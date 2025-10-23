託邱復生100萬企劃自媒體非「投資」　柯文哲諷檢：文字獄啦！

▲涉犯政治獻金案的台灣民眾黨前主席柯文哲，今（23日）到台北地院出庭，聽完媒體大亨邱復生證稱100萬元是企劃非投資，柯批檢方的起訴是「文字獄」。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理台灣民眾黨前主席柯文哲等人所涉政治獻金公益侵占案，今（23日）傳喚媒體大亨邱復生作證，邱強調收柯100萬元委託「企劃」媒體影音平台、不是「投資」，柯回應表示，找邱作證，就是想凸顯自己被檢方起訴求刑28年6月「是怎麼湊出來的」，柯開完庭邊走邊比劃手勢說「文字獄啦！」

台北地檢署起訴柯文哲涉挪用去年（2024年）總統大選政治獻金剩餘款，去年5月出資100萬元投資邱復生的網路自媒體，約定邱負責經營、可分潤20%，此舉涉犯公益侵占罪嫌。

邱復生今證稱，去年總統大選後，確實提議柯文哲建立網路互動平台，整合小草相關影音以利保存運用，解決柯自認「母雞帶不起小雞」的困境，柯採納構想，付他100萬元找人做市調、蒐集數據，提供策略分析，完成企劃後，他在自己家以電視螢幕向來訪的柯與許甫簡報內容，代表受託的事情已經「交卷」。

▲邱復生（中）今天（23日）到台北地院證稱，2024年收柯文哲100萬元是企劃建立網路平台、非投資。（圖／記者許靖騏攝）

邱復生強調，企劃案本身不會賺錢，必須由柯文哲依企劃內容付諸實行，才可能有成果，所以這階段的100萬元「不是投資」，而是做企劃必要成本，他當下也不確定柯之後會否投入，且進入第二階段前，柯就被抓了，事情也停擺。

柯文哲回應邱復生證詞指出，交保後一開始都在生病，現在好一點，感覺難過比生氣的成分多，覺得台灣要做的事情很多，不應該浪費在無意義的事情上。

柯說邱復生是媒體大佬，今天請邱來作證，目的就是凸顯檢方起訴他求刑28年6月「是怎麼湊出來的」，邱今天說的案情「也被檢察官說成我的罪行之一」，但聽完邱的證詞，他實在搞不懂檢方的作法到底有何意義。

▲柯文哲表示，傳喚媒體大亨邱復生作證，目的是凸顯檢方起訴求刑28年6月「是怎麼湊出來的」。（圖／記者黃哲民攝，下同）

柯嘆氣說不想多講，但台灣現在其實就在內耗，之前他被羈押在看守所裡面，整天發呆、反而心情平靜，出來後卻看到台灣天天不知道在吵什麼，就像今天大家出庭坐在這裡幹嘛，去做別的是不是很好嗎。

邱復生僅作證1個小時出頭就結束，離開時笑著對堵訪的記者說「好啦好啦！該講的都講了」、「不然你們幫我領證人旅費」、「透早就來這裡」。柯文哲開完庭上車前，被問到本件100萬元究竟是企劃還是投資，他2度用手勢加重音「文字獄啦」。