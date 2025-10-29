「北教大王力宏」5天床戰3女　極樂行程全被拍

▲台北教育大學教授許育健是國語文教育權威，地位崇高。（圖／鏡週刊提供，下同）

今年8月底、暑假接近尾聲，國立台北教育大學語文創作系教授許育健，受邀到某國小指導老師如何備課，沒想到透過大螢幕簡報時，課程突然變成「男女激戰的愛情動作片」，場面一度尷尬。事後許用詼諧口吻在臉書提及這段經歷，表示可能是電腦中毒，不過，看在知情人士Ａ小姐眼裡，卻不以為然，她痛批許劈腿10多名女子，根本是對性愛中毒！

本刊調查，國立台北教育大學專門培育國小師資，許育健的專長是國語文教材教法及教科書設計，近10年都參與國小教科書編撰，並在全台演講近千場，也舉辦教師研習、出書，可以說是該領域的權威、老師的老師，地位崇高。雖然他年過50，但身材挺拔、愛運動，還喜歡品威士忌酒，形象陽光又有品味，而且談吐幽默、不時引經據典，所以被女老師們稱為「教育界的王力宏」，很受歡迎。

▲國立台北教育大學教授許育健有「教育界王力宏」之稱。

不過，Ａ小姐指控，已婚多年、育有一對子女的許育健，經常利用到全台各地演講的機會，與多名教育圈內人偷情，他性伴侶眾多、關係複雜，常約女伴到住處或溫泉旅館過夜，寒暑假期間，這樣的偷情約砲行為更加頻繁。「他享受女性對他的愛慕，宛如皇帝般、全台翻牌臨幸！」Ａ小姐說，許私下的行徑跟外界認知的形象，可以說是天差地別。

▲許育健與多名外遇對象牽手、依偎，互動親密。

為什麼Ａ小姐會對許育健的私生活如此了解？她坦言自己曾是許的「後宮」成員之一，因察覺許對她的態度忽冷忽熱，經常失聯、不讀訊息，女人的第六感讓她懷疑許劈腿，所以私下調查，沒想到竟發現許同時偷吃12名女子，幽會、過夜的足跡遍及五星級飯店、溫泉旅館及雙方住處，甚至5天內跟3個不同的女子過夜，體力驚人。

▲許育健是國立台北教育大學（圖）語文與創作學系教授。



