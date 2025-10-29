　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

輝達協理廖彥勛回饋母校　助崑大棒球教育紮根延續夢想

▲輝達協理廖彥勛回饋母校崑山科大，捐贈30萬元支持棒球教育紮根。（記者林東良翻攝，下同）

▲輝達協理廖彥勛回饋母校崑山科大，捐贈30萬元支持棒球教育紮根。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全球AI產業龍頭輝達（NVIDIA）技術專案管理協理、崑山科技大學優秀校友廖彥勛，以實際行動回饋母校，捐贈新台幣30萬元支持棒球運動發展，期望鼓勵學弟妹兼顧學業與運動專業，讓崑山精神持續傳承發光。

▲輝達協理廖彥勛回饋母校崑山科大，捐贈30萬元支持棒球教育紮根。（記者林東良翻攝，下同）

成長於台南善化的廖彥勛，為崑山工專86級電機科校友（現為崑山科大電機系前身），長期任職於輝達（NVIDIA），自2016年起帶領團隊與協力廠商合作，成功推出全球首款AI伺服器DGX1，開啟人工智慧新時代，也奠定輝達從GPU供應商轉型為AI產業領航者的重要里程碑。

▲輝達協理廖彥勛回饋母校崑山科大，捐贈30萬元支持棒球教育紮根。（記者林東良翻攝，下同）

除了在事業上表現傑出，廖彥勛對棒球更懷抱深厚情感，長期支持由職棒選手周思齊創立的「球芽基金會」，關懷偏鄉青少年運動教育，推動花蓮地區棒球基層發展。近日得知母校積極培育一般組與公開甲組棒球隊後，他主動聯繫崑山科大行政副校長鐘俊顏（同為崑山工專電機科同學），表達回饋心意。

雙方會面後，廖彥勛宣佈自本年度起，每年捐贈20萬元作為公開甲組棒球隊獎助學金，另捐10萬元作為一般乙組棒球隊人才培育訓練經費，盼以實際行動鼓勵學弟妹在追逐棒球夢的同時，也能重視學業與品格養成。

崑山科大行政副校長鐘俊顏感性地說，廖彥勛協理不僅是AI產業的領航者，更以具體行動實踐對母校與社會的關懷，「他的回饋精神，讓崑山科大的棒球教育得以紮根延續，傳承夢想與力量。」

▲輝達協理廖彥勛回饋母校崑山科大，捐贈30萬元支持棒球教育紮根。（記者林東良翻攝，下同）

鐘俊顏指出，崑山科大一般組球員多為日間部學生，每年參與三項主要賽事，包括全國大專聯賽、寒假「崑山盃」及高雄市教育局指導的「大專乙組飛躍盃」。校方除了補助場地、球衣與器材費，表現優異者更有機會升上甲組訓練，形成完整的「棒球農場」制度。

▲輝達協理廖彥勛回饋母校崑山科大，捐贈30萬元支持棒球教育紮根。（記者林東良翻攝，下同）

崑山科大資管系碩士班二年級學生謝念祖表示，很榮幸能在崑山科大就讀，學校提供兼顧學業與運動的環境，讓他能在課業之餘持續投入棒球訓練與比賽，「這樣的經驗是進入職場前最寶貴的養分，感謝學校支持，也感謝廖彥勛學長對球員的鼓勵與關懷。」

▲輝達協理廖彥勛回饋母校崑山科大，捐贈30萬元支持棒球教育紮根。（記者林東良翻攝，下同）

謝念祖說，崑山科大推動的「棒球農場」制度，不僅讓學生能圓棒球夢，也讓運動與專業訓練融合，培養出更多兼具實力與品格的新世代青年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王子問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」私下暱稱曝光
快訊／台中男面朝下　卡床跟衣櫃間縫隙身亡
小S又神預言？粿粿1年前保證「結婚不會出軌」片段被挖
徐若熙申請海外FA！　球團暖心祝福
王子「到范姜IG」點名粿粿：沒看她那麼開心過　網傻：早開始了
《全明星》紅隊連爆出軌！　網點名2組開酸：台版換乘戀愛
粿粿限動發聲　全場揪1關鍵：有沒有出軌一句話很難嗎
快訊／王子道歉！承認和粿粿「超過朋友應有的界線」
快訊／坤達確定離開《玩很大》暫休！　代班人選出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市陽光國小通學步道完工　行人友善再升級

