　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

矽谷科技男怕「形象不符」被淘汰　整形拉皮成產業潮流

如今在矽谷科技圈，越來越多科技界菁英將整形視為「個人品牌管理」的一部分，就如同需要為自己的產品進行「維護」、「升級」。（示意圖／翻攝pixabay）

▲如今在矽谷科技圈，越來越多科技界菁英將整形視為「個人品牌管理」的一部分，就如同需要為自己的產品進行「維護」、「升級」。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

在瞬息萬變的矽谷科技圈，一股全新的醫美浪潮正在興起。越來越多身居科技公司要職的中年男性，因為擔心他們日趨成熟形象而走進醫美整所，施打肉毒桿菌、拉皮或者進行更多微整容手術，以免他們因為不再符合矽谷「年輕、創新、顛覆性」的形象，從而在激烈的行業競爭中被淘汰。

據《華爾街日報》報導，這股整形風潮的背後，是矽谷科技界長期存在的年齡歧視問題。知名投資人彼得‧提爾（Peter Thiel）就曾向友人給出建議，「科技是年輕人的遊戲，你不該雇傭30歲以上的人」。因此雖然年齡歧視備受批評，但在矽谷的工作環境中，「衰老」的標籤仍然在許多方面發揮影響力。正如一位整形外科醫師所言：「在矽谷，如果你看起來顯老，你就會開始被行業貼上『不相關』（irrelevant）的標籤。」

為此，許多被戲稱為「科技兄弟」（Tech Bros）、正處於40～60歲的科技界精英，選擇斥重金塑造外貌的「年輕化」，以此確保自己與行業的核心文化保持一致。他們認為在外觀上保持年輕，有助於向投資人和同行證明自己仍然具有遠見與創新能力，從而確保其領導地位與公司前景。

他們的需求其來有自。哈佛商業評論曾有研究指出，外貌自信者更容易獲得投資，平均募資額高出20%。一位匿名的科技公司創辦人就曾分享，他30歲出頭時因臉部皮膚鬆弛而在投資會議中失分，但在整形動刀後，不僅順利拿下千萬美元融資，也讓團隊士氣為之大振。他透露：「投資人不只會看你的點子，還要看你是否『年輕有為』。」

當然，這股風潮也引發了不少爭議。許多批評者認為它強化了矽谷「年齡歧視」的惡性循環。儘管如此，這股男性醫美熱潮仍在科技圈蔓延，科技界菁英將整形視為「個人品牌管理」的一部分，就如同需要為自己的產品進行「維護」、「升級」，以此確保自己的競爭力。

延伸閱讀
丈夫外遇稱「只是玩玩、累了就回家」　人妻崩潰：提離婚還被打
網路廢文刷到「腐爛了」？研究曝光長期吃社群垃圾文　AI推理力直接崩「準確率下滑17.7%」
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
粿粿偷吃王子「公開嘲笑范姜彥豐」！　身邊人幫隱瞞：毛骨悚然
快訊／范姜彥豐：看到太太與王子明確出軌證據！過去美好變笑話
輝達台灣總部卡關　黃仁勳GTC喊「我不知道問題出在哪」
快訊／范姜彥豐怒控「粿粿婚內劈腿王子」！
疑碰大哥女人！男遭毆打凌辱「逼喝尿」　過程全PO網
Lisa愛牌出包！　泰官方：快停用檢查編號
快訊／男嬰遭丟排水溝亡　25歲生母落網
快訊／中職正式公告自由球員！　21位列A級

