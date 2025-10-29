范姜彥豐被引導「棄婚後財產分配」　網嘆比Andy還慘：人財兩失

▲粿粿、范姜彥豐證實鬧婚變。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

范姜彥豐和粿粿（江瑋琳）結婚3年爆出婚變，男方指控女方出軌王子（邱勝翊），並嘆信任和真心被踐踏，「最終成了戴著綠帽的小丑。」而粿粿則反擊，許多與事實不符的內容。對此，一名網友感嘆，Andy與家寧分手後也一無所有，范姜彥豐工作室與房子登記在女方名下，直言「甚至可能比Andy慘！」

一名網友在Threads震驚表示，得知范姜彥豐、粿粿鬧出婚變後，她一秒聯想到Andy努力心血被張家人奪走的經歷，更直言范姜彥豐「甚至可能比Andy慘！」

原PO說，范姜彥豐把房子和工作室都登記在老婆名下，如今還戴一頂綠帽，更何況兩人育有一女「小粿醬」，就怕一無所有的范姜彥豐會撐不住。

原PO也喊話，如果婚變內幕是真的，必須還給范姜彥豐一點公道，「反正IG我先追蹤了，如果能帶起再一波追蹤潮，至少讓范姜有能力接業配，才有經濟能力養小孩吧！」

底下網友熱議，「我以為應該跟江宏傑比較像」、「千萬母湯把雞蛋都放在同一個籃子裡...幫QQ」、「已退追王子跟粿粿」、「范姜比較慘，因為Andy只是錢被奪走，范姜根本人財兩失」、「光聽男生講是很可憐的，看看女方怎麼回吧」、「真的很心疼」。

范姜彥豐透露，粿粿自從美國回來後態度轉變，數度求和，但是粿粿態度更變本加厲，他的身心狀態因此處在極度不健康的狀態。他更驚爆指出，雙方溝通過程中，粿粿甚至利用他想要維繫婚姻的心態，「刻意引導我去簽放棄婚後財產分配的條約」，因為家人發現異狀，推測事情不單純所以阻止了他。隨後更因此看到粿粿與王子明確出軌的證據。

而范姜彥豐與粿粿協商長達4個月，他指控粿粿在這段期間仍與王子往來密切，且因為無法公開雙方婚姻現況，他的個人形象受損，工作全數停擺，經濟陷入困難，並直指婚後雙方一起負擔的房產，是登記在粿粿名下，加上過去工作結案的收入，其工作室帳戶也由粿粿控制，因此他無法取回。

粿粿則反擊回應，「謝謝大家關心，這段婚姻的結束，我一直盡力以理性與誠意溝通。協議談了很久，由於對方提出的離婚金額，超乎了我的負擔，協商破裂及無預警的影片說了許多與事實不符的內容。

粿粿繼續說道，「我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家。身為一個母親，我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。」至於被指控出軌的部分，粿粿並沒有解釋她與王子的關係。

王子稍早也發文澄清，自己並未介入他人婚姻，「我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀。」他坦言是在得知女方協議離婚的過程中，自己從一個單純的傾聽者，漸漸變得太過關心，「雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式。」他誠實認錯地表示：「錯誤就是錯誤，沒有藉口。」