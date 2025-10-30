友人幫粿粿隱瞞！「知道好友出軌會說嗎」兩派戰翻：我情何以堪

▲范姜彥豐控訴妻子粿粿出軌王子。（圖／翻攝自臉書）

記者曾筠淇／綜合報導

范姜彥豐昨（29）日控訴妻子粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），且身邊有部分友人是知情卻隱瞞的。范姜彥豐這句話，也在網路上掀起討論，有部分網友認為，隱瞞的人很糟糕；但也有一派網友則認為，朋友本來就沒必要主動告知。

范姜彥豐指出，粿粿和王子的事情，身邊知情的友人都幫忙隱瞞，不知情的反被利用，「當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的照片、影片，甚至想起你們過去開的玩笑，真的讓人毛骨悚然。你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽就越安全，而且還永遠不會被發現吧？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，就有網友忍不住留言直呼「欸沒有人覺得其他人幫忙隱瞞也很糟糕嗎」、「我是不會相信他們其他人都不知情啦」、「物以類聚」、「就不相信這些人不知情」、「認同！幫忙隱瞞的也很糟糕」。

▲范姜彥豐替晏柔中說話。（圖／翻攝自粿粿IG）

相關話題引起討論，也有網友在Threads上拋出話題，想知道大家如果知道自己的好友劈腿，會不會告知對方的另一半？

大票網友都說，「如果我跟女方比較好，我不會說，但我會一直告訴她，這樣做不好」、「你永遠不知道人家私下到底怎樣，搞不好人家吵一吵就好，反而你公親變事主」、「不要介入別人的因果」、「曾經公親變事主，能理解為什麼身邊的朋友不說，哪天變自己裡外不是人」、「我是不想介入他們的婚姻的人，如果他們最後和好，我情何以堪」。

也有網友說，「我會說，即使要失去這段友誼」、「如果兩邊都是朋友的話我會說！畢竟我也是曾經那個被隱瞞的苦主」。還有網友回應，「如果好朋友是劈腿的人，那我會遠離這種人」、「不說的話，也儘量避免參與出軌雙方都出席的活動，因為會想吐」。

此外，有網友認為一同去美國的晏柔中、楊孟霖、王品澔、簡廷芮、胡釋安等人是共犯，范姜彥豐則說，「孟霖、柔中是在我低潮時陪伴我很重要的朋友，懇請大家給予他們尊重和空間。」不過，范姜彥豐已經退追王品澔和簡廷芮，王品澔經紀公司則向《ETtoday星光雲》表示，他對於范姜彥豐所說的「完全不知情」。