大陸 大陸焦點 特派現場

陸神舟21號明晚23:44準時發射　指令長張陸將帶2名新手出征太空

▲▼ 神舟二十一號出征太空人 。（圖／翻攝 酒泉衛星基地）

▲ 神舟二十一號出征太空人 。（圖／翻攝 酒泉衛星基地）

記者任以芳／酒泉衛星基地報導

神舟二十一號載人飛船發射任務組織全區合練，發射任務各系統已經完成了相關功能檢查，並做好發射前的各項準備工作。酒泉衛星基地今（30日）舉行「神州21號載人飛行任務」中外記者發佈會，經發言人稍早宣布，「任務總指揮部研究決定，瞄准北京時間10月31日23時44分發射神舟二十一號載人飛船。」同時公布即將出征三名太空人（陸稱航天員）得身份。其中，擔任本次指令長的太空人張陸執行過神舟十五號載人飛行任務。

大陸酒泉衛星基地今30日舉行「神州二十一號載人飛行任務」中外記者發佈會，由載人航天工程新聞宣傳辦公室處長時宗連擔任住持工作，載人航天工程新聞發言人、工程辦公室綜合計劃局局長張靜波發言人，回答中外記感興趣的問題。

外界關心神州二十一號何時出發？張靜波介紹，「任務總指揮部研究決定，瞄准北京時間10月31日23時44分發射神舟二十一號載人飛船，神舟二十一號飛行乘組由航天駕駛員張陸、飛行工程師武飛、載荷專家張洪章組成，張陸擔任指令長。」其中，航天員張陸執行過神舟十五號載人飛行任務，武飛和張洪章均來自於我國第三批航天員，是首次執行飛行任務。

張靜波介紹，執行神舟二十一號載人飛行任務的張陸、武飛、張洪章3名太空人分別為航天駕駛員、飛行工程師和載荷專家，涵蓋大陸方面現役3種航天員類型。其中，太空人張陸執行過神舟十五號載人飛行任務，武飛入選前是中國航天科技集團有限公司空間技術研究院工程師，張洪章入選前是中國科學院大連化學物理研究所研究員。

張靜波表示，此次任務是空間站應用與發展階段第6次載人飛行任務，也是載人航天工程第37次飛行任務。任務主要目的是：與神舟二十號乘組完成在軌輪換，在空間站駐留約6個月，開展空間科學與應用工作，實施航天員出艙活動及貨物進出艙，進行空間碎片防護裝置安裝、艙外載荷和艙外設施設備安裝與回收等任務，開展科普教育和公益活動，以及空間搭載試驗，持續發揮空間站綜合應用效益。

▲▼ 神舟二十一號發射記者會 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 神舟二十一號發射記者會發言人工程辦公室綜合計劃局局長張靜波。（圖／記者任以芳攝）

張靜波指出，按計劃，神舟二十一號載人飛船入軌後，將採用自主快速交會對接模式，約3.5小時後對接於天和核心艙前向端口，形成三船三艙組合體。在軌駐留期間，神舟二十一號太空人乘組將迎來天舟十號貨運飛船和神舟二十二號載人飛船的來訪。

根據現場介紹，目前，神舟二十一號船箭飛行產品質量受控，航天員乘組狀態良好，地面系統設施設備運行穩定，空間站組合體狀態正常，具備執行發射任務的各項條件。神舟二十號航天員乘組在與神舟二十一號航天員乘組完成在軌輪換後返回東風著陸場。

另外，本次神舟二十一號執行任「首次」攜帶動物上太空。張靜波指出，這是「首次」在軌實施國內嚙齒類哺乳動物空間科學實驗，選用兩雌兩雄4只小鼠進行在軌飼養，重點研究失重、密閉等空間條件對小鼠行為模式的影響。

10/28 全台詐欺最新數據

