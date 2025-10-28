　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

KP Show賣票8800元不貴　戴利玲證稱：柯P知名度不輸BLACKPINK

記者黃哲民／台北報導

台北地院今（28日）審理台灣民眾黨前主席柯文哲等人所涉政治獻金公益侵占案，傳喚2023年為柯籌辦KP Show演唱會的尼奧公司負責人戴利玲作證，她證稱柯主動聯繫籌辦個人演唱會圓夢，她曾拿「愛的小手」教訓柯認真練習、要對得起買票進場觀眾，「不要丟我們的臉」，至於檢方質疑最高票價每張8800元太貴，戴女認為柯的知名度「不會輸給BLACKPINK」、不算貴。

▲▼尼奧公司負責人戴利玲今（28日）到台北地院，為柯文哲等人所涉政治獻金公益侵占案作證，指稱KP Show最高票價8800元不貴，「柯文哲的知名度，不會輸給BLACKPINK」。（圖／記者黃哲民攝）

▲為柯文哲籌辦2023年KP Show演唱會的尼奧公司負責人戴利玲，今（28日）到台北地院證稱最高票價8800元不貴，「柯文哲的知名度，不會輸給BLACKPINK」。（圖／記者黃哲民攝）

柯文哲競選2024年總統期間，於2023年7月29日周六下午3點，在北市CORNER MAX舉辦人生首場售票演唱會，門票最高每張8800元、總收入逾500萬元，淨賺77萬餘元，柯在演出前受訪稱這場商演是「募款」，事後被查出門票淨收入沒列入選舉經費申報，而是成為主辦單位木可公司收入。

檢方起訴柯文哲與擔任他競總財務長的高中同學李文宗、木可公司登記負責人即李的妹妹李文娟，涉共同公益侵占政治獻金逾6000萬元，KP Show是其中金額不高、但堪稱能見度最高的一項。

▲▼台灣民眾黨前主席柯文哲涉犯政治獻金公益侵占罪嫌，今（28日）到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲台灣民眾黨前主席柯文哲涉犯政治獻金公益侵占罪嫌，今（28日）到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

戴利玲今證稱，2022年12月間，柯文哲主動到她公司找她討論辦個人演唱會，柯希望用演唱會呈現自己的人生故事、這是他的願望。

戴女說當時認同這構想，柯文哲本人有很多勵志故事，有很多金句例如「人要快樂的活著」，演唱會有可行性，但須等柯卸任台北市長、不涉及選舉政治活動，尼奧才會承攬，所以隔年（2023年）3、4月間，柯再度找她說已卸任可圓夢，就開始籌備。

戴女爆料過程中最難的是找場地，她當庭提出當時接洽的電子郵件佐證，儘管明講是商業演唱而非政治活動，但柯的敏感身分讓很多場館婉拒，好不容易敲定場地，終於完成企劃案報價，因此很晚簽約。

其次的難度是練習，戴女說柯文哲確實愛唱歌，但售票演唱會要對得起粉絲與觀眾，尼奧辦過周杰倫、五月天等大牌藝人演唱會、跨年晚會，在業界有名聲，她安排曾跟蔡依林、王心凌合作的藍波老師教柯P跳舞，請曾為五月天合音的鄭知明老師教柯P唱歌，外加專業舞群、燈光音響、導演、總監等團隊參與。

戴利玲說柯文哲雖然「資質沒那麼好」、每天行程忙碌，仍很努力練超久，有一次排練時，柯P唱超差跳超爛，她氣得拿「愛的小手」敲地板、拍打柯P身上，怒責「太令我失望！想丟臉不要丟我們的臉！」

戴女說柯P立刻道歉，表示會回家勤練、明天一定好好表現，她要柯P說到做到、別愧對觀眾，果然隔天柯P明顯進步，讓大家驚訝，覺得「阿北很不錯」，柯P回應以往對藝能界有誤解，原來有很多專業，還說要她擔任經紀人，她要柯P不能缺席5天的彩排模擬，柯擠出時間配合。

▲▼尼奧公司負責人戴利玲今（28日）到台北地院，為柯文哲等人所涉政治獻金公益侵占案作證，指稱KP Show最高票價8800元不貴，「柯文哲的知名度，不會輸給BLACKPINK」。（圖／記者黃哲民攝）

▲戴利玲曾拿「愛的小手」打柯P。（圖／記者黃哲民攝）

檢方質疑門票最高8800元，以柯文哲唱跳程度來說太貴，是以商演之名掩蓋收取政治獻金之實。戴利玲說真的不貴，籌辦成本就超過400萬元，包括依法繳納營業稅、所得稅和娛樂稅，當時藝人辦演唱會也差不多是這個票價，她認為柯文哲不能直接跟專業藝人比較，但以日前來台演出的韓國女團BLACKPINK為例，「柯文哲的知名度，不會輸給BLACKPINK」。

此言一出，語驚四座，戴利玲又當庭提出KP Show歌單，逐一解說曲目與口白的安排，契合柯文哲成長歷程，外加柯當時參與練習的每次時間記錄，重申這是娛樂性質的商演，不是宣揚理念的政治活動，她認為KP Show的專業演唱程度，「跟其他藝人沒兩樣」。

檢方主張柯文哲本人受訪、IG貼文，都稱KP Show是「募款演唱會」，戴利玲說，她和尼奧不負責KP Show的宣傳工作，當時也沒看到柯的受訪報導，檢方再指KP Show現場販賣「募款」禮包，辯方律師團立刻異議明明寫的是「KP秀禮包」、沒有「募款」字樣。

戴利玲理所當然表示，藝人辦演唱會等活動，現場都會販售周邊的「明星商品」、「BLACKPINK在高雄辦演唱會也有」，柯文哲當然也有，當時現場確實有開櫃販賣，但她跟尼奧只管門票收入，這些柯文哲的「明星商品」收入都由木可公司收取，她沒接觸李文宗、李文娟，也不知木可有無開發票。

10/27 全台詐欺最新數據

獨／信義豪宅雙屍穿著曝！留2包藥錠+粉末

