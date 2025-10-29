騎士闖紅燈被叭不爽了！攔車嗆：三小...躺地擋路最高開罰3萬6

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區國道路一段今（29日）上午，73歲的陳姓男子騎機車違規紅燈右轉搶快，左方直行載著妻兒的駕駛34歲張姓男子，因此在他後方鳴按喇叭提醒後，竟惱羞成怒，當街攔下對方的小客車嗆聲「你是在叭三小啦！」，見駕駛不理他，最後更直接躺在地上阻擋車輛去路。警方獲報到場後，陳男因危險擋車行為，面臨最高3萬6000元的罰鍰。

▼73歲陳男攔車嗆聲「你是在叭三小」 。（圖／記者陳以昇翻攝）

今日上午9時許，當時張姓男子駕駛自小客車載著妻兒，沿國道路一段往力行路方向行駛，要送小孩去上課，此時，陳姓男子騎乘機車，紅燈右轉搶快從路口竄出騎在車道中間，直行的張男見狀因而在後方鳴按喇叭提醒，沒想到，陳男聞聲後感到不悅，竟加速騎車上前，將張男的小客車攔下，並大聲理論，怒嗆：「你是在叭三小啦！」。

更離譜的是，陳姓男子在嗆聲後，見張男不理他，竟索性直接躺在馬路上，阻擋張男車輛的去路。張男見狀立即報警處理。警方獲報趕抵時，雙方仍在場等候。經警方詢問，雙方皆表示不提出告訴。但陳男在車道中暫停、甚至躺臥阻擋車輛的行為，已違反《道路交通管理處罰條例》第43條第1項第4款，屬於惡意阻擋車道等危險行為。將依規定舉發，陳男最高恐面臨3萬6000元罰鍰。

▼73歲陳男見駕駛不理他，竟躺地阻擋車輛去路 。（圖／記者陳以昇翻攝）