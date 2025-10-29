輝達協理廖彥勛回饋母校　助崑大棒球教育紮根延續夢想

▲輝達協理廖彥勛回饋母校崑山科大，捐贈30萬元支持棒球教育紮根。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全球AI產業龍頭輝達（NVIDIA）技術專案管理協理、崑山科技大學優秀校友廖彥勛，以實際行動回饋母校，捐贈新台幣30萬元支持棒球運動發展，期望鼓勵學弟妹兼顧學業與運動專業，讓崑山精神持續傳承發光。

成長於台南善化的廖彥勛，為崑山工專86級電機科校友（現為崑山科大電機系前身），長期任職於輝達（NVIDIA），自2016年起帶領團隊與協力廠商合作，成功推出全球首款AI伺服器DGX1，開啟人工智慧新時代，也奠定輝達從GPU供應商轉型為AI產業領航者的重要里程碑。

除了在事業上表現傑出，廖彥勛對棒球更懷抱深厚情感，長期支持由職棒選手周思齊創立的「球芽基金會」，關懷偏鄉青少年運動教育，推動花蓮地區棒球基層發展。近日得知母校積極培育一般組與公開甲組棒球隊後，他主動聯繫崑山科大行政副校長鐘俊顏（同為崑山工專電機科同學），表達回饋心意。

雙方會面後，廖彥勛宣佈自本年度起，每年捐贈20萬元作為公開甲組棒球隊獎助學金，另捐10萬元作為一般乙組棒球隊人才培育訓練經費，盼以實際行動鼓勵學弟妹在追逐棒球夢的同時，也能重視學業與品格養成。

崑山科大行政副校長鐘俊顏感性地說，廖彥勛協理不僅是AI產業的領航者，更以具體行動實踐對母校與社會的關懷，「他的回饋精神，讓崑山科大的棒球教育得以紮根延續，傳承夢想與力量。」

鐘俊顏指出，崑山科大一般組球員多為日間部學生，每年參與三項主要賽事，包括全國大專聯賽、寒假「崑山盃」及高雄市教育局指導的「大專乙組飛躍盃」。校方除了補助場地、球衣與器材費，表現優異者更有機會升上甲組訓練，形成完整的「棒球農場」制度。

崑山科大資管系碩士班二年級學生謝念祖表示，很榮幸能在崑山科大就讀，學校提供兼顧學業與運動的環境，讓他能在課業之餘持續投入棒球訓練與比賽，「這樣的經驗是進入職場前最寶貴的養分，感謝學校支持，也感謝廖彥勛學長對球員的鼓勵與關懷。」

謝念祖說，崑山科大推動的「棒球農場」制度，不僅讓學生能圓棒球夢，也讓運動與專業訓練融合，培養出更多兼具實力與品格的新世代青年。