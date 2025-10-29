川普睽違6年訪韓！將會李在明、出席APEC　明「川習會」全球關注

▲ 川普在東京羽田機場登機，飛往南韓。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普29日上午結束訪日行程，搭機赴南韓參加亞太經合會（APEC）相關活動，將是時隔6年4個月來首度踏上南韓土地，預計下午和南韓總統李在明舉行雙邊會談，並於30日和中國國家主席習近平舉行備受矚目的美中峰會。

根據白宮公布的行程，川普預計當地29日上午10時40分（台灣9時40分）抵達慶州，中午12時5分（台灣11時5分）於APEC企業領袖午餐會上發表演說，下午1時20分（台灣12時20分）出席最高勳章授勳儀式，南韓政府擬授予最高榮譽的無窮花大勳章，彰顯對美韓同盟關係的重視。接著在傍晚6時30分（台灣5時30分），川普將出席李在明主持的APEC晚宴，與各國領袖交流。

白宮未公布美韓元首會談具體時間，但預計會在授勳儀式後舉行，料將聚焦關稅協商、安保合作及修訂《美韓原子能協定》等關鍵議題。

30日將舉行全球關注的「川習會」，兩國高層近期達成初步共識，中國將暫緩實施稀土出口管制1年並重新檢討，同時恢復採購美國大豆；美國則撤回原定11月1日對中國商品課徵100%額外關稅的措施。

雙方也將討論遏制芬太尼原料從中國流入美國的具體方案，以及要求中國停止進口俄國石油等議題。

另一方面，川普近期曾多次表達與北韓領導人金正恩會面的意願，從馬來西亞飛往日本途中向媒體表示，「如果他聯絡我，我就會那麼做，我100%開放，我和金正恩處得很好。」

川普與金正恩上次會面是在他2019年6月訪韓期間，分析人士指出，川普此次亞洲行可能成為重啟與北韓對話的契機，但平壤對此未做出明確回應。