「北教大王力宏」後宮驚見女網紅！　最愛人妻原因曝

▲許育健與多名外遇對象牽手、依偎，互動親密。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

Ａ小姐調查，今年8月底，南部某國小女校長到台北研習，許育健特別前往會場接她，然後到桃園某飯店過夜，隔天退房後，許將女校長載回台北，接著載曾指導論文的女學生下班，驅車直奔宜蘭吃午餐，之後入住宜蘭的溫泉旅館。隔2天，許到南部演講，又熟門熟路進入嘉義某女老師住處過夜，短短5天，許育健就有3女陪睡。

除了女校長、女學生、女老師，許育健劈腿偷吃的對象還包括工作夥伴、網紅女作家，連敵對出版社的女編輯也是囊中物。Ａ小姐統計，3個月來，頻繁到許住處過夜的女子有5人，此外，許還帶藍裙女去新竹泡湯、跟外套女去台東住五星級飯店、載粉衣女到宜蘭礁溪過夜，並與黑包女在台北北投住一晚，每個女人都親密地與許牽手依偎，總計12人。

為什麼許育健這麼吃得開？主要是因為他的學術地位。本刊調查，許是師大教育博士，除了是台灣的國語文教育權威，也曾經赴新加坡擔任課程顧問，並到中國演講，還擔任北京、成都、寧波等地師資培育課程的講座教授。

Ａ小姐告訴本刊，許育健以教授身分打造極樂後宮，除了貪圖美色，更利用感情和性愛箝制女老師們，全台各地的女老師為了和許見面，不斷利用任職學校的研習活動，邀請許當講師、幫他賺講師費，另外還有人幫他處理社群媒體、整理演講重點、上網宣傳、校稿新書，都是對他有利用價值的傻女人！她痛批，許將教育工作與性愛掛勾，滿足私欲，令人不齒。

▲許育健與多名外遇對象牽手、依偎，互動親密。

另一名曾與許育健交往的Ｂ小姐則告訴本刊，許處理女人的手法都有SOP，一開始猛烈追求，沒新鮮感就說好聚好散，是標準的大渣男！Ｂ小姐說，多年前她參加許辦的教師研習座談會，會後她向許提問，2人相談甚歡，互留聯絡方式，2年後某天，許突然傳訊問候她，之後每天噓寒問暖，不時分享運動及下廚的照片。

由於許育健在國小語文界是偶像般的存在，已婚的Ｂ小姐很快就暈船，某次許說想為Ｂ小姐下廚，要Ｂ小姐到他住處，2人自然發生性關係，之後也多次在外開房間享受歡愉。Ｂ小姐說，某次許演講後，她上前跟許聊了幾句，沒想到現場卻有一名Ｃ小姐找上她，質問她跟許是什麼關係？

原來Ｃ小姐也是許育健的交往對象，當時正因許對她的態度冷淡而心傷，但礙於人妻身分又不敢聲張，Ｃ小姐與Ｂ小姐交叉比對後，發現許最愛偷吃人妻，認為他看準，若玩膩了想甩掉對方，人妻也不敢鬧，分手後，許還會傳訊問候，保持朋友關係，讓女方以為還有繼續的可能，因此百依百順。



