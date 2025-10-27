　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「十五五」規劃強調「有為政府」　學者：國進民退更明顯

▲▼「解讀中共『二十屆四中全會』與『紀念台灣光復八十週年』」座談會，王信賢、曾偉峰、張登及、張五岳、黃信豪、劉孟俊。（圖／記者陳冠宇攝）

▲政大國關中心「解讀中共『二十屆四中全會』與『紀念台灣光復八十週年』」座談會。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

中共二十屆四中全會落幕，學者認為，「十五五」規劃當中的經濟目標越來越模糊，政治目標卻越來越具體；同時，強調「有為政府」之下，「國進民退」的現象可能會更明顯。

國立政治大學國際關係研究中心今（27）日舉行「解讀中共『二十屆四中全會』與『紀念台灣光復八十週年』」座談會，政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯與台師大公民教育與活動領導學系教授兼主任黃信豪等學者於會上發表觀察分析。

據報導，本屆四中全會出席率僅84％，其中18％的中央委員與14％的候補委員未現身，創下自1970年代末以來最低紀錄。「現在有點像是習近平的毛澤東時刻」，曾偉峯表示，毛澤東晚年也出現親信落馬，黨內人士因為清洗而出現較少人出席中全會的狀況。

由此角度研判中共中央總書記習近平的權力，曾偉峯指出，毛澤東一直到去世時，權力都沒有下降，仍然保有領袖魅力（charisma）的權威，而習近平正在建立這樣的權威。

▼政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼「解讀中共『二十屆四中全會』與『紀念台灣光復八十週年』」座談會，王信賢、曾偉峰、張登及、張五岳、黃信豪、劉孟俊。（圖／記者陳冠宇攝）

對於這次四中全會決議提到「以開放促改革促發展」，曾偉峯指出，這意味著開放變成深化改革的一部分，而這完全是「向內看」的措施，首先可能衝擊政企關係，未來5年或更朝向「有為政府」傾斜。

曾偉峯續指，「十四五」規劃強調有效市場，「十五五」規劃則強調有為政府，大陸的政府會在高質量發展和新質生產力當中扮演更強的戰略引導者角色，「國進民退」現象可能會更明顯。

此外，本次決議提出新質生產力和擴大高質量發展，曾偉峯因此認為，大陸的教育體系和教育資源將會朝向這些學科發展，並成為科技自立自強的重要戰略資源，如此一來，勞動力市場會有嚴重向公部門傾斜的狀況發生。

黃信豪則認為，「十五五」規劃的經濟目標越來越模糊，反而是政治目標越來越具體。他提到，習近平上台以來，「十三五」規劃提出全面小康、創新驅動，「十四五」規劃強調高質量發展、國內國際雙循環；「十五五」規劃主軸則是全面現代化，鞏固政治安全才是目標，經濟和發展只是方法。

▼台師大公民教育與活動領導學系教授兼主任黃信豪。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼「解讀中共『二十屆四中全會』與『紀念台灣光復八十週年』」座談會，王信賢、曾偉峰、張登及、張五岳、黃信豪、劉孟俊。（圖／記者陳冠宇攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
探望老父遇死劫！酒駕男撞飛孝子「車都爛了」　他頭顱骨折亡
快訊／高雄捷運驚傳落軌！1女卡車廂下搶救中
快訊／樂天桃猿G5打線出爐
資深港星驚傳病危入院　「身家破4億」超狂家世背景曝光
快訊／非洲豬瘟「觀察監測期」將延長　清消採檢2處仍驗出病毒
交纏CEO雙亡！25歲正妹是游泳健將　富商前男友悲曝：她很上
反轉自己的反轉！台中豬瘟再爆「第3名獸醫師」　公職身分曝光
快訊／棒次大調整！中信兄弟G5打線出爐
張峻鬧場踹桌！傅崐萁轟「民主之恥」　要警察逮捕「現行犯」
快訊／再鞠躬道歉！威廉喊「成為更好的人」　陳大天：對不起

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸進入制度轉型關鍵節點　學者：「十五五」成為「反內捲」規劃

