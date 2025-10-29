矽谷科技男怕「形象不符」被淘汰　整形拉皮成產業潮流

▲如今在矽谷科技圈，越來越多科技界菁英將整形視為「個人品牌管理」的一部分，就如同需要為自己的產品進行「維護」、「升級」。（示意圖／翻攝pixabay）

在瞬息萬變的矽谷科技圈，一股全新的醫美浪潮正在興起。越來越多身居科技公司要職的中年男性，因為擔心他們日趨成熟形象而走進醫美整所，施打肉毒桿菌、拉皮或者進行更多微整容手術，以免他們因為不再符合矽谷「年輕、創新、顛覆性」的形象，從而在激烈的行業競爭中被淘汰。

據《華爾街日報》報導，這股整形風潮的背後，是矽谷科技界長期存在的年齡歧視問題。知名投資人彼得‧提爾（Peter Thiel）就曾向友人給出建議，「科技是年輕人的遊戲，你不該雇傭30歲以上的人」。因此雖然年齡歧視備受批評，但在矽谷的工作環境中，「衰老」的標籤仍然在許多方面發揮影響力。正如一位整形外科醫師所言：「在矽谷，如果你看起來顯老，你就會開始被行業貼上『不相關』（irrelevant）的標籤。」

為此，許多被戲稱為「科技兄弟」（Tech Bros）、正處於40～60歲的科技界精英，選擇斥重金塑造外貌的「年輕化」，以此確保自己與行業的核心文化保持一致。他們認為在外觀上保持年輕，有助於向投資人和同行證明自己仍然具有遠見與創新能力，從而確保其領導地位與公司前景。

他們的需求其來有自。哈佛商業評論曾有研究指出，外貌自信者更容易獲得投資，平均募資額高出20%。一位匿名的科技公司創辦人就曾分享，他30歲出頭時因臉部皮膚鬆弛而在投資會議中失分，但在整形動刀後，不僅順利拿下千萬美元融資，也讓團隊士氣為之大振。他透露：「投資人不只會看你的點子，還要看你是否『年輕有為』。」

當然，這股風潮也引發了不少爭議。許多批評者認為它強化了矽谷「年齡歧視」的惡性循環。儘管如此，這股男性醫美熱潮仍在科技圈蔓延，科技界菁英將整形視為「個人品牌管理」的一部分，就如同需要為自己的產品進行「維護」、「升級」，以此確保自己的競爭力。

