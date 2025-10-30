粿粿曾自信喊「不會出軌」　當場被星座專家打臉

記者柯沛辰／綜合報導

前啦啦隊女神粿粿疑似出軌棒棒堂成員「王子」邱勝翊，引爆婚變危機。隨著事件發酵，粿粿過去在小S主持的節目《小姐不熙娣》曾信誓旦旦表示「不會出軌」，結果當場被星座專家打臉。如今片段被翻出，再次掀起熱議。

根據《小姐不熙娣》官方29日在YouTube頻道發布的精選片段，粿粿曾與范姜彥豐一起上節目，當時夫妻倆被主持人小S（徐熙娣）直球拷問：「你們是不是覺得這輩子已經結婚了，不可能有出軌這種事發生？」粿粿毫不猶豫地點頭附和：「好像是耶。」

▲粿粿挑選「山中小屋」，結果答案揭曉，感情忠誠度只有50分。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）

節目中，星座專家白瑜立刻給所有人做心理測驗，內容是藉由選擇4張圖片，測試來賓的感情忠誠指數，分別是「星光下漫步」、「熱鬧派對」、「奢華餐廳」以及「山中小屋」，需憑直覺選出「想跟喜歡的人去的環境」。

當時粿粿挑了「山中小屋」，沒想到白瑜立刻解釋，選擇這張圖片的人感情忠誠度僅50分，通常會想逃避現實，「代表當下蠻危險的，如果心情不好，有個誘因、誘惑，就可能會出軌，在屋子中做些不該做的事。」

許多網友看完紛紛驚呼，「小S姐又神預言了？」、「迴力鏢來了」、「小S是不是有看出什麼端倪，太扯了」、「打臉來得太快」、「小S直覺超準」、「小S到底從哪裡看出來的，不然也不用問那麼多次」、「小S每一個問題都是靈魂拷問」、「時至今日，原來山中小屋不是跟『范姜』去的，而是...」