【廣編】WPP Media旗下EssenceMediacom榮獲2025 YouTube年度最佳媒體代理商　攜手Uber、可口可樂勇奪多項大獎

▲WPP Media旗下品牌EssenceMediacom獲頒2025 YouTube – 年度最佳媒體代理商。

圖、文／EssenceMediacom a WPP Media Brand提供

2025 YouTube Brandcast年度盛會於九月圓滿落幕，聚焦全球頂尖創作者與廣告主。WPP Media 旗下代理商品牌EssenceMediacom憑藉卓越的數位行銷實力與創新策略，勇奪 「2025 YouTube年度最佳媒體代理商 Media Agency of the Year」 殊榮，展現其在媒體策略與跨平台整合上的領導地位與創造品牌價值的實力。

EssenceMediacom與品牌夥伴表現亮眼，其中 可口可樂《綻放心裡話》 以精準洞察年輕世代語言與年節情感，榮獲 「最佳媒體綜效獎The Best of Media Planning」，進一步鞏固可口可樂在春節餐桌「首選飲品」地位。同時，Uber《Uber 也有小黃・忠孝東路攔九遍》 由EssenceMediacom與WPP集團夥伴Ogilvy Taiwan攜手打造，以突破框架的創意策略深植品牌訊息，一舉奪下 「年度最佳創意呈現獎The Best of Creative Innovation」 及全場最高榮譽 「YouTube年度大賞Grand Prix」。

WPP Media客戶解決方案副總裁黃心欣表示，此次榮耀來自與品牌客戶深度信任與共創，強調唯有以消費者為核心，結合數據洞察與創意突破，才能打造真正具影響力的行銷方案。未來將持續攜手WPP夥伴推動媒體創新，協助品牌在瞬息萬變市場中保持領先。此榮耀肯定EssenceMediacom在數據驅動、創意策略與跨平台整合上的持續努力與創新成果，也展現WPP Media在全球媒體領域的卓越影響力。