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

殘殺懷孕女友「剖腹取嬰」又焚屍！　大馬恐怖男子上訴求逃死

川普最愛！李在明將贈特製「新羅金冠」　美韓峰會菜單藏巧思

矽谷科技男怕「形象不符」被淘汰　整形拉皮成產業潮流

玫瑰花裝飾太浪漫　情侶深夜闖餐廳「激情在打卡景點愛愛」行竊

法第一夫人被誣指是男的　女兒：母親長期焦慮不敢上網

Lisa愛牌鼻通出包！驗出「微生物超標」　泰官方：快停用檢查編號

美國對日本軍售進度超前　川普：F-35飛彈本周運抵

不論結果如何「對習近平已是勝利」　CNN點出川習會1關鍵

情人節約會喝一杯　女老師喝下毒雞尾酒「食道被燒穿」身亡

安倍昭惠親贈川普「金字和平畫」　重現兩人深厚情誼

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

殘殺懷孕女友「剖腹取嬰」又焚屍！　大馬恐怖男子上訴求逃死

川普最愛！李在明將贈特製「新羅金冠」　美韓峰會菜單藏巧思

矽谷科技男怕「形象不符」被淘汰　整形拉皮成產業潮流

玫瑰花裝飾太浪漫　情侶深夜闖餐廳「激情在打卡景點愛愛」行竊

法第一夫人被誣指是男的　女兒：母親長期焦慮不敢上網

Lisa愛牌鼻通出包！驗出「微生物超標」　泰官方：快停用檢查編號

美國對日本軍售進度超前　川普：F-35飛彈本周運抵

不論結果如何「對習近平已是勝利」　CNN點出川習會1關鍵

情人節約會喝一杯　女老師喝下毒雞尾酒「食道被燒穿」身亡

安倍昭惠親贈川普「金字和平畫」　重現兩人深厚情誼

長者領重陽禮金後愛車不見了　朴子暖警協助尋回

粿粿偷吃王子「公開嘲笑范姜彥豐」！　身邊人知情卻幫隱瞞：毛骨悚然

探視老父遭酒駕男猛撞　孝子頭、胸多處骨折脾臟破裂慘死

悍將與火腿球團合作 林哲瑄教練加入火腿二軍秋訓

新財劃法波及「台鐵安全經費縮水25億」　地方軌道預算大砍308億元

台灣國際水週盛大登場　引領產業邁向水資源永續新視界

好市多隱藏服務「免費聽力測驗」　網驚訝：逛那麼久第一次知道

快訊／范姜彥豐：看到太太與王子明確出軌證據！過去的美好變笑話

陸紀念光復後立案查台獨　學者：反獨促統進入「歷史縱深推進」

林立驚見入列FA名單！但最快仍得等明年底才能宣告

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

國際熱門新聞

赫格塞斯下令　美軍擊沉4艘運毒船釀14死

卡車撞爛「實驗猴逃脫」　疑染3病毒

憂美靠不住！《經濟學人》曝台灣「B計畫」核心

輝達入股諾基亞！　斥資10億美元打造6G平台

川習會在即　傳川普將調降對中關稅10％

台大研發「生髮神液」登國際　網：保護台灣

黃仁勳GTC影片 竟現台灣之光王建民

美股創新高輝達漲近5％　蘋果微軟市值一度破4兆

Lisa愛牌鼻通出包　驗出「微生物超標」

梅麗莎「風王」最強等級登陸牙買加

川普宣布今日將會晤黃仁勳

露肩婚紗被嫌「好像沒穿」　19歲新娘羞憤亡

蘋果市值突破4兆美元

以控哈瑪斯違約　納坦雅胡下令空襲釀20死

更多熱門

相關新聞

鍾麗緹小女兒考拉時尚秀驚豔全場

鍾麗緹小女兒考拉時尚秀驚豔全場

年僅15歲的小女兒考拉(Cayla)以一襲粉銀花朵禮服亮相，甜美又高挑的氣質驚艷全網，她那身「芭蕾公主風」短裙結合立體花瓣設計，不只襯托出修長美腿，也展現青春氣息滿滿的仙氣感，讓人一看就難忘。

法國第一夫人長期焦慮不敢看網路

法國第一夫人長期焦慮不敢看網路

外送員主動要小費！他不爽還是給了：怕便當加料

外送員主動要小費！他不爽還是給了：怕便當加料

手搖飲喝到穿戴甲！店員謊稱「女客掉的」他氣炸

手搖飲喝到穿戴甲！店員謊稱「女客掉的」他氣炸

高鐵買2座位放行李！他見自由座阿嬤「坐扶手」驅趕

高鐵買2座位放行李！他見自由座阿嬤「坐扶手」驅趕

關鍵字：

周刊王矽谷整形

讀者迴響

熱門新聞

北教大「型男教授」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

快訊／范姜彥豐怒控「粿粿偷吃王子」！

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！他收訊息驚醒

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

砸2467億買66架戰機全沒到！國防部說明了

養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

大谷翔平二刀流吞敗　藍鳥系列賽扳平

黑絲OL繳停車費被公雞猛追！飆髒話狂奔畫面曝

美濃大峽谷地主石麗君丈夫拒捕　喝不明液體命危

Energy「閃兵」代價近億元　他跌落神壇

獨／6年砸千萬被分手…富商前男友為她「保時捷安太座」！

北教大「型男教授」後宮驚見女網紅！　最愛人妻原因曝

扮街訪員「搭訕2正妹挑戰18禁」　淫男下場曝

藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

更多

最夯影音

更多
半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」
逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面