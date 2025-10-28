11歲屁孩「吞10g萬元金豆」　媽氣炸：天天叮囑，不准在外拉屎

▲紀太太買的10g金豆。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

江蘇崑山一名11歲的男孩近日將家中一顆10g的金豆吞下肚，引起熱議。男童的母親紀太太表示，「熊孩子說要鍛鍊舌頭的力量，然後把我剛買的10克的金豆子吞下去了」，令她又氣又心急。

據《大皖新聞》報導，紀太太表示，日前她花費萬元，網購了一個10克重的金豆子，近日收到貨後，她11歲的兒子把金豆子拿到屋裡把玩，「當時我正在陽台洗衣服，他說『媽媽你快過來，我要死了，我把金子給吞了』。」

她表示，起初以為兒子在開玩笑，當確認兒子真的吞了金豆子時，她也是哭笑不得，「以前我姪女吞過硬幣，後來帶到醫院，醫生說問題不大，拉大便能拉出來，然後我就在網上搜了一下，也都說金子也能拉出來，我就沒太放在心上。」

▲男童吞下10g金豆。（圖／翻攝自微博）

她接著說，「我每天都提醒他，不能在外面拉屎，這個屎有點貴。」她等了5天，挖了大便兩次，還是沒有找到金子，於是她隔天就帶兒子去醫院。

醫師指出，患童5天前誤吞約10克黃金，期間解2次大便未發現，目前無腹痛、嘔吐等症狀，診斷結果顯示胃內有異物。所幸去看完醫生後，當天就將該顆金豆排出來了。

紀太太表示，她把相關內容上傳到社群平台，引起50多萬人觀看。她也提醒，「大家一定要把家裡的金子妥善存放，千萬別讓熊孩子看到。」