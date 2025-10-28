　
社會 社會焦點 保障人權

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城案，今（28日）傳喚行政院前政務委員張景森作證，張曾任陳水扁於台北市長任內的都市發展局長，他證稱台北市府刪除京華城允建樓地板面積，程序合法、但道理上講不過去，更形容京華城案是拖30年的牢獄之災、是「一個悲慘的案子」，他順勢自嘲任公職期間都在「圖利罪陰影下做事」，幸沒違法，不然今天在法庭就要換個位子坐了。

▲▼行政院前政務委員張景森，今（28日）為京華城案到台北地院作證。（圖／記者黃哲民攝）

▲行政院前政務委員張景森，今（28日）為京華城案到台北地院作證，自嘲任公職期間都在「圖利罪陰影下做事」。（圖／記者黃哲民攝）

張景森昨PO文喊話柯文哲把「狗仔頭」關在家裡管好，以免「激起小弟的噁心與憤怒，會影響情緒、影響證詞品質」，揚言他今天作證，若有狗仔頭旁聽，他會聲請法官將狗仔頭趕出法庭，但他今證詞對涉案的柯與沈慶京明顯有利。

沈慶京當庭回應張的證詞確認允建樓地板面積應為永久保障，卻遭柯文哲第1任台北市長時的副市長林欽榮，主持都委會任意沒收，沈怒指京華城偵辦檢察官林俊言起訴內容子虛烏有，且「雙重標準」不調查林欽榮，還趁他收押期間病體虛弱，以扣押土地讓銀行抽銀根方式，報復他不配合咬柯P涉案，沈請合議庭「明鏡高懸」，並依職權將林俊言送辦追究濫權起訴責任。

▲▼涉犯京華城案的威京集團主席沈慶京，今（28日）到台北地院出庭不認罪，請求合議庭依職權將偵辦檢察官林俊言送辦，追究濫權起訴責任。（圖／記者黃哲民攝）

▲涉犯京華城案的威京集團主席沈慶京，今（28日）到台北地院出庭不認罪，請求合議庭依職權將偵辦檢察官林俊言送辦，追究濫權起訴責任。（圖／記者黃哲民攝）

柯文哲也當庭回應現在心情不是難過、而是悲傷，「我被關了1年、不見天日，現在還在討論我犯了什麼法」，不解處理京華城案過程都攤在陽光下，檢方為何找他麻煩，只能等時間久了真相會浮現，一切交給上帝決定。柯並對張景森笑稱「如果你有選舉，你就會坐我的位子（被告席）」。柯開完庭難得對媒體開口，重申「我都被關1年，現在還來跟我說這些（犯什麼法）！」

現年66歲的張景森於1994年到1998年，擔任阿扁市長任內的都發局長，他今作證重點包括京華城1991年捐地30%、出錢蓋偶戲館，換來允建樓地板面積12萬0284平方公尺，是否為永久保障，以及人民依《都市計畫法》自提都計變更案、都委會可否審議細部計畫給予容積獎勵。

張證稱，30年後發生允建面積保障的爭議，很不可思議，北市府都委會2018年以僅屬「一次性保障」為由刪除，但「一次性」到底寫在哪裡？都委會審議程序合法，道理上講不過去、其實也沒講什麼道理，他舉例若想把出嫁女兒帶回家，也要說她被家暴等理由，才能討回聘金。

▲▼涉犯京華城案的台北市前市長柯文哲，今（28日）到台北地院開完庭，邊走邊說「我都被關1年，現在還來跟我說這些（犯什麼法）」 。（圖／記者黃哲民攝）

▲涉犯京華城案的台北市前市長柯文哲，今（28日）到台北地院開完庭，邊走邊說「我都被關1年，現在還來跟我說這些（犯什麼法）」 。（圖／記者黃哲民攝）

張形容京華城案「等於拖了30幾年還有牢獄之災，只得到他原本當初就有的東西，這是一個悲慘的案子！」建物改建降低容積率很少見、也嚴重損害權益，須說出堅強理由，否則房子越蓋越矮，誰還要改建，例如區域公共設施不堪負荷，但京華城周邊無此現象，且要降應該大家一起降。

張表示不該僅針對大家討厭的特定個案降低原有容積率，「不能有民粹心態」，都委會有權依合理性與適當性調整容積率，若對公益有好處、講得出道裡，都委會要給多少容積率均不設限，只要公開透明、接受公眾監督批評，目前給予出乎想像容獎的例子已不少。

張做過前台北縣（今新北市）與台北市都委，自嘲對圖利罪很敏感、極不喜歡，任公職期間都在「圖利罪陰影下做事」，他在都發局長任內，曾要當時仍一片荒地的信義區精華地段拆圍籬做綠化，等地主開發，依照綠化費用再給一些獎勵，當時不知這樣有無違法，但至今還沒被抓去關，不然今天在法庭就要換個位子坐了。

柯文哲的律師團指林欽榮2018年刪除京華城允建面積保障、林作證曾自稱是張景森徒弟，張聞言立刻糾正是都委會決議刪除，非林欽榮獨斷，要律師不必製造他跟林的衝突，他也不敢自居師父，他和林欽榮是好友，但好友也會意見相左。

張景森說當時若擔任都委討論是否刪除允建面積保障，會要求記名投票、寫明理由，「或許我就此不幹了」，因都委即使有權、也要有理。

柯文哲的律師團不放棄，再指林欽榮作證曾說沒有法源依據的容獎，就是圖利，跟張景森看法不同，「是不是徒弟沒教好」，張又抗議「不要製造對立」，審判長也認為離題、無庸回答。

不過張景森仍強調，法律授權都委制定容積率，只要遵守審議程序，就算訂得不好，也只是合不合理的問題，並無違法。檢方簡單2題發問，確認張沒參與1991年與2018年關於京華城的都計案，藉此主張他的證詞純屬個人意見。張結束作證本想再補幾句話，審判長沒同意，張離開時不回應媒體發問。

