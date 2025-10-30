台中爆非洲豬瘟害慘豬農！補貼方案出爐　整體規模11億下週開放申請

▲農業部防檢署組長林念農出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，市政府更出現通報不確實、疫調不清的問題，導致全國自10月23日開始到11月6日共15天期間，禁運、禁宰豬隻及禁用廚餘養豬，重創全國豬農生計。對此，行政院會今（30日）拍板產業補助措施，養豬場將給予飼料差額及廚餘清運油資補助，一級生產鏈的養豬農民、肉品市場、毛豬承銷人、屠宰場及傳統肉攤也有補助。整體規模達到11億，預計6.4萬人受惠，相關方案將在下週正式開放申請。

根據農業部規劃，10月23日到11月6日共15天禁運、禁宰及禁用廚餘期間，將對廚餘養豬場進行飼料差額補助，及協助清運至環境部指定場所的油資補助。補助對象的「取得再利用檢核養豬場」，共計434場，飼料差額補助為每頭300元；油資補助以飼養規模為基準，給予每場8000元至1.8萬元，登記200隻到500隻的豬場，每場8000元，登記2000以上為1.8萬元。

另外，一級生產鏈從業人員及業者輔導補助部分，規劃在15天的禁運、禁宰及禁用廚餘期間，對養豬農民、肉品市場、毛豬承銷人、屠宰場、傳統肉攤、異地批次母豬場及疫情獎勵通報等提供相關補助。

養豬農民補貼此期間額外衍生延遲上市豬隻的飼料費用，每頭豬補助810元；肉品市場的租金收入損失，最高每場補助20萬元；毛豬承銷人暫停業務的收入損失，每人補助1.5萬元；屠宰場的人事及勞務費用損失，每頭豬280元；傳統肉攤的暫停營業的收入損失，每攤將給予3萬元。

異地批次母豬場補貼禁運禁宰期間保育豬管制移動致密飼死亡之損失，每頭2500元；疫情期間主動通報者，獎勵通報每案5000元。

另外，農業部也規劃金融支持方案，針對依法登記的養豬場、屠宰場負責人，以及經認定因非洲豬瘟管制受影響之農民組織及農企業，提供輔導補助。新貸戶補助自撥貸日起6個月之利息，並以1%為上限；舊貸戶可申請展延6個月本金，展延期間補貼利息，並以1%為上限。額度方面，補助每一借款人貸款額度，新舊貸合計600萬元，且補貼期間免收保證手續費。

針對養豬產業鏈的整體補助規模，農業部長陳駿季說，預算規模粗估11億左右，後續相關作為預計下週一開放接受申請，約6.4萬人可受惠。