到眼」　她曝路段：有去的人要小心

細看3年前合照「王子不只拿綠帽」　Cheap驚喊：無數男人的陰影

上節目被考北韓首都「粿粿脫口南韓」！1反應網嘆：無感變反感

快訊／台中豬瘟斃死豬「數量對不上」　中市府證實甲聯遭塗改

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

北教大「型男教授」偷吃12女！ 後宮集滿校長、老師、學生 滿滿都是他工具人

李沐和舒華比韓文出絕招：歐巴～　挑戰空中瑜珈崩潰「最難的工作」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

潘瑋柏宣傳到一半「開煮泡麵」　護食怕工作人員搶：只有買一包？

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

「台鐵假期」玩國旅明年初上線　七星奢華「寢台列車」還要評估

快訊／廚餘去化中央前進協調所緊急成立　兩階段應對策略曝光

玩遊戲過關！粿粿衝上前「抱住曹佑寧」　全看傻：超沒邊界感

快訊／案例場2次清消仍驗出豬瘟病毒！國防部化學兵支援

台鐵×東武鐵道締結10周年　Spacia車頭首來台「12月現身北車」

坣娜胰臟癌逝　醫揭「癌王」殘酷真相：藥物少得可憐

在北海道遇到熊「還跟熊對到眼」　她曝路段：有去的人要小心

細看3年前合照「王子不只拿綠帽」　Cheap驚喊：無數男人的陰影

上節目被考北韓首都「粿粿脫口南韓」！1反應網嘆：無感變反感

快訊／台中豬瘟斃死豬「數量對不上」　中市府證實甲聯遭塗改

「台鐵假期」玩國旅明年初上線　七星奢華「寢台列車」還要評估

快訊／廚餘去化中央前進協調所緊急成立　兩階段應對策略曝光

桃園分署拍賣11/11登場　43萬泰達幣、商辦、土地歡迎競標

2遊客闖阿里山眠月線鐵軌！最重罰5萬　林鐵處重申安全規定

NewJeans一審慘敗！法院認定合約仍有效　五人恐「無限期冷凍」

被扣倒也不哭了！楠梓高中終於「真正打到一場比賽」　隊長吳承諭吐真言

2025亞洲冬盟11月15日開打　全季套票1380元、11月3日中午開賣

玩遊戲過關！粿粿衝上前「抱住曹佑寧」　全看傻：超沒邊界感

臘腸狗「影帝」戲超多　「ㄅㄧㄤˋ」翻肚再加碼遮眼睛：準備出道

香港立法會選舉　保安局長：勸人投廢票、不投票涉違反國安法

【滾滾泥流】燕子口堰塞湖恐潰決！ 立霧溪「水流狂衝」居民緊急撤離

生活熱門新聞

范姜彥豐強大背景被挖出！　網友直呼完勝王子

范姜彥豐「選1時機爆出軌」！網驚：最狠報復

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

家人1舉動「救了范姜彥豐」　他驚：誰都救不了

王子「1舉動」粿粿錯愕？眾人諷刺笑：直接爆

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」　網朝聖3年前照

快訊／2縣市大雨特報　今晚再變天

粿粿偷情王子　11周前「16字神預言」朝聖

粿粿婚內出軌！　廣告小妹列3重點：顯然很難放棄帥小王

范姜彥豐、粿粿離婚金額能到多少？律師說實話

粿粿曾許願「王子勾勾...」　大票人狂嘔：人妻94會玩

范姜彥豐心死爆料！律師預測「粿粿下一步」

機場入境「取消免檢疫通道」！石崇良：手提行李全面X光檢查

更多熱門

相關新聞

即／企業捐1千劑「豬瘟檢測劑」　潛伏期就能驗出

即／企業捐1千劑「豬瘟檢測劑」　潛伏期就能驗出

防治非洲豬瘟神隊友來了！為擴大篩檢量能，民間企業捐贈1000劑非洲豬瘟檢測試劑，不僅縮短檢測時間，還能一次檢測10頭豬隻，更能在豬隻未發病的潛伏期就揪出病毒，具備高達99.99%的準確度，將大幅提升第一線的篩檢效率。

台台中每天誕生10家公司！　賴正鎰：商辦需求最多不在七期

台台中每天誕生10家公司！　賴正鎰：商辦需求最多不在七期

機場入關不分疫區、非疫區　全面掃描X光、緝毒犬嗅聞

機場入關不分疫區、非疫區　全面掃描X光、緝毒犬嗅聞

嚴堵豬瘟　財政部：1115起快遞貨物進口需申報電商平台、集運商資訊

嚴堵豬瘟　財政部：1115起快遞貨物進口需申報電商平台、集運商資訊

豬肉禁宰禁運補貼公布！飼料費每頭810元　肉攤停業給3萬

豬肉禁宰禁運補貼公布！飼料費每頭810元　肉攤停業給3萬

關鍵字：

非洲豬瘟台中化製所三聯單

讀者迴響

熱門新聞

王子、粿粿出手了！

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」

晏柔中目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

范姜彥豐強大背景被挖出！　網友直呼完勝王子

范姜彥豐「選1時機爆出軌」！網驚：最狠報復

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

范姜彥豐爆討1200萬封口！「王子拒付急切割」

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密

即／隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹身分曝光

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

家人1舉動「救了范姜彥豐」　他驚：誰都救不了

粿粿3年前答應求婚照被挖！

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

快訊／旺宏法說會變法會！連虧9季爆量跌停　吳敏求預告回歸

更多

最夯影音

更多
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面