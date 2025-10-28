　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中共發布十五五規劃建議全文：牢牢把握兩岸關係主導權

▲▼ 四中全會閉幕、習近平、張又俠、陳敏爾 。（圖／翻攝 央視、新華社）

▲ 中共四中全會上周閉幕，《建議》全文於今天27日正式公佈。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

中共中央第二十屆中央委員會第四次全體會議上周23日於北京閉幕，大會審議通過《關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》（簡稱「十五五規劃建議」）。《建議》全文於今天（27日）正式公佈。文件分15部分、三大板塊以及61細項。其中，涉台工作在第59小項，還是強調「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。」堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定，加強產業合作，推動兩岸經濟合作。落實台灣同胞享受同等待遇政策，為台胞在大陸學習、工作、生活創造更好條件，增進兩岸同胞福祉。

中共中央第二十屆中央委員會第四次全體會議審議通過《關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，今天大陸官媒也釋出《建議》最新全文，共15部分、三大板塊，涵蓋經濟、科技、社會、民生、安全、國防及港澳台工作等領域，全面部署「十五五」時期的發展藍圖。

第三板塊包括第十五部分和結束語，主要部署堅持和加強黨中央集中統一領導、推進社會主義民主法治建設、港澳台工作、推動構建人類命運共同體、充分調動全社會積極性主動性創造性等任務。分別就「國防軍隊現代化」與「黨的全面領導及港澳台工作」作出系統部署，標誌「十五五」時期中國在強軍、治黨與民族統一進程上的戰略方向更趨明確。推進社會主義民主法治建設、港澳台工作、推動構建人類命運共同體、充分調動全社會積極性主動性創造性等任務。

《建議》第一板块包括第一、第二2個部分，為總論，主要闡述「十四五」時期發展取得重大成就、「十五五」時期在基本實現社會主義現代化進程中具有承前啓後的重要地位、「十五五」時期發展環境面臨深刻複雜變化、「十五五」時期經濟社會發展的指導思想、遵循的原則和主要目標等內容。關鍵定位：邁向基本現代化關鍵五年

《建議》首先回顧，第一「十五五」時期是基本實現社會主義現代化的關鍵時期。《建議》強調，十四五時期我國發展歷程極不尋常極不平凡。面對錯綜複雜的國際形勢和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，以習近平同志為核心的黨中央，團結帶領全黨全國各族人民迎難而上，砥礪前行，經受住世紀疫情嚴重衝擊，有效應對一系列重大風險挑戰，推動黨和國家事業取得新的重大成就。我國經濟實力、科技實力、綜合國力躍上新台階，中國式現代化邁出新的堅實步伐。

《建議》指出，第二個百年奮鬥目標新徵程，實現良好開局。這些重大成就的取得，根本在於以習近平同志為核心的黨中央領航掌舵，在與習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引，建議指出，十五五時期是基本實現社會主義現代化，夯實基礎，全面發力的關鍵時期。要鞏固拓展優勢，破除瓶頸制約，補強短板弱項，在激烈國際競爭中贏得戰略主動，推動事關中國式現代化全局的戰略任務取得重大突破，為基本實現社會主義現代化奠定更加堅實的基礎。

此外，全面從嚴治黨持續深化，反腐敗鬥爭縱深推進，黨的創造力、凝聚力和戰鬥力明顯提升。總結來看，「十四五」時期，我國經濟實力、科技實力和綜合國力躍上新台階，中國式現代化邁出堅實步伐，第二個百年奮鬥目標的新徵程順利開局，為「十五五」期間實現社會主義現代化奠定了堅實基礎，統籌推進「五位一體」總體布局和「四個全面」戰略布局，協調國內國際兩個大局，加快構建新發展格局，確保高質量發展取得決定性進展。

第二是「十五五」時期經濟社會發展的指導方針和主要目標。建議強調十五五時期經濟社會發展要堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想，鄧小平理論，三個代表重要思想、科學發展觀，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，圍繞全面建成社會主義現代化強國，實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，統籌推進五位一體總體佈局，協調推進四個全面戰略佈局，統籌國內國際兩個大局完整、準確、全面貫徹新發展。

報告強調，在此基礎上，再奮鬥五年，到2035年，我國經濟、科技、國防、綜合國力和國際影響力將大幅躍升，人均國內生產總值達中等發達國家水平，人民生活更加幸福美好，基本實現社會主義現代化。

