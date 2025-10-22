　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

奢華「山茶花香」獨家飄進美式賣場！韓國直輸「沙龍級洗護」香氛養護一次到位

▲▼ 換季,髮質,韓國,美式賣場,獨家,秀髮,Elastine,山茶花,洗髮精。（圖／資料照）

▲韓國、日韓熱銷的「Elastine伊絲婷山茶花奢華柔順蛋白修護洗髮精」，由美式賣場獨家引進台灣。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

一年四季一但遇上天氣變化，乾燥氣候與日夜溫差常讓頭皮緊繃、髮絲乾枯，梳髮時甚至容易拉扯斷裂，讓人好心疼。想要像韓劇女主角一樣，一撥髮絲就閃耀光澤、散發柔順仙氣，真的只能靠昂貴的沙龍護理嗎？答案是否定的！

髮質保養別鬆懈！
Elastine伊絲婷山茶花系列 居家保養首選
來自韓國、日韓同步熱銷的「Elastine伊絲婷山茶花奢華柔順蛋白修護洗髮精」，如今由美式賣場獨家引進台灣，讓消費者在家就能輕鬆體驗沙龍級的修護與香氛享受。不必花時間上髮廊，只要日常洗髮，也能洗出光澤柔順、彈力亮麗的秀髮，讓保養成為日常生活中最享受的一場「髮香儀式」。

▲▼ 換季,髮質,韓國,美式賣場,獨家,秀髮,Elastine,山茶花,洗髮精。（圖／資料照）

▲「Elastine伊絲婷山茶花奢華柔順蛋白修護洗髮精」主打讓愛髮人不必花時間上髮廊，也能洗出光澤柔順、彈力亮麗的秀髮。

▲▼ 奢華「山茶花香」獨家飄進美式賣場！韓國直輸「沙龍級洗護」香氛養護一次到位 。（圖／業者）

▲網友口碑大好評，紛紛留言「透明洗髮精乾燥髮質洗完柔順、1000毫升親民價格」。（圖／翻攝自FB）

弱酸性親膚配方Ｘ多重蛋白養護力
洗出柔亮健康感
Elastine伊絲婷山茶花奢華柔順蛋白修護洗髮精，採用弱酸性親膚配方，搭配來自椰子萃取的植物性潔淨成分，溫和洗淨頭皮與髮絲的堆積髒污與老廢角質，讓髮根清爽、髮尾柔滑。此外，富含多種水解蛋白、胺基酸、維生素原B5（泛醇）與植物精萃成分，層層滲入乾燥髮絲，補充養分並修護毛鱗片，使秀髮重現柔亮彈力，宛如剛做完護髮般輕盈柔順。

根據品牌臨床實驗顯示，單次使用即可讓毛髮摩擦係數降低達17%*，洗後髮絲觸感平滑、柔順度與光澤感皆肉眼可見，實現真正的「精準修護力」。

▲▼ 換季,髮質,韓國,美式賣場,獨家,秀髮,Elastine,山茶花,洗髮精。（圖／資料照）

▲於全台美式賣場獨家開賣的「Elastine伊絲婷山茶花奢華柔順蛋白修護洗髮精」，價格也很吸引人。

黑莓果香Ｘ山茶花Ｘ麝香
三重香氛打造精品級洗護體驗
除了修護力出色，香氛更是Elastine的靈魂。以精品香水調香邏輯打造的「山茶花奢華香氛」，前調為黑莓果的清甜，中調綻放浪漫的山茶花花香，最後以麝香收尾，層次豐富、優雅持久。每次洗髮都像進行一場居家SPA，吹整時香氣縈繞，讓日常也能成為療癒時刻。

精品質感瓶身Ｘ儀式感設計
讓保養成為生活風景
Elastine伊絲婷此次推出的紅色光澤瓶身，搭配典雅花卉視覺設計，不僅展現韓系時尚質感，也讓浴室空間更添美感。簡單陳列，即能散發優雅氛圍，讓每天的洗護時光都成為一場「質感儀式」。

▲▼ 換季,髮質,韓國,美式賣場,獨家,秀髮,Elastine,山茶花,洗髮精。（圖／資料照）

▲現正開賣的Elastine伊絲婷山茶花奢華柔順蛋白修護洗髮精，在全台美式賣場造成瘋搶炫風。

現正開賣！
全年秀髮修護就靠Elastine伊絲婷
韓國原裝品質結合沙龍級配方與精品香氛的Elastine伊絲婷山茶花奢華柔順蛋白修護洗髮精，現正於全台美式賣場獨家販售。

忙碌日常中也能輕鬆養出柔亮秀髮，在家完成沙龍級洗護，讓髮絲閃耀光澤、散發細緻香氣，展現自信優雅的仙氣風采。

*由LG生活健康技術研究院於2025/03/12~3/25完成損傷毛髮摩擦係數改善之人體試驗。試驗對象損傷人毛假髮22個樣本，使用洗髮精洗髮一次後進行測試。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
堤頂大道嚴重車禍！多元計程車180度打轉　30歲女拋飛慘死
普發現金新措施！　央行推「數位金流平台」11月幫領錢
小煜泛淚把獎獻給大兒子！　認「2歲兒是特殊兒」
閃兵案連環爆「竟是因王大陸耍笨」　她曝始末：台灣寶藏
快訊／2縣市山區明天仍達停班課標準　最新雨量預測曝
睽違24年！央行鬆口紙鈔改版　2年半後發行
痛罵一頓「詐騙集團」會被報復！　恐怖手法曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

