陸男「刮中百萬」請假去兌獎！　店員一看背面嘆：是無效票

▲娛樂用假彩券流入市面，左為真彩券，右為假彩券。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

江蘇蘇州一名民眾近日手持一張俗稱「大7」的體育彩券即開票，開心前往蘇州市體育彩票管理中心兌獎，票面顯示中獎金額高達100萬元（人民幣，下同，約新台幣440萬元）。然而，工作人員一看便發現「不對勁」，這張彩券竟是假票、無效票，令他心情有如雲霄飛車般，跌落谷底。

據《九派新聞》報導，該名民眾是在地鐵站的一名流動攤販手中，購買兩張「即開型彩券」，刮開後驚喜地看到「中獎100萬元」字樣，還特地上網查詢兌獎資訊，確認可於蘇州市體育彩票管理中心兌換，於是特別請假前往。不料一到窗口，工作人員立即指出這張彩券「一眼假」，從票面設計、印刷顏色到紙張手感，都與正規彩券明顯不同。

▲假彩券背後有寫一行小字「娛樂用」，左為真彩券，右為假彩券。（圖／翻攝自微博）

進一步查看票面，「購買須知」雖然印得條理清晰，但仔細一看，最下方赫然標註「本產品為娛樂刮刮卡，只用於娛樂」，這其實是商家設下的「免責條款」。蘇州市體育彩票管理中心表示，近期已陸續收到多起類似的「假彩券」案例。

網購平台顯示，以「道具彩券」為關鍵字搜尋，發現有不少商家販售外觀與真彩券幾乎一致的「仿真即開票」，上頭設計有「中獎100萬元」、「中獎20萬元」等不同金額選項，也有「未中獎」版本，每張售價僅約1元多人民幣。

市體育彩票管理中心提醒民眾，購買彩券務必前往正規授權門市或官方銷售點，切勿輕信流動攤販或網路低價販售的「道具彩券」，以免一時貪心，反遭詐騙。