▲▼ 四中全會閉幕、習近平、張又俠、陳敏爾 。（圖／翻攝 央視、新華社）

▲ 中共中央總書記習近平代表中央政治局，向黨的二十屆四中全會針對《建議》起草說明制定過程。（圖／翻攝 新華社）

《建議》第二板塊包括第三至第十四12個部分，主要瞄准關係全局和長遠的重點問題，分領域部署「十五五」時期的戰略任務和重大舉措，明確從產業發展、科技創新、國內市場、經濟體制、對外開放、鄉村振興、區域發展，到文化建設、民生保障、綠色發展、安全發展、國防建設等重點領域的思路和重點工作。

其中，第十四部分「如期實現建軍一百年奮鬥目標，高質量推進國防和軍隊現代化」。《建議》指出，鞏固國防和強大軍隊是中國式現代化的戰略支撐。貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊絕對領導，貫徹軍委主席負責制，按照國防和軍隊現代化新三步走戰略，推進政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，邊鬥爭、邊備戰、邊建設，加快機械化、信息化、智能化融合發展，提高捍衛國家主權安全發展利益戰略能力。要加快先進戰鬥力建設，推進軍事治理現代化，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力。

《建議》第三板塊包括第十五部分和結束語，主要部署堅持和加強黨中央集中統一領導、推進社會主義民主法治建設、港澳台工作、推動構建人類命運共同體、充分調動全社會積極性主動性創造性等任務。

十五部分指出「全黨全國各族人民團結起來，為實現十五五規劃而奮鬥。」《建議》強調，堅持和加強黨的全面領導是推進中國式現代化的根本保證，堅持以黨的自我革命引領社會革命，持之以恆推進全面從嚴治黨，增強黨的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力，提高黨領導經濟社會發展能力和水平，為推進中國式現代化凝聚磅礡力量。

要堅持和加強黨中央集中統一領導，完善黨中央重大決策部署落實機制，確保上下貫通，執行有力。要推進社會主義民主法制建設，堅持全面依法治國，協同推進科學立法，嚴格執法、公正司法、全民守法，促進香港澳門長期繁榮穩定。

推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定，牢牢把握兩岸關係主導權主動權。深化兩岸交流合作，共同傳承弘揚中華文化。高質量推進兩岸融合發展示範區建設，加強產業合作，推動兩岸經濟合作。落實台灣同胞享受同等待遇政策，為台胞在大陸學習、工作、生活創造更好條件，增進兩岸同胞福祉。

要推動構建人類命運共同體，倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，拓展全球夥伴關係網絡，推動構建新型國際關係。要充分調動全社會投身中國式現代化建設的積極性、主動性、創造性。

《建議》最後強調，全黨、全軍全國各族人民要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，為基本實現社會主義現代化而共同奮鬥，不斷開創以中國式現代化全面推進強國建設民族復興偉業新局面。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
苗栗晚間街頭5人互毆！當眾亮刀暴打
出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」
LINE「16款免費貼圖」限時下載！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中共發布十五五規劃建議全文：牢牢把握兩岸關係主導權

