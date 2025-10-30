　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

粿粿曾自信喊「不會出軌」　當場被星座專家打臉

記者柯沛辰／綜合報導

前啦啦隊女神粿粿疑似出軌棒棒堂成員「王子」邱勝翊，引爆婚變危機。隨著事件發酵，粿粿過去在小S主持的節目《小姐不熙娣》曾信誓旦旦表示「不會出軌」，結果當場被星座專家打臉。如今片段被翻出，再次掀起熱議。

根據《小姐不熙娣》官方29日在YouTube頻道發布的精選片段，粿粿曾與范姜彥豐一起上節目，當時夫妻倆被主持人小S（徐熙娣）直球拷問：「你們是不是覺得這輩子已經結婚了，不可能有出軌這種事發生？」粿粿毫不猶豫地點頭附和：「好像是耶。」

▲▼粿粿曾自信喊「不會出軌」　當場被星座專家打臉。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲粿粿挑選「山中小屋」，結果答案揭曉，感情忠誠度只有50分。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

節目中，星座專家白瑜立刻給所有人做心理測驗，內容是藉由選擇4張圖片，測試來賓的感情忠誠指數，分別是「星光下漫步」、「熱鬧派對」、「奢華餐廳」以及「山中小屋」，需憑直覺選出「想跟喜歡的人去的環境」。

當時粿粿挑了「山中小屋」，沒想到白瑜立刻解釋，選擇這張圖片的人感情忠誠度僅50分，通常會想逃避現實，「代表當下蠻危險的，如果心情不好，有個誘因、誘惑，就可能會出軌，在屋子中做些不該做的事。」

許多網友看完紛紛驚呼，「小S姐又神預言了？」、「迴力鏢來了」、「小S是不是有看出什麼端倪，太扯了」、「打臉來得太快」、「小S直覺超準」、「小S到底從哪裡看出來的，不然也不用問那麼多次」、「小S每一個問題都是靈魂拷問」、「時至今日，原來山中小屋不是跟『范姜』去的，而是...」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
隨時待命！大谷翔平願為道奇中繼出戰：我準備好了
Fed「曖昧降息」美股分歧！輝達市值破5兆美元　台積電ADR

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北教大型男教授爆偷吃人妻　教育界大咖點名「這群女老師」該檢討

粿粿曾自信喊「不會出軌」　當場被星座專家打臉

坣娜生前最後一場演唱會！　「怕身體撐不住」內幕曝

禁宰運延長10天！台北最強水餃店今起店休　多家名店暫停營業

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口「沒職業道德」

快訊／2縣市大雨特報　今晚再變天

別被騙了！一張圖看下波變天更冷「猛降10°C」　轉雨濕5天

重訓完吃這款優格「比乳清更好」！專家曝最新研究：助肌肉恢復

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照　網朝聖：2022年哇賽

粒線體損傷恐害腎臟「缺電」！腎臟醫教4招充電：別喝含糖飲料

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

潘瑋柏宣傳到一半「開煮泡麵」　護食怕工作人員搶：只有買一包？

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平懊悔失投挨轟　嘆沒做到最理想

被「地雞主」追暴紅　黑絲OL胸狠辣照曝光　本尊現身親回男朋友條件

北教大型男教授爆偷吃人妻　教育界大咖點名「這群女老師」該檢討

粿粿曾自信喊「不會出軌」　當場被星座專家打臉

坣娜生前最後一場演唱會！　「怕身體撐不住」內幕曝

禁宰運延長10天！台北最強水餃店今起店休　多家名店暫停營業

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口「沒職業道德」

快訊／2縣市大雨特報　今晚再變天

別被騙了！一張圖看下波變天更冷「猛降10°C」　轉雨濕5天

重訓完吃這款優格「比乳清更好」！專家曝最新研究：助肌肉恢復

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照　網朝聖：2022年哇賽

粒線體損傷恐害腎臟「缺電」！腎臟醫教4招充電：別喝含糖飲料

北教大型男教授爆偷吃人妻　教育界大咖點名「這群女老師」該檢討

坣娜「癌王」胰臟癌病逝　醫示警「3類食物」

排名賽高承睿漏列種子　桌球協會急公告：男子組今重新抽籤

補強朱育賢、陳子豪後　味全再進自由市場？「將進行整體評估」

日媒爆西武獅鎖定林安可 若確定行使海外FA將掀搶人大戰

川普：憲法不允許他角逐第3任總統　直嘆真可惜

隨時待命！大谷翔平願為道奇中繼出戰：我準備好了

普丁宣布「末日武器」海神核魚雷成功！　引發毀滅性放射海嘯

出門前花10分鐘做4件事「喚醒身心」　一整天都很有精神

Gary老婆真的很會穿！10套私服解析　皮外套、紗裙、球鞋搭出高級感

周玉蔻罵醜又髒　王世堅喊「敬老尊賢」：不評論極少數沒格調老太太

生活熱門新聞

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」　網朝聖3年前照

懶人包看傻！眾人見「最後一根稻草」也氣炸

快訊／2縣市大雨特報　今晚再變天

重訓完吃這款優格比乳清更好！專家曝新研究

粿粿不提出軌關係「王子卻認了越界」！網猜內幕

王子否認破壞家庭！作家：你就是第三者

黑絲OL被雞追爆紅！公雞悲慘身世意外曝光

「粿粿出軌好友」2個月前就爆出！他轟：虛偽人設

粒線體損傷恐害腎臟缺電！醫教4招保養

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

建議粿粿跟家寧組團！網紅：黑紅也是紅

工作都是排休制！小情侶發現「1好處」

雲林驚見「巨大烏賊」狂噴黑煙　追上竟是坦克

更多熱門

相關新聞

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

男星范姜彥豐與前啦啦隊女神粿粿結婚3年，29日卻指控妻子出軌「棒棒堂」王子邱勝翊，引發關注。對此，萬然生技創辦人吳紹瑜爆料，她7年前曾找王子代言產品，怎料王子擔任品牌代言人期間，竟接下同性質的業配，「王子的感情世界，就跟他在工作上的態度一樣『沒有職業道德』。」

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」　網朝聖3年前照

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」　網朝聖3年前照

蔡瑞雪聲援范姜彥豐

蔡瑞雪聲援范姜彥豐

獨家／王子遭爆2月和席惟倫同遊日本　

獨家／王子遭爆2月和席惟倫同遊日本　

建議粿粿跟家寧組團！網紅：黑紅也是紅

建議粿粿跟家寧組團！網紅：黑紅也是紅

關鍵字：

粿粿

讀者迴響

熱門新聞

粿粿3年前答應求婚照被挖！

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

坣娜胰臟癌逝　醫嘆「癌王」發現就晚期：5症狀要小心

獨／坣娜死因曝光「是胰臟癌」！　低調封鎖死訊親友崩潰

獨家／王子遭爆2月和席惟倫同遊日本　

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」　網朝聖3年前照

蔡瑞雪聲援范姜彥豐

粿粿沒洗澡「突襲王子房間」！

看似冷漠「其實是慢熱」星座

孩童1萬怎麼領？　一張圖看懂3方式

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」

粿粿談判離婚過程疑曝光

普發1萬元464萬人直接入帳！　11類人免登記

快訊／歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

更多

最夯影音

更多
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面