大陸 大陸焦點 特派現場

陸十五五規劃建議出爐：採取「超常規措施」推動核心技術攻關

▲▼中美關係,中美晶片戰,晶片。（圖／路透）

▲大陸十五五規劃建議提出，要採取「超常規措施」推動積體電路等核心技術攻關。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

中共四中全會於23日通過「十五五」規劃建議，今（28）日刊出建議全文。針對科技被美國「卡脖子」難題，建議提出要完善新型舉國體制，採取超常規措施，全鏈條推動積體電路、高端儀器、先進材料等重點領域關鍵核心技術攻關取得決定性突破。

在這份《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》（以下簡稱「建議」）當中，首先強調「十五五」時期是基本實現社會主義現代化的關鍵時期。建議提到，大國關係牽動國際形勢，國際形勢演變深刻影響大陸國內發展，大陸發展處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期。

對於「十五五」時期經濟社會發展必須遵循的原則，建議提到，堅持有效市場和有為政府相結合。充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，構建統一、開放、競爭、有序的市場體系，建設法治經濟、信用經濟，打造市場化法治化國際化一流營商環境，形成既「放得活」又「管得好」的經濟秩序。

在新興產業和未來產業領域，建議稱，加快新能源、新材料、航空航天、低空經濟等戰略性新興產業集群發展；推動量子科技、生物製造、氫能和核融合能源、腦機接口、具身智能、第六代行動通信等成為新的經濟增長點。

就加快高水準科技自立自強、引領發展新質生產力方面，建議認為，完善新型舉國體制，採取超常規措施，全鏈條推動積體電路、工業母機、高端儀器、基礎軟體、先進材料、生物製造等重點領域關鍵核心技術攻關取得決定性突破。

▲▼ AI,人工智慧,辦公室,機器人,人形機器人。（圖／CFP）

▲大陸十五五規劃持續強調發展新興產業。（圖／CFP）

對於內需市場，建議指出，深入實施提振消費專項行動。統籌促就業、增收入、穩預期，合理提高公共服務支出佔財政支出比重，增強居民消費能力。擴大優質消費品和服務供給。

此外，還要優化政府投資結構，提高民生類政府投資比重，高質量推進國家重大戰略實施和重點領域安全能力項目建設。以及，統一市場基礎制度規則，完善產權保護、市場准入、資訊披露、社會信用、兼併重組、市場退出等制度，消除要素獲取、資質認定、招標投標、政府採購等方面壁壘，規範地方政府經濟促進行為，破除地方保護和市場分割。

值得注意的是，建議提出，發揮積極財政政策作用，增強財政可持續性。適當加強中央事權、提高中央財政支出比重。增加地方自主財力。加強財會監督。加快構建同高質量發展相適應的政府債務管理長效機制。

對外開放方面，建議強調，對接國際高標準經貿規則，以服務業為重點擴大市場准入和開放領域，擴大單邊開放領域和區域。加快推進區域和雙邊貿易投資協定進程，擴大高標準自由貿易區網絡。同時，縮減外資准入負面清單，促進外資境內再投資。

10/27 全台詐欺最新數據

習近平親自說明十五五規劃起草過程　內容包含港澳台工作

習近平親自說明十五五規劃起草過程　內容包含港澳台工作

大陸四中全會上周23日閉幕，官媒《新華社》於今（27日）發布最新《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》（以下簡稱《建議》）全文。中共中央總書記習近平今字說明起草說明制定過程。他指出，親自擔任文件起草組組長，全面闡述《建議》的形成過程、主要考量與核心內容，指出「十五五」規劃是中國式現代化進程中承前啟後的關鍵五年，對實現2035年基本實現社會主義現代化的目標具有「重大而深遠的意義」，《建議》共15部分、三大板塊包含港澳台工作。

陸進入制度轉型關鍵節點　學者：「十五五」成為「反內捲」規劃

陸進入制度轉型關鍵節點　學者：「十五五」成為「反內捲」規劃

「十五五」規劃強調「有為政府」　學者：國進民退更明顯

「十五五」規劃強調「有為政府」　學者：國進民退更明顯

十五五規劃將「史無前例」重視兩岸　張五岳：未來數月是交流機遇期

十五五規劃將「史無前例」重視兩岸　張五岳：未來數月是交流機遇期

中美經貿談判之際　謝鋒：大陸經濟有能力應對內外部風險挑戰

中美經貿談判之際　謝鋒：大陸經濟有能力應對內外部風險挑戰

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

