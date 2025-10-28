陸十五五規劃建議出爐：採取「超常規措施」推動核心技術攻關

▲大陸十五五規劃建議提出，要採取「超常規措施」推動積體電路等核心技術攻關。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

中共四中全會於23日通過「十五五」規劃建議，今（28）日刊出建議全文。針對科技被美國「卡脖子」難題，建議提出要完善新型舉國體制，採取超常規措施，全鏈條推動積體電路、高端儀器、先進材料等重點領域關鍵核心技術攻關取得決定性突破。

在這份《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》（以下簡稱「建議」）當中，首先強調「十五五」時期是基本實現社會主義現代化的關鍵時期。建議提到，大國關係牽動國際形勢，國際形勢演變深刻影響大陸國內發展，大陸發展處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期。

對於「十五五」時期經濟社會發展必須遵循的原則，建議提到，堅持有效市場和有為政府相結合。充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，構建統一、開放、競爭、有序的市場體系，建設法治經濟、信用經濟，打造市場化法治化國際化一流營商環境，形成既「放得活」又「管得好」的經濟秩序。

在新興產業和未來產業領域，建議稱，加快新能源、新材料、航空航天、低空經濟等戰略性新興產業集群發展；推動量子科技、生物製造、氫能和核融合能源、腦機接口、具身智能、第六代行動通信等成為新的經濟增長點。

就加快高水準科技自立自強、引領發展新質生產力方面，建議認為，完善新型舉國體制，採取超常規措施，全鏈條推動積體電路、工業母機、高端儀器、基礎軟體、先進材料、生物製造等重點領域關鍵核心技術攻關取得決定性突破。

▲大陸十五五規劃持續強調發展新興產業。（圖／CFP）

對於內需市場，建議指出，深入實施提振消費專項行動。統籌促就業、增收入、穩預期，合理提高公共服務支出佔財政支出比重，增強居民消費能力。擴大優質消費品和服務供給。

此外，還要優化政府投資結構，提高民生類政府投資比重，高質量推進國家重大戰略實施和重點領域安全能力項目建設。以及，統一市場基礎制度規則，完善產權保護、市場准入、資訊披露、社會信用、兼併重組、市場退出等制度，消除要素獲取、資質認定、招標投標、政府採購等方面壁壘，規範地方政府經濟促進行為，破除地方保護和市場分割。

值得注意的是，建議提出，發揮積極財政政策作用，增強財政可持續性。適當加強中央事權、提高中央財政支出比重。增加地方自主財力。加強財會監督。加快構建同高質量發展相適應的政府債務管理長效機制。

對外開放方面，建議強調，對接國際高標準經貿規則，以服務業為重點擴大市場准入和開放領域，擴大單邊開放領域和區域。加快推進區域和雙邊貿易投資協定進程，擴大高標準自由貿易區網絡。同時，縮減外資准入負面清單，促進外資境內再投資。