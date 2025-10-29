快訊／輝達確定落腳北士科T17、T18！　蔣萬安：盡快啟動行政程序

▲台北市長蔣萬安出席議會114年度第二次追加(減)預算案及115年度總預算案。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

輝達海外總部是否能順利落腳台北市的北投士林科技園區，備受各界關注。台北市長蔣萬安今（29日）在議會正式宣布，「輝達明確表示，海外總部就會在北士科T17、T18」，接下來市府會盡快啟動包含都市計劃變更在內的各項行政程序，希望能以最快速度讓輝達海外總部落腳台北。在蔣宣布完後，現場有不少議員鼓勵表達支持，還有議員高喊「蔣萬安連任」。

輝達執行長黃仁勳在今年5月宣布海外總部落腳北士科T17、18後，卻一直卡在地上權問題未解決，也遲遲沒有進展。過程中，新壽與北市府來回過招好幾次，新壽眼見能最大化自身利益的直接移轉方案未獲同意，不斷透過媒體喊話、施壓，甚至還「假開工」，掀起不少議論。

蔣萬安說，今天和輝達總部開了視訊會議，做出三點結論。第一，輝達明確表示，海外總部就會在北士科T17、T18，也請市府可以對外公開說明。第二，輝達希望、也樂觀盡快和新光人壽完成合意解約程序。第三，接下來市府會盡快啟動包含都市計劃變更在內的各項行政程序，希望能以最快速度讓輝達海外總部落腳台北。