館長登長城高喊「不到長城非好漢」　呼籲台灣網友快來走走體驗

「十五五」規劃強調「有為政府」　學者：國進民退更明顯

廣東肉品公司外堆滿大量死豬　官方介入：暫未流入市場　

「川習會」交易台灣？　學者：棄台論短期內不會發生

陸民眾被指「頭皮有蟲」　進出一次理髮店遭強迫推銷花6萬人民幣

陸央媒接力齊發聲　「台灣光復」話語權另闢「祖國統一」戰場

十五五規劃將「史無前例」重視兩岸　張五岳：未來數月是交流機遇期

金價飆升！陸民間興起「淘金熱」　有人蹲點河道淘半天「喜提1克」

陸A股高開高走　滬指逼近4000點大關...漲幅1.04％

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

死亡車禍畫面曝！台中奧迪女駕駛闖紅燈　騎士遭撞噴飛10多公尺

川普見證泰柬和平協議！　泰總理親口諾：立即釋放18柬士兵

北市電動公車開到冒煙！司機+10乘客立即疏散　合力開噴滅火

台南豬農違規載運豬隻被抓包！黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

陸進入制度轉型關鍵節點　學者：「十五五」成為「反內捲」規劃

館長登長城高喊「不到長城非好漢」　呼籲台灣網友快來走走體驗

「十五五」規劃強調「有為政府」　學者：國進民退更明顯

廣東肉品公司外堆滿大量死豬　官方介入：暫未流入市場　

「川習會」交易台灣？　學者：棄台論短期內不會發生

陸民眾被指「頭皮有蟲」　進出一次理髮店遭強迫推銷花6萬人民幣

陸央媒接力齊發聲　「台灣光復」話語權另闢「祖國統一」戰場

十五五規劃將「史無前例」重視兩岸　張五岳：未來數月是交流機遇期

金價飆升！陸民間興起「淘金熱」　有人蹲點河道淘半天「喜提1克」

陸A股高開高走　滬指逼近4000點大關...漲幅1.04％

梵克雅寶夢幻樂園超好拍　金珠珠寶施展活潑魅力

快訊／豬瘟案例場仍未拉封鎖線　農業部：案場、闖入者都恐遭罰

微星「雙11購物節」全攻略！明星筆電享萬元折扣、頂規筆電下殺2.5萬　購機再抽11,111電子現金

堤諾比薩開賣「爆量香菜系列」　炸雞、氣泡飲一次吃

台東縣10月道安會報　強化國際衝浪賽交通疏導與行車規劃

看《回魂計》太入戲！傅孟柏賣場「被陌生男挑釁」笑了：情緒複雜

日本米其林餐旅首來台！攜手大統集團插旗高屏　高球場蓋度假村

兄弟陷火力瓶頸！得點圈22打數1安　平野：要動腦對決強投

中央延長活豬禁運　台東縣府加碼自主防疫至11/26

為逃漏遺產稅！　日本兄妹在家中「藏10億日圓現金」

【偷載豬被抓包】黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

大陸熱門新聞

中國衛星太空俯瞰台灣！台北、竹科全入鏡

撿獲大陸霹靂-15飛彈　印度正尋求仿製：是一款好武器

影／館長再罵「民進黨是歷史罪人」

港男大生看色情網站亡！螢幕停在鹹濕圖

陸「萬能遙控器」流竄　配對解碼便能破解社區商場停車場鐵捲門

王滬寧：未來統一後台灣有7項更好發展

金價飆升！陸民間興起「淘金熱」 有人蹲點河道淘半天「喜提1克」

袋裝麵包出現「活蟑螂」！　密封空間竟能存活

13歲離家女孩失聯7天！　結局大逆轉：躲空房間玩手機

遊客手卡恐龍嘴失血色發白 博物館切恐龍下巴救援...日後分開展示

統戰APP傳12萬人登記　陸委會：搜不到

台灣光復節赴北京　館長：期待幫賴清德回福建尋根

詐團冒充抖音客服　他照做下載App「痛失212萬」

鄭智化「連滾帶爬」上機　深圳機場道歉

更多熱門

相關新聞

十五五規劃將「史無前例」重視兩岸　張五岳：未來數月是交流機遇期

十五五規劃將「史無前例」重視兩岸　張五岳：未來數月是交流機遇期

中共二十屆四中全會與「紀念台灣光復80週年大會」甫在北京落幕，兩岸關係走向受矚。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，明年出爐的「十五五」規劃，將「史無前例」地重視兩岸關係，在此之前的幾個月，將是兩岸推動民間交流與社會交流的機遇期。

中美經貿談判之際　謝鋒：大陸經濟有能力應對內外部風險挑戰

中美經貿談判之際　謝鋒：大陸經濟有能力應對內外部風險挑戰

陸今舉行台灣光復80周年紀念大會

陸今舉行台灣光復80周年紀念大會

「沒有台獨就沒有武統」　陸學者：十五五規劃考驗兩岸智慧

「沒有台獨就沒有武統」　陸學者：十五五規劃考驗兩岸智慧

快訊／陸人大最新通過「設立10/25台灣光復紀念日」

快訊／陸人大最新通過「設立10/25台灣光復紀念日」

關鍵字：

十五五規劃國進民退中國經濟四中全會

讀者迴響

熱門新聞

隋棠小姑❤洋男友4年被求婚了！

高中生被車濺濕　「滿級分嗆聲文」真的釣出車主

山豬過世1年半「寄結婚紅包給逸祥」PO文暖哭網

2人近期同居！富少擁美甲師小女友陳屍信義豪宅

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

家寧「本人還在挖土跟吃土當中」首鬆口近況

富少抱小女友陳屍豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

台中豬瘟案情逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去

人妻揪酒局遭下藥性侵！起床內褲不見了

連勝文賣12年愛車：國民黨太窮了

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

快訊／3張5-6月千萬統一發票無人領　下周三到期財部急尋

張峻狠踹傅崐萁桌　災民怒：我們是賤民嗎？

獨／25歲正妹交纏CEO雙亡！前男友喊話還她公道

6種生活常見物質確定會致癌！醫示警

更多

最夯影音

更多
薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打
李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面