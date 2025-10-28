中共發布十五五規劃建議全文：牢牢把握兩岸關係主導權

▲ 中共四中全會上周閉幕，《建議》全文於今天27日正式公佈。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

中共中央第二十屆中央委員會第四次全體會議上周23日於北京閉幕，大會審議通過《關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》（簡稱「十五五規劃建議」）。《建議》全文於今天（27日）正式公佈。文件分15部分、三大板塊以及61細項。其中，涉台工作在第59小項，還是強調「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。」堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定，加強產業合作，推動兩岸經濟合作。落實台灣同胞享受同等待遇政策，為台胞在大陸學習、工作、生活創造更好條件，增進兩岸同胞福祉。

中共中央第二十屆中央委員會第四次全體會議審議通過《關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，今天大陸官媒也釋出《建議》最新全文，共15部分、三大板塊，涵蓋經濟、科技、社會、民生、安全、國防及港澳台工作等領域，全面部署「十五五」時期的發展藍圖。

第三板塊包括第十五部分和結束語，主要部署堅持和加強黨中央集中統一領導、推進社會主義民主法治建設、港澳台工作、推動構建人類命運共同體、充分調動全社會積極性主動性創造性等任務。分別就「國防軍隊現代化」與「黨的全面領導及港澳台工作」作出系統部署，標誌「十五五」時期中國在強軍、治黨與民族統一進程上的戰略方向更趨明確。推進社會主義民主法治建設、港澳台工作、推動構建人類命運共同體、充分調動全社會積極性主動性創造性等任務。

《建議》第一板块包括第一、第二2個部分，為總論，主要闡述「十四五」時期發展取得重大成就、「十五五」時期在基本實現社會主義現代化進程中具有承前啓後的重要地位、「十五五」時期發展環境面臨深刻複雜變化、「十五五」時期經濟社會發展的指導思想、遵循的原則和主要目標等內容。關鍵定位：邁向基本現代化關鍵五年

《建議》首先回顧，第一「十五五」時期是基本實現社會主義現代化的關鍵時期。《建議》強調，十四五時期我國發展歷程極不尋常極不平凡。面對錯綜複雜的國際形勢和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，以習近平同志為核心的黨中央，團結帶領全黨全國各族人民迎難而上，砥礪前行，經受住世紀疫情嚴重衝擊，有效應對一系列重大風險挑戰，推動黨和國家事業取得新的重大成就。我國經濟實力、科技實力、綜合國力躍上新台階，中國式現代化邁出新的堅實步伐。

《建議》指出，第二個百年奮鬥目標新徵程，實現良好開局。這些重大成就的取得，根本在於以習近平同志為核心的黨中央領航掌舵，在與習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引，建議指出，十五五時期是基本實現社會主義現代化，夯實基礎，全面發力的關鍵時期。要鞏固拓展優勢，破除瓶頸制約，補強短板弱項，在激烈國際競爭中贏得戰略主動，推動事關中國式現代化全局的戰略任務取得重大突破，為基本實現社會主義現代化奠定更加堅實的基礎。

此外，全面從嚴治黨持續深化，反腐敗鬥爭縱深推進，黨的創造力、凝聚力和戰鬥力明顯提升。總結來看，「十四五」時期，我國經濟實力、科技實力和綜合國力躍上新台階，中國式現代化邁出堅實步伐，第二個百年奮鬥目標的新徵程順利開局，為「十五五」期間實現社會主義現代化奠定了堅實基礎，統籌推進「五位一體」總體布局和「四個全面」戰略布局，協調國內國際兩個大局，加快構建新發展格局，確保高質量發展取得決定性進展。

第二是「十五五」時期經濟社會發展的指導方針和主要目標。建議強調十五五時期經濟社會發展要堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想，鄧小平理論，三個代表重要思想、科學發展觀，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，圍繞全面建成社會主義現代化強國，實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，統籌推進五位一體總體佈局，協調推進四個全面戰略佈局，統籌國內國際兩個大局完整、準確、全面貫徹新發展。

報告強調，在此基礎上，再奮鬥五年，到2035年，我國經濟、科技、國防、綜合國力和國際影響力將大幅躍升，人均國內生產總值達中等發達國家水平，人民生活更加幸福美好，基本實現社會主義現代化。



▲ 中共中央總書記習近平代表中央政治局，向黨的二十屆四中全會針對《建議》起草說明制定過程。（圖／翻攝 新華社）

《建議》第二板塊包括第三至第十四12個部分，主要瞄准關係全局和長遠的重點問題，分領域部署「十五五」時期的戰略任務和重大舉措，明確從產業發展、科技創新、國內市場、經濟體制、對外開放、鄉村振興、區域發展，到文化建設、民生保障、綠色發展、安全發展、國防建設等重點領域的思路和重點工作。

其中，第十四部分「如期實現建軍一百年奮鬥目標，高質量推進國防和軍隊現代化」。《建議》指出，鞏固國防和強大軍隊是中國式現代化的戰略支撐。貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊絕對領導，貫徹軍委主席負責制，按照國防和軍隊現代化新三步走戰略，推進政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，邊鬥爭、邊備戰、邊建設，加快機械化、信息化、智能化融合發展，提高捍衛國家主權安全發展利益戰略能力。要加快先進戰鬥力建設，推進軍事治理現代化，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力。

《建議》第三板塊包括第十五部分和結束語，主要部署堅持和加強黨中央集中統一領導、推進社會主義民主法治建設、港澳台工作、推動構建人類命運共同體、充分調動全社會積極性主動性創造性等任務。

十五部分指出「全黨全國各族人民團結起來，為實現十五五規劃而奮鬥。」《建議》強調，堅持和加強黨的全面領導是推進中國式現代化的根本保證，堅持以黨的自我革命引領社會革命，持之以恆推進全面從嚴治黨，增強黨的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力，提高黨領導經濟社會發展能力和水平，為推進中國式現代化凝聚磅礡力量。

要堅持和加強黨中央集中統一領導，完善黨中央重大決策部署落實機制，確保上下貫通，執行有力。要推進社會主義民主法制建設，堅持全面依法治國，協同推進科學立法，嚴格執法、公正司法、全民守法，促進香港澳門長期繁榮穩定。

推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定，牢牢把握兩岸關係主導權主動權。深化兩岸交流合作，共同傳承弘揚中華文化。高質量推進兩岸融合發展示範區建設，加強產業合作，推動兩岸經濟合作。落實台灣同胞享受同等待遇政策，為台胞在大陸學習、工作、生活創造更好條件，增進兩岸同胞福祉。

要推動構建人類命運共同體，倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，拓展全球夥伴關係網絡，推動構建新型國際關係。要充分調動全社會投身中國式現代化建設的積極性、主動性、創造性。

《建議》最後強調，全黨、全軍全國各族人民要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，為基本實現社會主義現代化而共同奮鬥，不斷開創以中國式現代化全面推進強國建設民族復興偉業新局面。