陸十五五規劃建議出爐：採取「超常規措施」推動核心技術攻關

宋濤會見蕭旭岑一行：習近平賀電鄭麗文為兩黨、兩岸關係指明方向

陸人大常委會決定「何衛東下、張升民上」　宣布再砍8官員職務

交往1個月喜當爸！男擺20桌滿月酒才知「娃非親生」　女友還已婚

陸男「刮中百萬」請假去兌獎！　店員一看背面嘆：是無效票

超驚險！陸女誤將「蛇窩」當野生彈跳床猛踩　網嚇：疑眼鏡蛇窩

習近平親自說明十五五規劃起草過程　15部分＋3板塊有港澳台工作

「奶皮糖葫蘆」一夜爆紅！　陸顧客喊：排3hr只為吃上一串

中日外長通話　王毅：台灣問題事關兩國「基本信義」

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

中共發布十五五規劃建議全文：牢牢把握兩岸關係主導權

陸十五五規劃建議出爐：採取「超常規措施」推動核心技術攻關

宋濤會見蕭旭岑一行：習近平賀電鄭麗文為兩黨、兩岸關係指明方向

陸人大常委會決定「何衛東下、張升民上」　宣布再砍8官員職務

交往1個月喜當爸！男擺20桌滿月酒才知「娃非親生」　女友還已婚

陸男「刮中百萬」請假去兌獎！　店員一看背面嘆：是無效票

超驚險！陸女誤將「蛇窩」當野生彈跳床猛踩　網嚇：疑眼鏡蛇窩

習近平親自說明十五五規劃起草過程　15部分＋3板塊有港澳台工作

「奶皮糖葫蘆」一夜爆紅！　陸顧客喊：排3hr只為吃上一串

中日外長通話　王毅：台灣問題事關兩國「基本信義」

威力彩2億獎落台南永康！老闆拜完太子爺「左眼狂跳」竟真中頭獎

黃偉哲表揚守望相助績優隊、阻詐有功人員　攔阻逾9千萬元詐騙款

台中男車禍亡「頸部卻有刀傷」　高大成曝2關鍵：恐遭人追殺

運動族必看！營養師激推「8款天然增肌食物」　

北投「鐵棒男」半夜傳巨響被檢舉　暴怒砸鄰居門

山川連兩戰開轟！軟銀逆轉阪神搶下2勝1敗優勢　奪冠率達77％

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

唐振剛出面自首閃兵！　《角頭》戰友黃鐙輝發聲嘆：年輕難免有僥倖心態

中共發布十五五規劃建議全文：牢牢把握兩岸關係主導權

冬季髮絲變脆弱？3款養髮液推薦　吹乾頭皮前使用最好

鄧紫棋唱到一半褲子開了　上熱搜笑喊：全都是泡沫

大陸熱門新聞

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

快訊／大陸公安對沈伯洋立案偵查！

科技公司送優秀員工「黃金鍵帽」！她努力3年終到手

撿獲大陸霹靂-15飛彈　印度正尋求仿製：是一款好武器

11歲屁孩吞10g金豆！媽怒：不准在外拉屎

陸人大常委會決定「何衛東下、張升民上」

超驚險！陸女誤將「蛇窩」當野生彈跳床玩

陸「萬能遙控器」流竄　配對解碼便能破解社區商場停車場鐵捲門

大陸又一開源模型爆紅！　MiniMax性能「超越DeepSeek」

中國衛星太空俯瞰台灣！台北、竹科全入鏡

影／館長北京行體驗「不到長城非好漢」

「奶皮糖葫蘆」爆紅！陸顧客甘願排3hr

中日外長通話　王毅：台灣問題事關兩國「基本信義」

男子「刮中百萬」請假去兌獎！店員嘆：無效

更多熱門

相關新聞

陸十五五規劃建議出爐：採取「超常規措施」推動核心技術攻關

陸十五五規劃建議出爐：採取「超常規措施」推動核心技術攻關

中共四中全會於23日通過「十五五」規劃建議，今（28）日刊出建議全文。針對科技被美國「卡脖子」難題，建議提出要完善新型舉國體制，採取超常規措施，全鏈條推動積體電路、高端儀器、先進材料等重點領域關鍵核心技術攻關取得決定性突破。

習近平親自說明十五五規劃起草過程　內容包含港澳台工作

習近平親自說明十五五規劃起草過程　內容包含港澳台工作

陸進入制度轉型關鍵節點　學者：「十五五」成為「反內捲」規劃

陸進入制度轉型關鍵節點　學者：「十五五」成為「反內捲」規劃

「十五五」規劃強調「有為政府」　學者：國進民退更明顯

「十五五」規劃強調「有為政府」　學者：國進民退更明顯

十五五規劃將「史無前例」重視兩岸　張五岳：未來數月是交流機遇期

十五五規劃將「史無前例」重視兩岸　張五岳：未來數月是交流機遇期

關鍵字：

四中全會十五五規劃

讀者迴響

熱門新聞

獨／信義雙屍情人視角出遊照曝　富商前男友憶笑容心碎

佛里曼18局再見轟！道奇6比5氣走藍鳥

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

首位自首閃兵藝人！Energy前成員「赴地檢署」

即／台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛當場死亡

快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

《影后》女星爆難搞5事蹟！

獨／6年砸千萬被分手…富商前男友為她「保時捷安太座」！

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

即／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審判決出爐

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面