社會 社會焦點 保障人權

無照男奪走兩條命只判1年2月　伸港小姊妹阿公悲憤：一定上訴

▲伸港姊妹遭無照超速駕駛撞飛傷重不治。（資料圖／民眾提供）

▲伸港小姊妹遭無照超速駕駛撞飛傷重不治。（資料圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

伸港鄉一對年僅10歲和9歲的陳姓小姊妹牽著弟弟的手，穿越斑馬線返家時，遭74歲、無照蕭男超速撞飛，弟弟受到輕傷，但小姊妹傷重身亡，蕭男辯稱是孩子們「闖紅燈」，他反應不及才會撞上，由於至今未與家屬成立調解，地院依過失致死罪判處1年2月徒刑，今天家屬受訪時難以接受，痛心的喊，真的不值得，一條命只判6個月，一定會上訴。

依據判決書內容指出，這起悲劇發生在去年2月22日傍晚6時許，當時蕭姓男子無照駕駛休旅車，行經伸港鄉建國路與美港公路三段路口時，路段限速70公里，卻以約77公里的時速超速通過路口，撞上正在斑馬線上過馬路的陳家三姊弟。蕭姓駕駛始終否認有過失，辯稱當時是綠燈通行，沒有超速，是因為對方突然闖紅燈才來不及反應。他更聲稱，視線被分隔島樹木遮擋，等到發現行人時已經來不及煞車。

▲伸港姊妹遭無照超速駕駛撞飛傷重不治。（資料圖／民眾提供）

▲伸港陳姓3姊弟放學後一起回家。（資料圖／民眾提供）

法院根據路人提供的行車紀錄器畫面，進行了精確的科學計算。畫面顯示，在18點21分30秒時，蕭姓駕駛的車輛正通過路口前的號誌桿位置（A點）；僅僅過了0.72秒，在18點21分31秒時，車輛已經行駛到斑馬線上撞擊行人的位置（B點）。經過實際測量，A點到B點的距離為15.5公尺。

根據這個時間和距離計算，蕭男當時的車速高達每小時77.264公里，明顯超過該路段70公里的速限。更重要的是，當時斑馬線上確實有行人，蕭男卻完全沒有減速禮讓的意圖。法官據此認定，蕭男超速且未禮讓行人。

▲伸港姊妹遭無照超速駕駛撞飛傷重不治。（資料圖／民眾提供）

▲蕭姓駕駛辯稱遭到樹木遮擋，法官勘驗後發現，分隔島並無路樹。（資料圖／民眾提供）

法官認為，現場路口照明充足，分隔島並無樹叢遮擋視線，加上蕭男駕駛的休旅車視野較高，理應能提早發現行人。更重要的是，基於「行人穿越道本來就該禮讓行人」的基本原則，即使行人闖紅燈，駕駛行經斑馬線時仍應暫停讓行人優先通過。

蕭姓駕駛被依過失致死罪，判處1年2個月有期徒刑。對於這樣的判決，陳家感到無比心碎與難以接受。女童阿公悲痛的表示，兩個寶貝孫女還有漫長的人生道路要走，她們的未來就這樣被一場完全可以避免的車禍奪走。而奪走兩條生命的代價，竟然僅僅是1年2個月的刑期，他們不禁想問，「我的孫女，難道就這麼不值得嗎？」

家屬更痛心地指出，蕭姓駕駛從事發至今，也沒有達成和解，甚至在法庭上仍試圖推卸責任，這種態度讓他們感受不到一絲悔意，一定會再上訴。

▲伸港姊妹遭無照超速駕駛撞飛傷重不治。（資料圖／民眾提供）

▲伸港小姊妹遭無照超速駕駛撞飛傷重不治。（資料圖／民眾提供）

無照男奪走兩條命只判1年2月　伸港小姊妹阿公悲憤：一定上訴

彰化阿泉「最後一鍋爌肉」賣完了　改賣雞腿飯

非洲豬瘟禁宰禁運措施持續延長，全台豬肉食材供應拉警報，彰化兩大美食名店緊急應變！擁有90年歷史的「阿泉爌肉飯」最後一鍋爌肉今日秒殺售罄，即日起改推雞腿飯應戰；而走過一甲子的「車路口肉羹」則創新推出「雞霸分」，用雞柳條取代傳統豬肉，讓老顧客驚艷「完全吃不出差異」！

