　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

託邱復生100萬企劃自媒體非「投資」　柯文哲諷檢：文字獄啦！

▲▼涉犯政治獻金案的台灣民眾黨前主席柯文哲，今（23日）到台北地院出庭，聽完媒體大亨邱復生證詞100萬元是企劃非投資，柯批檢方的起訴是「文字獄」。（圖／記者黃哲民攝）

▲涉犯政治獻金案的台灣民眾黨前主席柯文哲，今（23日）到台北地院出庭，聽完媒體大亨邱復生證稱100萬元是企劃非投資，柯批檢方的起訴是「文字獄」。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理台灣民眾黨前主席柯文哲等人所涉政治獻金公益侵占案，今（23日）傳喚媒體大亨邱復生作證，邱強調收柯100萬元委託「企劃」媒體影音平台、不是「投資」，柯回應表示，找邱作證，就是想凸顯自己被檢方起訴求刑28年6月「是怎麼湊出來的」，柯開完庭邊走邊比劃手勢說「文字獄啦！」

台北地檢署起訴柯文哲涉挪用去年（2024年）總統大選政治獻金剩餘款，去年5月出資100萬元投資邱復生的網路自媒體，約定邱負責經營、可分潤20%，此舉涉犯公益侵占罪嫌。

邱復生今證稱，去年總統大選後，確實提議柯文哲建立網路互動平台，整合小草相關影音以利保存運用，解決柯自認「母雞帶不起小雞」的困境，柯採納構想，付他100萬元找人做市調、蒐集數據，提供策略分析，完成企劃後，他在自己家以電視螢幕向來訪的柯與許甫簡報內容，代表受託的事情已經「交卷」。

▲▼涉犯政治獻金案的台灣民眾黨前主席柯文哲，今（23日）到台北地院出庭，聽完媒體大亨邱復生證詞100萬元是企劃非投資，柯批檢方的起訴是「文字獄」。（圖／記者黃哲民攝）

▲邱復生（中）今天（23日）到台北地院證稱，2024年收柯文哲100萬元是企劃建立網路平台、非投資。（圖／記者許靖騏攝）

邱復生強調，企劃案本身不會賺錢，必須由柯文哲依企劃內容付諸實行，才可能有成果，所以這階段的100萬元「不是投資」，而是做企劃必要成本，他當下也不確定柯之後會否投入，且進入第二階段前，柯就被抓了，事情也停擺。

柯文哲回應邱復生證詞指出，交保後一開始都在生病，現在好一點，感覺難過比生氣的成分多，覺得台灣要做的事情很多，不應該浪費在無意義的事情上。

柯說邱復生是媒體大佬，今天請邱來作證，目的就是凸顯檢方起訴他求刑28年6月「是怎麼湊出來的」，邱今天說的案情「也被檢察官說成我的罪行之一」，但聽完邱的證詞，他實在搞不懂檢方的作法到底有何意義。

▲▼ 柯文哲涉收受政治獻金案開庭,許甫。（圖／記者黃哲民攝，下同）

▲柯文哲表示，傳喚媒體大亨邱復生作證，目的是凸顯檢方起訴求刑28年6月「是怎麼湊出來的」。（圖／記者黃哲民攝，下同）

柯嘆氣說不想多講，但台灣現在其實就在內耗，之前他被羈押在看守所裡面，整天發呆、反而心情平靜，出來後卻看到台灣天天不知道在吵什麼，就像今天大家出庭坐在這裡幹嘛，去做別的是不是很好嗎。

邱復生僅作證1個小時出頭就結束，離開時笑著對堵訪的記者說「好啦好啦！該講的都講了」、「不然你們幫我領證人旅費」、「透早就來這裡」。柯文哲開完庭上車前，被問到本件100萬元究竟是企劃還是投資，他2度用手勢加重音「文字獄啦」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
連假濕涼「3地雨繼續下」　周日再一波東北季風
開店糾紛引殺機！新莊男一下車　遭開3槍斃命
桃園五金倉庫大火還在燒！安養院撤出88人　2人失聯搜救中
小S明年才考慮回歸　薔薔加入《不熙娣》拚收視
開幕戰狂轟40分15籃板0失誤！　創NBA史上第1人
出差回國！他驚見「1甜點含豬肉」衝去銷毀　網：抓到罰百萬
免役BMI「35→45」什麼概念？　醫：Joeman變蛇丸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台鐵員工超冷血「鐵鎚砸死同事」繼續上班裝沒事　二審仍判無期

