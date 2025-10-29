　
社會 社會焦點 保障人權

「北教大王力宏」回應劈腿12女　懷疑被裝追蹤器

許育健3個月內，一共帶了5名女子回住處過夜。（讀者提供）

▲許育健3個月內，一共帶了5名女子回住處過夜。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

Ｂ小姐表示，許育健從不隱瞞已婚身分，但他自稱婚姻不幸福，說妻子跟媽媽處不好，還有囤物癖，家中髒亂、無法一起生活，所以他才獨居，之後除了每天對他看上的女子噓寒問暖，還會傳1個人的餐點及空景，塑造孤單感，最後再趁亂告白。例如下廚時，會說為了煮給對方吃而練習；故意跑5.20公里，表示「我愛妳」；贈送《活了一百萬次的貓》故事書，說對方是他的真愛。

等到女子心動後，許育健就會邀對方到住處、展現廚藝，待酒足飯飽後，便開始肢體碰觸，自然而然發生性關係。Ｂ小姐說，交往一段時間之後，許疑似喪失新鮮感，常找不到人，若問得太多，許就會說是自己不好、適合1個人生活、不想影響女方，卻不把話說死，留下1句「希望未來彼此保重」，就慢慢淡出，但會不時傳訊、吊女方的胃口。

許育健（右）與多名教育圈內人偷情，寒暑假期間最為頻繁。

▲許育健（右）與多名教育圈內人偷情，寒暑假期間最為頻繁。

Ｂ小姐說，她跟許育健交往時，一度以為許是難得的知音、她是許的唯一，甚至曾經動過離婚的念頭，後來得知許的渣男行徑後，才知道自己只是許偷情模式的一小塊拼圖，她之所以挺身而出、揭露許的惡行，是希望不要再有無辜女人被他欺騙，也呼籲國立台北教育大學及教育部，正視問題，不要只以「私德」等理由縱容許繼續胡作非為！

許育健3個月內，一共帶了5名女子回住處過夜。（讀者提供）

▲許育健3個月內，一共帶了5名女子回住處過夜。

針對Ａ小姐等人指控許育健已婚還偷吃多名女老師，許育健回應表示：「子虛烏有」，不想多做回應，他還稱近期因懷疑被安裝追蹤器，頗感困擾，已報警處理。


教授偷吃十二女／「教育界王力宏」遭爆後宮遍全台　校長、老師、學生全成他不倫獵物
教授偷吃十二女1／國語文權威外地演講成極樂之旅　許育健5天床戰3女渣行曝光

