「北教大王力宏」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

▲許育健頻繁偷吃，與不同女子入住溫泉旅館。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國立台北教育大學教授許育健是國語文教育權威，常到各地演講，指導國小老師如何備課，因外表挺拔、形象陽光，又被稱為「教育界的王力宏」。不過，本刊最近接獲多名女子爆料，指已婚的他頻繁偷吃，甚至劈腿12名女老師、女校長及女學生，與她們到飯店或雙方住處過夜，把杏壇當成後宮，其中不少女子還是人妻。更惡劣的是，許玩膩了就甩掉對方，還有一套SOP，行徑十分誇張！

本刊調查，許育健近年參與國小教科書編撰，在全台演講近千場，也舉辦教師研習、出書，是該領域的權威，地位崇高，形象陽光又有品味，被女老師們稱為「教育界的王力宏」，很受歡迎。

▲國立台北教育大學教授許育健有「教育界王力宏」之稱。

▲許育健頻繁偷吃，與不同女子入住溫泉旅館。

不過，Ａ小姐指控，已婚的許育健常利用到各地演講的機會，與多名教育圈內人偷情，關係複雜。Ａ小姐坦言自己曾是許的「後宮」之一，因許對她忽冷忽熱、經常失聯，她懷疑許劈腿，所以私下調查，沒想到竟發現許同時偷吃12名女子，幽會、過夜的足跡遍及飯店、溫泉旅館及雙方住處，曾5天內跟3個不同的女子過夜，甚至1天戰2女，體力驚人。

▲許育健與多名外遇對象牽手、依偎，互動親密。

除了教育圈外，許育健劈腿偷吃的對象還包括工作夥伴、網紅女作家，連敵對出版社的女編輯也是囊中物，Ａ小姐統計，3個月來，頻繁到許住處過夜的女子有5人，許還曾分別帶不同女人住飯店、泡溫泉，每個女人都親密與許牽手依偎，總計12人。

▲許育健與多名外遇對象牽手、依偎，互動親密。

另名曾與許育健交往的Ｂ小姐則告訴本刊，許處理女人的手法都有SOP，一開始猛烈追求，沒新鮮感就說好聚好散，是標準的大渣男！Ｂ小姐說，多年前她在教師研習會後向許提問，2人互留聯絡方式，2年後許突然傳訊問候她，之後每天噓寒問暖，已婚的Ｂ小姐不敵溫情攻勢很快就暈船，展開不倫戀，後來竟在某次許演講後，意外遇上另名也是許交往對象的Ｃ小姐。

▲許育健與多名外遇對象牽手、依偎，互動親密。

Ｃ小姐與Ｂ小姐交叉比對後，發現許最愛偷吃人妻，認為他看準若想甩掉對方，人妻也不敢鬧，分手後，許還會保持朋友關係，讓女方以為還有繼續可能，因此百依百順。

▲許育健是國立台北教育大學（圖）語文與創作學系教授。

Ｂ小姐表示，許育健自稱婚姻不幸福，無法與妻子一起生活，他會對看上的女子噓寒問暖，不時傳下廚與運動照片給女方，最後再趁亂告白，邀請對方到住處展現廚藝，接著發生性關係，但交往一陣子後，許疑似喪失新鮮感，常會失聯，留下「希望彼此保重」，不把話說死就慢慢淡出。

Ｂ小姐說，得知許的渣男行徑後，決定挺身而出、揭露許惡行，希望不要再有無辜女人被他欺騙，也呼籲國立台北教育大學及教育部，正視問題，不要只以「私德」等理由縱容許繼續胡作非為！

針對Ａ小姐等人指控已婚還偷吃多名女老師，許育健回應表示：「子虛烏有」，不想多做回應，他還稱近期因懷疑被安裝追蹤器，頗感困擾，已報警處理。



更多鏡週刊報導

教授偷吃十二女1／國語文權威外地演講成極樂之旅 許育健5天床戰3女渣行曝光

教授偷吃十二女2／網紅女作家也暈船落愛情陷阱 他靠分手sop讓砲友變朋友