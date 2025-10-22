奢華「山茶花香」獨家飄進美式賣場！韓國直輸「沙龍級洗護」香氛養護一次到位

▲韓國、日韓熱銷的「Elastine伊絲婷山茶花奢華柔順蛋白修護洗髮精」，由美式賣場獨家引進台灣。（圖／資料照，下同）

一年四季一但遇上天氣變化，乾燥氣候與日夜溫差常讓頭皮緊繃、髮絲乾枯，梳髮時甚至容易拉扯斷裂，讓人好心疼。想要像韓劇女主角一樣，一撥髮絲就閃耀光澤、散發柔順仙氣，真的只能靠昂貴的沙龍護理嗎？答案是否定的！

髮質保養別鬆懈！

Elastine伊絲婷山茶花系列 居家保養首選

來自韓國、日韓同步熱銷的「Elastine伊絲婷山茶花奢華柔順蛋白修護洗髮精」，如今由美式賣場獨家引進台灣，讓消費者在家就能輕鬆體驗沙龍級的修護與香氛享受。不必花時間上髮廊，只要日常洗髮，也能洗出光澤柔順、彈力亮麗的秀髮，讓保養成為日常生活中最享受的一場「髮香儀式」。

▲「Elastine伊絲婷山茶花奢華柔順蛋白修護洗髮精」主打讓愛髮人不必花時間上髮廊，也能洗出光澤柔順、彈力亮麗的秀髮。

▲網友口碑大好評，紛紛留言「透明洗髮精乾燥髮質洗完柔順、1000毫升親民價格」。（圖／翻攝自FB）



弱酸性親膚配方Ｘ多重蛋白養護力

洗出柔亮健康感

Elastine伊絲婷山茶花奢華柔順蛋白修護洗髮精，採用弱酸性親膚配方，搭配來自椰子萃取的植物性潔淨成分，溫和洗淨頭皮與髮絲的堆積髒污與老廢角質，讓髮根清爽、髮尾柔滑。此外，富含多種水解蛋白、胺基酸、維生素原B5（泛醇）與植物精萃成分，層層滲入乾燥髮絲，補充養分並修護毛鱗片，使秀髮重現柔亮彈力，宛如剛做完護髮般輕盈柔順。

根據品牌臨床實驗顯示，單次使用即可讓毛髮摩擦係數降低達17%*，洗後髮絲觸感平滑、柔順度與光澤感皆肉眼可見，實現真正的「精準修護力」。

▲於全台美式賣場獨家開賣的「Elastine伊絲婷山茶花奢華柔順蛋白修護洗髮精」，價格也很吸引人。

黑莓果香Ｘ山茶花Ｘ麝香

三重香氛打造精品級洗護體驗

除了修護力出色，香氛更是Elastine的靈魂。以精品香水調香邏輯打造的「山茶花奢華香氛」，前調為黑莓果的清甜，中調綻放浪漫的山茶花花香，最後以麝香收尾，層次豐富、優雅持久。每次洗髮都像進行一場居家SPA，吹整時香氣縈繞，讓日常也能成為療癒時刻。

精品質感瓶身Ｘ儀式感設計

讓保養成為生活風景

Elastine伊絲婷此次推出的紅色光澤瓶身，搭配典雅花卉視覺設計，不僅展現韓系時尚質感，也讓浴室空間更添美感。簡單陳列，即能散發優雅氛圍，讓每天的洗護時光都成為一場「質感儀式」。

▲現正開賣的Elastine伊絲婷山茶花奢華柔順蛋白修護洗髮精，在全台美式賣場造成瘋搶炫風。

現正開賣！

全年秀髮修護就靠Elastine伊絲婷

韓國原裝品質結合沙龍級配方與精品香氛的Elastine伊絲婷山茶花奢華柔順蛋白修護洗髮精，現正於全台美式賣場獨家販售。

忙碌日常中也能輕鬆養出柔亮秀髮，在家完成沙龍級洗護，讓髮絲閃耀光澤、散發細緻香氣，展現自信優雅的仙氣風采。

*由LG生活健康技術研究院於2025/03/12~3/25完成損傷毛髮摩擦係數改善之人體試驗。試驗對象損傷人毛假髮22個樣本，使用洗髮精洗髮一次後進行測試。