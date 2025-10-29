YouTube首支片破3億觀看！創辦人中「有台灣人」Threads驚呆

▲YouTube。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人天天都會用YouTube，最近就有網友好奇，YouTube是誰創辦的，結果一查驚呆，「竟然有台灣人參與！」其中一位共同創辦人正是來自台灣的陳士駿（Steve Chen）。話題引發熱烈討論，不少人驚呼，「原來YouTube有台灣人的影子！」「太猛了，世界級平台竟有我們的驕傲！」

有網友在Threads好奇發問「YouTube是誰創辦的？」沒想一查驚呆，其中一位共同創辦人正是來自台灣的陳士駿（Steve Chen）。據了解，陳士駿是享譽國際的台裔美國企業家，也是YouTube共同創辦人及前首席技術長（CTO）。2005年，他與查德．赫利（Chad Hurley）及賈德．卡林姆（Jawed Karim）共同創立YouTube，當時他僅27歲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲YouTube創辦人陳士駿、外交部長林佳龍會面。（圖／翻攝林佳龍臉書）

平台上第一支影片《我在動物園》（Me at the Zoo）由創辦人之一Jawed Karim於2005年4月23日上傳，內容僅19秒，在動物園前介紹大象的長鼻子。雖然影片簡短樸實，如今累積觀看次數已突破3.48億次，而Jawed的頻道更僅憑這支影片就擁有超過575萬名訂閱者，堪稱網路時代最具象徵意義的起點。

事實上，YouTube在今年迎來20週年，從2005年一段19秒的短片《我在動物園》起步，至今已成為全球最大影音平台，總影片上傳量突破200億支，平均每天新增約2000萬支影片。