欠國庫6萬不理！士林分署聯手稅捐處出招　北市男秒付清

汽美店經營糾紛引殺機！同行友人被跟車怒理論　遭開3槍斃命

揪人夫洗溫泉上摩鐵K歌「全家一起來」　小三辯：只是有點曖昧

桃園五金倉庫大火還在燒！安養院撤出88人　傳2人失聯搜救中

九州集團博弈洗錢438億案4幹部出庭　前記者控檢違法解密手機

託邱復生100萬企劃自媒體非「投資」　柯文哲諷檢：文字獄啦！

屏東內埔街頭警匪追逐！竊賊一路逆向狂逃　警包抄圍捕驚險逮人

酒駕4犯要關半年　他搬出愛妻求「最後一次機會」被打臉

疑洩漏工程底價收賄涉嫌貪污　嘉義大埔鄉長吳明勳遭聲押

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

非洲豬瘟入侵台灣！　全國豬隻禁宰禁運5天

台鐵員工超冷血「鐵鎚砸死同事」繼續上班裝沒事　二審仍判無期

欠國庫6萬不理！士林分署聯手稅捐處出招　北市男秒付清

汽美店經營糾紛引殺機！同行友人被跟車怒理論　遭開3槍斃命

揪人夫洗溫泉上摩鐵K歌「全家一起來」　小三辯：只是有點曖昧

桃園五金倉庫大火還在燒！安養院撤出88人　傳2人失聯搜救中

九州集團博弈洗錢438億案4幹部出庭　前記者控檢違法解密手機

託邱復生100萬企劃自媒體非「投資」　柯文哲諷檢：文字獄啦！

屏東內埔街頭警匪追逐！竊賊一路逆向狂逃　警包抄圍捕驚險逮人

酒駕4犯要關半年　他搬出愛妻求「最後一次機會」被打臉

疑洩漏工程底價收賄涉嫌貪污　嘉義大埔鄉長吳明勳遭聲押

盧秀燕未出席記者會　副市長：已兩度主持應變會議

《浪漫匿名者》韓孝周❤小栗旬CP爆紅！純愛劇進化了：未來由自己選擇

「典範卓越、風華再現」　2025台南工會領袖暨會務人員出爐

快訊／好市多祭「豬肉限購令」　會員每卡只能買1盒

盧媽媽還在家嗎？合法補習班自清反受罰　業者控中市府官員荒謬至極

「中年」是一場被迫的醒悟　開始認識自己在混亂中尋找靈魂的方向

台鐵員工超冷血「鐵鎚砸死同事」繼續上班裝沒事　二審仍判無期

降息預期升溫！債券ETF重回3兆大關　一表看今年以來規模增加前10檔

北市府、新壽「分手費」多少？　她曝試算天花板金額：47.25億

欠國庫6萬不理！士林分署聯手稅捐處出招　北市男秒付清

【188cm帥檢太搶眼】拘提坤達全場歪樓！網笑：想被羈押了

社會熱門新聞

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

新竹人妻約同事「明天打3砲」　綠帽夫怒告求償

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

免役率高達16％恐涉造假！衛福部查3醫院

坤達閃兵遭拘提　高帥檢座意外成焦點

大小活動都要貪　通霄前鎮長判49年8個月

新北妻開放老公性愛直播激戰他女　卻被一句情話氣到提告

桃客司機「暴摔學生滿臉血」！　交通局將裁罰

「龜公」奇案！　夫妻陳屍北市松江路透天厝

還原桃園司機、學生互毆經過！逃票引爆衝突

快訊／新莊槍擊案！1男一下車頸部中彈」　搶救無效亡

蘆竹生命紀念園區塌出天坑　墓碑崩落棺材出土畫面曝

更多熱門

相關新聞

柯文哲政治獻金案開庭　許甫：民進黨有人忌妒苗博雅

柯文哲政治獻金案開庭　許甫：民進黨有人忌妒苗博雅

民眾黨前主席柯文哲政治獻金侵占案，今(23日)上午台北地院再度開庭審理，柯文哲、被傳喚的年代集團創辦人邱復生先後抵達法院，以旁聽身分參加的民眾黨副秘書長許甫，則因爆出民眾之聲收受抖內疑涉不法，反指是民進黨內部有人因不滿忌妒苗博雅可能被提名台北市長選舉，而刻意帶的風向。

黃珊珊虧檢提問鬼打牆：終於能跟柯講話

黃珊珊虧檢提問鬼打牆：終於能跟柯講話

黃珊珊證KP Show是商演　檢反譏票價8800太高

黃珊珊證KP Show是商演　檢反譏票價8800太高

「威京小沈已給過」什麼意思　黃珊珊這麼答

「威京小沈已給過」什麼意思　黃珊珊這麼答

政治獻金報告　民進黨結餘最多、白營短絀4625萬「人事費是藍營5倍」

政治獻金報告　民進黨結餘最多、白營短絀4625萬「人事費是藍營5倍」

關鍵字：

政治獻金公益侵占文字獄自媒體影音平台

讀者迴響

熱門新聞

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

日女台灣行全靠ChatGPT　一下機傻眼了

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

百萬YTR生完雙胞胎9天後「緊急住院」

小S全家包場大安區餐廳！

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

即／非洲豬瘟警戒！　台中衛生局曝「28豬隻流向3縣市」

周杰倫爆要提告魔術師好友！

新竹人妻約同事「明天打3砲」　綠帽夫怒告求償

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

非洲豬瘟警戒！他曝「1管道恐怖破口」無人管

更多

最夯影音

更多
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」
《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面