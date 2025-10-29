　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／王姓獸醫佐偵訊結束！證人身分請回　同意手機採證

▲▼台中地檢署第二辦公大樓外觀。（圖／記者李忠憲攝）

▲王姓獸醫佐訊後請回。（圖／ETtodday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中爆發非洲豬瘟，傳出診斷豬瘟場的王男並非獸醫，僅僅是獸醫佐，甚至疫情從發生後，王姓獸醫佐也未到過現場。王昨日返國，今早前往接受訊問，中檢訊畢後以證人身分請回，王同意手機鑑識採證。

非洲豬瘟案例發生，但疫調資訊不清，市府連日挨轟。其中，王姓獸醫佐扮演關鍵角色，包括在10月13日接受豬農「諮詢」，豬農以備用藥投藥治療；同日王姓獸醫佐首度主動通報動保處，案場出現豬隻異常死亡，初判為放線桿菌胸膜肺炎；到10月20日，王姓獸醫佐二度通報動保處，案例場出現3歲公豬死亡，之後動保處派員前往採檢，10月21日防檢署PCR陽性，之後傳出王姓獸醫佐出國離境，稍早台中市農業局長張敬昌證實，王男已經在昨天晚間抵台。

台中地檢署先前就通知王姓獸醫佐到案說明，但王姓獸醫佐身在國外，未能順利傳喚到案；檢方為釐清案情，27日通知陳姓豬農父子、紀姓特約獸醫師，以及1名動保處人員、賴姓公職獸醫師接受問訊，4人訊後均請回。

檢方說，為了查明有無違反動物傳染病防治條例等情事，於今（29）日上午傳訊證人王姓獸醫佐，查明全案始末，並經證人同意進行手機鑑識採證，訊畢已諭知請回。

相關新聞

中央嗆罰！盧秀燕強硬回擊：賞罰有分

中央嗆罰！盧秀燕強硬回擊：賞罰有分

台中市爆出一例非洲豬瘟案例，導致全台豬隻禁運、禁宰15天，嚴重衝擊第一線豬肉攤商生計。台中市長盧秀燕今（日）在中央前進應變所記者會上，面對媒體追問是否該為此向被迫歇業的攤商道歉，她並未直接致歉，但強調市府已祭出台中市公有市場豬肉攤商租金減免等補償措施。同時，針對中央擬對市府祭出行政處罰，盧秀燕也強硬回應，表示會「賞罰有分」。

台中改採焚化處理廚餘　環境部：其他垃圾可先打包暫置

台中改採焚化處理廚餘　環境部：其他垃圾可先打包暫置

即／半夜4點棄嬰屍！25歲生母落網

即／半夜4點棄嬰屍！25歲生母落網

總統府回應豬瘟：遺憾有資訊問題　後續將輔導台中更正確

總統府回應豬瘟：遺憾有資訊問題　後續將輔導台中更正確

防檢署長備詢非洲豬瘟避重就輕　蘇巧慧傻眼：我問不下去了

防檢署長備詢非洲豬瘟避重就輕　蘇巧慧傻眼：我問不下去了