跨部會打詐聯繫不足「效果不彰反擾民」　立委游顥要求改善

求職不踩雷、防詐不入坑　新竹市府關心打工青年

中埔農會產地食農教育活動登場　酪梨新料理成餐桌新寵

台南龍崎區模擬6.9強震演練　展現官民協作防災行動力

嘉義縣失智照護服務再升級　首處權責型據點「拾憶幫」啟用

豬瘟風暴店家慘放「無肉假」　民進黨團點名台中市2官員下台

台南市樂齡教育再創佳績　榮獲教育部第7屆樂齡奉獻獎6項殊榮

崑山科大深耕USR三度舉辦「綠色永續市集」　推動綠生活新風潮

輝達協理廖彥勛回饋母校　助崑大棒球教育紮根延續夢想

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

竹市陽光國小通學步道完工　行人友善再升級

跨部會打詐聯繫不足「效果不彰反擾民」　立委游顥要求改善

求職不踩雷、防詐不入坑　新竹市府關心打工青年

中埔農會產地食農教育活動登場　酪梨新料理成餐桌新寵

台南龍崎區模擬6.9強震演練　展現官民協作防災行動力

嘉義縣失智照護服務再升級　首處權責型據點「拾憶幫」啟用

豬瘟風暴店家慘放「無肉假」　民進黨團點名台中市2官員下台

台南市樂齡教育再創佳績　榮獲教育部第7屆樂齡奉獻獎6項殊榮

崑山科大深耕USR三度舉辦「綠色永續市集」　推動綠生活新風潮

輝達協理廖彥勛回饋母校　助崑大棒球教育紮根延續夢想

「BabyBus」App廣告夾帶色情連結　官方致歉嚴處審核負責人

燕子口堰塞湖水位降！中橫公路天祥至太魯閣路段　今17時開放通行

范姜彥豐心碎撞見粿粿出軌！　昔稱「吵架有共識」恩愛畫面成笑話

勇士三分雨！單場17顆三分球加持　柯瑞、巴特勒攜手擊沉快艇

竹市陽光國小通學步道完工　行人友善再升級

范姜彥豐被引導「棄婚後財產分配」　網嘆比Andy還慘：人財兩失

川普APEC演說又提「台積電投資1千億美元」：很多台企赴美建廠

統一獅教練赴日取經！潘威倫加入西武秋訓　潘武雄赴火腿見習

終於鬆口！陸證實：川習會30日於釜山舉行

快訊／台中男面朝下卡「床跟衣櫃」縫隙身亡　送餐居服員嚇壞

舒淇自編導電影《女孩》　笑虧老公馮德倫:你不懂啦

地方熱門新聞

豬瘟疑雲　中市府深夜回應6大質疑

南投縣政府規劃草屯先導轉運站

草屯婦牢記中風辨識口訣救夫一命

黃偉哲表揚守望相助績優隊、阻詐有功人員攔阻逾9千萬元詐騙款

甜美女孩變身國手！莊玉雪日練14小時首戰技職奧運拚奪牌

亞太腫瘤消融年會圓滿閉幕　台灣引領精準醫療新潮流

太子爺慶生變看片趴！三平板布袋戲、歌仔戲、蠟筆小新上陣

流感疫苗剩4成庫存11月起50歲以上台南市民可免費接種

店家放無肉假！民進黨團點名中市2官員下台

業者推五行能量保養　搶攻身心療癒商機

王家貞痛批賴清德光電弊案連連、環境破壞嚴重有臉喊清廉愛鄉土？

台南大員皇冠假日酒店2025線上旅展開跑住宿券最低每人2045元起

鐵鎚威嚇搶黃金！安南警快速行動6小時抓人追回贓品

輝達協理廖彥勛回饋母校助崑大棒球教育紮根延續夢想

更多熱門

相關新聞

大谷翔平不忘感謝幕後英雄史密斯

大谷翔平不忘感謝幕後英雄史密斯

洛杉磯道奇「二刀流」球星大谷翔平在世界大賽第4戰吞下季後賽首敗後，雖感到懊悔，但仍不忘感謝隊友、捕手史密斯（Will Smith）在前一場18局死鬥中的辛勞，直呼「能從頭蹲到尾真的太厲害」。

藍鳥教頭盛讚小葛雷諾轟大谷

藍鳥教頭盛讚小葛雷諾轟大谷

輝達台灣總部卡關　黃仁勳GTC大會喊「我不知道問題出在哪裡」

輝達台灣總部卡關　黃仁勳GTC大會喊「我不知道問題出在哪裡」

台股飆漲446點創28395新高！專家：不預設高點　留意聯準會態度

台股飆漲446點創28395新高！專家：不預設高點　留意聯準會態度

大谷翔平二刀流吞敗　藍鳥系列賽扳平

大谷翔平二刀流吞敗　藍鳥系列賽扳平

關鍵字：

輝達廖彥勛母校崑大棒球

讀者迴響

熱門新聞

快訊／范姜彥豐怒控「粿粿偷吃王子」！

北教大「型男教授」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

快訊／王子道歉！

快訊／范姜彥豐：看到太太與王子明確出軌證據

粿粿偷吃王子「公開嘲笑范姜彥豐」！

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

粿粿回應婚變　男方要求金額過鉅　與事實不符

王子「到范姜彥豐IG」點名粿粿：沒看她那麼開心過！

黃宏軒、劉書宏IG挺范姜彥豐！

粿粿、王子美國出遊照曝！丈夫范姜彥豐痛揭出軌

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！他收訊息驚醒

扮街訪員「搭訕2正妹挑戰18禁」　淫男下場曝

養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

遭范姜彥豐點名劈腿粿粿！　王子2前前避談話題「全程臭臉」畫面惹疑

更多

最夯影音

更多
半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」
逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面