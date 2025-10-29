專家會議今檢視台中疫調報告　農業部：釐清10/10前有無豬隻死亡

▲農業部長陳駿季表示，今天召開專家學者會議，檢視台中的疫調內容。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

台中梧棲養豬場確診非洲豬瘟，現更傳出10月10日前就有豬隻死亡。農業部長陳駿季今（29日）表示，因為台中市提供的疫調有不同版本，所以預計今天召開專家學者會議，來釐清相關完整前因後果，對疫情掌握也更精準，包括10月10日前是否就有豬隻死亡。陳駿季也強調，地方是防疫第一線，中央規範只是輔助作用。

立法院衛環委員會邀請環境部長彭啓明與農業部長陳駿季等單位就「防範非洲豬瘟疫情擴散，強化全國廚餘去化問題以及後續防疫、清消等作為」提出專題報告。會前陳駿季接受媒體聯訪時，針對台中昨天繳交疫調等事項進行說明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前農業部針對台中案例場初步疫調報告提出10點缺失，要求台中市政府在昨天下午三點前提供疫調報告要進行補正、說明，昨天下午4點左右，農業部已經收到台中正式報告，並表示會邀請專家學者參與討論後再對外說明。

昨天中央應變中心記者會，傳出非洲豬瘟最早爆發時間不是10月10日，最早是9月4日就有1隻。陳駿季說明，由於台中市提供的疫調有不同版本，所以預計今天召開專家學者會議，來釐清相關完整結果，透過完整疫調，才能確認到底是怎麼回事，對疫情掌握也更精準，包括10月10日前是否就有豬隻死亡。

至於台中市政府在這次非洲豬瘟事件有沒有失責，陳駿季表示，目前不能說有或沒有失責，要檢視完整疫調之後再來討論。