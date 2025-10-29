今年第5次了！苗栗西山垃圾場清晨又竄火煙　消防緊急灌救

記者楊永盛／苗栗報導

又燒了！苗栗市西山垃圾場堆置廢家具及樹枝區域，9月初才剛發生火警，今（29）日清晨4點多，值班人員發現熱顯像儀警報趕緊報案，消防局出動5輛救災車前往灌救，目前火勢控制、悶燒冒煙中，燃燒面積約1000平方公尺，市公所將調度廢土覆蓋，希望儘速撲滅火勢，而這也是垃圾場今年以來第5度火警。

▲苗栗市西山垃圾掩埋場，今晨發生火警，濃煙沖天，救災人員疲於奔命，這也是今年第4度發生火警。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

苗栗市西山垃圾掩埋場多次發生火警，前年11月突然竄出火舌、延燒5日才撲滅，市公所根據監視器畫面主張是台電公司電桿引發火警，一狀告上法院。法官認定起火原因是電桿礙子自然老化破裂，致高壓電流洩漏產生電弧引燃廢棄物，判決台電公司需賠償市公所雇用救災怪手的60萬費用，台電表示會持續上訴。

同一區域都因掩埋場底層充斥沼氣，分別在今年2月、4月和9月發生過火警，兩個禮拜前10月15日才剛發生火警，讓救災人員人仰馬翻，環保局也不時發佈空氣品質監測警報，市公所也正向中央爭取徹底改善方案中。

消防局說，今天凌晨4時17分接獲掩埋場值班清潔隊員通報，指掩埋場又發生火警，獲報後派遣5車11人前往灌救，出2條水線搭配怪手翻動噴水，上午7點左右控制火勢，市公所將載運廢土掩埋，希望儘速遏止火勢延燒，初估燃燒面積約1000平方公尺，無人受傷。