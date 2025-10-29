輝達落腳T17、18！洲美段死灰復燃成轉折　促新壽願合意解約

▲新光人壽位在北士科的T17、T18鳥瞰圖，基地方正且已完成整地。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安今（29日）正式宣佈，輝達確定選擇北士科的T17、18基地做為海外總部地點。儘管後續還有地上權問題需要與新壽談判，但蔣表示，新壽願與北市府合議解約且只取回成本，輝達也正面看待。據了解，輝達過去確實曾對洲美段表達興趣，但礙於法規問題才未多討論；後續談判卡關，中央表達願全力協助後，該方案死灰復燃，北市府再度拿出來供輝達參考，也間接成為新壽願合意解約的關鍵。

輝達在今年5月宣布海外總部落腳北士科T17、18後，至今已將近半年過去，仍卡在地上權未解決，遲遲沒有進展。過程中，新壽與北市府來回過招，新壽眼見能最大化自身利益的直接移轉方案未獲同意，不斷透過媒體喊話、施壓，甚至還「假開工」，掀起不少討論。

蔣萬安今赴議會報告114年度第二次追加（減）預算案及115年度總預算案，同時也宣布已和輝達總部開會做出三點結論。第一，輝達明確表示，海外總部就會在北士科T17、18，也請市府可以對外公開說明。第二，輝達希望、也樂觀盡快和新光人壽完成合意解約程序。第三，接下來市府會盡快啟動包含都市計劃變更在內的各項行政程序，希望能以最快速度讓輝達海外總部落腳台北。

輝達決定要在台灣設立海外據點時，台北市政府提供了不少符合輝達條件的土地供選擇，北士科部分不僅T17、18，包括鄰近的T12、近期熱議的洲美國小預定地等，輝達在台代表都曾看過。

據了解，輝達對洲美國小預定地特別有興趣，在與新光人壽簽MOU委託以T17、18為目標談判地上權前，到談判卡關後，至少三度去看了這塊基地。台北市副市長李四川說，考量洲美國小預定地須從學校用地變更為產業用地須經過都市計劃變更，要經內政部核可，在當時的時空背景下，跑流程至少花費1、2年，因此輝達才未朝該塊基地做進一步討論。

此次洲美段會再拿出來討論，關鍵在於中央態度轉為積極協助。過去北市府力主地上權直接移轉違法，循合意解約的途徑去函內政部詢問是否有法源可支持專案設定地上權，獲善意回應；接著進一步獲得總統賴清德的表態，要中央能幫忙的一定全力幫忙。

在有了中央背書願全力協助後，本因行政程序繁瑣耗時而卡關的洲美段死灰復燃，再次進入到討論選擇內。這也讓北市府在與擁地自重的新壽談判時，多了一些底氣，最終讓新壽願意放手，與北市府針對合意解約進行談判。

至於有關未來程序的推動，北市府已在10月9日針對專案設定地上權給特定對象一事，送到議會備查，後續談完分手費，進行區段徵收處理，由特定對象提出投資意向書、市長裁示完後，送區段徵收委員會審議。地政局長王瑞雲說，整個內部作業程序大概2個月可以完成。

另外，T17、18中間相隔的道路，依輝達想法，也須進行整併。都發局長簡瑟芳說，若以《都市計劃法》第27條，是由市府為主體做變更，從公展、到審議結束發布實施，約3個月。也就是說，待輝達將投資意向書送進市府後，最快3個月可以完成簽約的準備。