菲女來台不知懷孕上抖音買調經藥　突生男嬰涉殺害棄屍徬惶現身

記者許權毅／台中報導

台中市潭子區一處大排水溝昨日被發現一具嬰屍，緊鄰大排的大型移工宿舍內，一名艾姓女移工涉有重嫌遭逮捕，昨日檢方複訊後，認艾女涉殺人、棄屍以及生母殺嬰等罪嫌，諭知限制住居、限制出境出海。今日上午，檢警於殯儀館解剖嬰屍，艾女也被帶往現場。

▲台中潭子嬰屍的媽媽今日由翻譯、仲介公司陪同到殯儀館。（圖／記者許權毅攝）



據悉，艾女（25歲）是在菲律賓時與男友發生親密行為，後來就來台工作，結果發現經期不準時，還曾到抖音平台購買「調經藥」嘗試調身體，結果隨著時間變化，發現肚子隆起，才知道自己懷孕。但艾女疑似是在產後隨即殺害、棄置，加上有情緒差等情況，可能構成「不得已之事由」而適用生母殺嬰罪。

▲▼檢警今日上午在殯儀館針對嬰屍解剖，採集檢體比對母子血緣。（圖／記者許權毅攝）



台中地檢署昨日複訊艾女，告知罪名殺人、棄屍以及生母殺嬰等罪嫌，諭知限制住居、限制出境出海，案情不明朗。因相驗無法確定死因，擇定今日上午由法醫師進行解剖，進一步釐清。

今日上午，艾女由仲介公司、翻譯陪同到台中殯儀館，艾女只會講菲律賓語，不諳英語，面對禮儀社人員詢問，幾乎都由仲介公司人員代答，情緒上看似有些微徬徨。《ETtoday新聞雲》記者嘗試以簡單英文詢問艾女「是否有殺害嬰兒？」艾女不回答，仲介公司人員連忙阻止，稱無法接受提問。

據了解，檢警已經採集艾女與男嬰屍檢體，要送驗比對DNA，若確定確定2人為母子，才會核發死亡證明書給艾女，預計得1個月後，報告才會出爐。

▲▼昨日嬰屍在大排內被發現。（圖／記者許權毅攝、民眾提供）



29日上午，台中市潭子區潭興路小巷大排裡，有民眾看到嬰兒帶著臍帶，臉部還稍微有一點點紅潤，並非完全發黑死亡，卡在水溝的一處水管附近。附近鄰居說，附近都沒有人懷孕，懷疑可能是外來者，正好附近有大型移工宿舍，許多移工出來張望，說一早確實有看到「Baby」，就在排水溝裡面。

經消防局派遣7名消防員到場，確認嬰兒已經死亡，位置在2米深水溝內，但無法辨識性別，交由轄區警方處理。專案小組深入追查，發現溝渠旁的鐵皮大型移工宿舍內，ARIAS（音譯艾里亞斯）姓的女子疑似在凌晨產下男嬰後，將其丟至大排，遂將人逮捕送辦。