藝人網紅們掀起髮香洗護熱潮！ELASTINE胺基酸超導滲透修護力　立即撫平毛躁喚回髮絲彈潤柔亮

奢華「山茶花香」獨家飄進美式賣場！韓國直輸「沙龍級洗護」香氛養護一次到位

bb.q CHICKEN推超值優惠券　炸雞雙拼餐「+1元多1件」

全國豬隻禁運禁宰5天　量販通路：生鮮豬肉供貨量充足

蔡阿嘎聯手《金好運》！10/21起天天送出 iPhone 17　百萬網紅親自敲門送禮引爆話題

速食店周三限定優惠開跑　咔啦脆雞、中薯買1送1

東森集團科研保養實力再登頂！雙品牌榮獲第22屆國家品牌玉山獎美妝之最

必勝客限時推出5優惠　愛心切片比薩只送不賣

全聯花蓮光復推「行動超市車」每周2天　門市12月中恢復營業

BLACKPINK太會穿　Jennie、Lisa穿D+AF靴！粉絲瘋喊：買起來！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

涉閃兵50萬交保！陳柏霖微笑致謝：讓我面對取巧荒謬的選擇

奢華「山茶花香」獨家飄進美式賣場！韓國直輸「沙龍級洗護」香氛養護一次到位

bb.q CHICKEN推超值優惠券　炸雞雙拼餐「+1元多1件」

全國豬隻禁運禁宰5天　量販通路：生鮮豬肉供貨量充足

蔡阿嘎聯手《金好運》！10/21起天天送出 iPhone 17　百萬網紅親自敲門送禮引爆話題

速食店周三限定優惠開跑　咔啦脆雞、中薯買1送1

東森集團科研保養實力再登頂！雙品牌榮獲第22屆國家品牌玉山獎美妝之最

必勝客限時推出5優惠　愛心切片比薩只送不賣

全聯花蓮光復推「行動超市車」每周2天　門市12月中恢復營業

BLACKPINK太會穿　Jennie、Lisa穿D+AF靴！粉絲瘋喊：買起來！

肯德基「333神券」限時12天回歸　炸雞+蛋撻下殺47折

「挖土機超人」今家祭　總統頒褒揚令「謝謝他為台灣所做的一切」

鄭麗文兩岸論述受矚　趙春山：別忘了賴清德還當權

淨土沒了！冰島「首度發現蚊子」　專家推測可能原因

日本2座新樂園明年開！富士山下和角落生物互動　走進寶可夢森林

學會富人從淺意識致富！與金錢「對齊」將財源通道敞開

竹市舉辦「聯合奠祭」 以溫暖守護生命最後旅程

台東警宣導識詐防騙　讓長輩聰明不再受害

2025 Meet Pacific匯聚逾180家新創能量　共譜花蓮產業新篇章

Cheap批：國民黨最大的未爆彈就是趙少康　感覺像綠營的側翼

倒塌瞬間曝！台中「整片鷹架」蓋下來　駕駛驚魂：完全無法反應

【黃子佼認了！】親口證實「與孟耿如離婚」　當庭求輕判：要給扶養費

消費熱門新聞

肯德基333神券限時12天回歸

你也是暈船仔嗎？首支「情歌熟成」高粱酒　讓你一口喝到愛情味道

Jennie、Lisa穿D+AF靴

漢堡王「萬聖節套餐」限時18天開賣

必勝客5限定優惠開跑

家庭機車選購調查結果出爐

肯德基「花雕紙包雞」睽違4年回歸

東森雙品牌獲國家品牌玉山獎美妝之最

7-11寄杯咖啡省370！義大利麵兩件更省

全聯推出超萌「Miffy兔」康寧餐具29折起

頂呱呱X鬼娃恰吉萬聖節聯名一次看

超商「周一限定」咖啡買1送1、買2送2優惠

速食店周三限定優惠開跑

贈品太狂！ITF台北國際旅展　網友曬戰利品掀熱議

更多熱門

相關新聞

MEOVV成員Anna升格Chloé代言人

MEOVV成員Anna升格Chloé代言人

南韓人氣女子團體 MEOVV 的成員 Anna日前亮相Chloé 2026春夏大秀，看秀時的仙氣模樣掀起討論，這個討論度也持續發酵， Chloé 正式宣布Anna 擔任全球品牌代言人，以她的從容氣質，體現Chloé女性自由優雅的精神核心，能期待雙方的更多合作誕生。

不吹冷氣「直接關機犯大錯」　5步驟曝光

不吹冷氣「直接關機犯大錯」　5步驟曝光

《W Korea》出面道歉　慈善晚宴變狂歡派對被罵翻

《W Korea》出面道歉　慈善晚宴變狂歡派對被罵翻

韓國大勢男團TXT　官方「超萌分身」快閃台中

韓國大勢男團TXT　官方「超萌分身」快閃台中

川普、習近平10月底接連訪APEC

川普、習近平10月底接連訪APEC

關鍵字：

換季髮質韓國美式賣場獨家秀髮Elastine山茶花洗髮精

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

日排球王子高橋藍爆偷吃AV女神河北彩伽！

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

小S全家包場大安區餐廳！

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

坤達閃兵恐影響工作！吳宗憲鬆口《玩很大》未來動向　

早和經紀人討論閃兵！坤達沒自首慘被拘提上銬

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

安心亞親揭和阿Ken真實關係

表面溫和實則非常固執三大星座！

快訊／坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

蔣萬安臉書清晨遭灌爆　上班族轟「淹水怎麼出門」

更多

最夯影音

更多
三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面