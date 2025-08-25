　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

女子五星酒店吃飯被4公分蜈蚣咬一口　補償竟是「回來吃飯」惹議

▲女子在蘇州五星酒店用餐時，被4公分長的蜈蚣咬傷腳。（圖／翻攝微博）

▲女子在蘇州五星酒店用餐時，被4公分長的蜈蚣咬傷腳。（圖／翻攝微博，下同）

文／香港01

五星級酒店吃飯竟被蜈蚣咬傷！大陸有女子早前到蘇州太湖萬麗酒店吃飯，其間突然腳部劇痛，發現有條長約4公分的蜈蚣正在其腳上扭動，嚇到她大叫求救。餐廳職員馬上趕來將蜈蚣捏死，女子腳部紅腫及出現擴散式的刺痛感，送院治理後已無大礙。酒店對女事主道歉亦提出補償方案，但女事主仍表示不滿。

陸媒報導，事發於8月16日，來自上海的馬女士在五星級的蘇州太湖萬麗酒店內的餐廳用膳，突然感到腳部劇痛，她望頭一望，驚見1條長約4公分的蜈蚣正在其腳上扭動。女子嚇到當場大叫，「低頭看見有條很多足的蟲子在腳上扭」、「腳很疼很疼」，連忙向友人求救。

▲女子在蘇州五星酒店用餐時，被4公分長的蜈蚣咬傷腳。（圖／翻攝微博）

餐廳職員馬上趕至將蜈蚣捏死，事主的友人指，那條蜈蚣約4公分長。由於事主腳部被咬到紅腫，腳趾尾有種正擴散的刺痛感，友人即駕車送她入院，酒店亦派職員隨行。醫院指女子的腳部水腫是「接觸了蜈蚣和有毒的千足蟲」，消毒治療後已無大礙。

蘇州太湖萬麗酒店回應稱，酒店位於湖邊附近佈滿植被，平日很注重環境消毒工作，客人被蟲咬的機會很小。酒店強調正積極處理，已主動聯絡馬女士的友人，就其不快經歷道歉，已提出報銷醫療費用、部分餐飲及會員積分等作補償。

不過，馬女士認為五星級酒店應該有更高的衛生標準，亦對酒店提出的方案感不滿，因她住在上海，酒店在蘇州，賠償方式竟是叫她回去吃飯，對她作用不大，希望酒店提出更合理方案。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 3112 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
接生悲劇！印4.2kg寶寶「頭被扯斷」　身軀仍卡子宮
威廉波特奪冠前！教練突喊暫停「我上來帥一下」
婉拒柯建銘慰留？　吳思瑤：很尷尬的問題、昨不敢接電話
民進黨團爆請辭潮！　王義川被問是否續任副幹事長低調避答
確定了！　IU、朴寶劍來台出席AAA
快訊／輝達秀「新大腦」產品　5檔概念股亮燈嗨翻！
少1周暑假「換10天連假」　197所學校今提早開學

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女護士高鐵站狂奔！忍痛咬掉穿戴甲救人　陸網大讚：人美心善良

女子五星酒店吃飯被4公分蜈蚣咬一口　補償竟是「回來吃飯」惹議

陸「沙金首飾」俗又大碗遭市場追捧　專家批：鎳銅合金或引起皮膚病

上海45歲「腦梗」專家自述「我也腦梗了」　無不良嗜好唯一原因曝

9旬嬤立下離奇遺囑！全部財產留給「乾兒子」　法院揭驚人真相

一年沒吃！被主人忘了「龜堅強」竟活下來　瘦成骷髏

旅遊回家驚見「客廳爬滿小蛇」！竟是「網購1物」惹禍

中國有「現實版煉丹爐」加熱3100°C破世界紀錄！將成宇宙船鎧甲

龍魚「眼睛動手術」　2年前奪冠「能換1套房」

汪毅夫撰文「兩岸無國界」　稱蔡英文也承認此事實

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

【有夠離譜】國道驚見特斯拉男睡翻！開自動駕駛「內線狂飆」

【貪快翻車】高雄18歲騎士闖紅燈突急煞！人車前空翻2圈摔地

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

女護士高鐵站狂奔！忍痛咬掉穿戴甲救人　陸網大讚：人美心善良

女子五星酒店吃飯被4公分蜈蚣咬一口　補償竟是「回來吃飯」惹議

陸「沙金首飾」俗又大碗遭市場追捧　專家批：鎳銅合金或引起皮膚病

上海45歲「腦梗」專家自述「我也腦梗了」　無不良嗜好唯一原因曝

9旬嬤立下離奇遺囑！全部財產留給「乾兒子」　法院揭驚人真相

一年沒吃！被主人忘了「龜堅強」竟活下來　瘦成骷髏

旅遊回家驚見「客廳爬滿小蛇」！竟是「網購1物」惹禍

中國有「現實版煉丹爐」加熱3100°C破世界紀錄！將成宇宙船鎧甲

龍魚「眼睛動手術」　2年前奪冠「能換1套房」

汪毅夫撰文「兩岸無國界」　稱蔡英文也承認此事實

12年前經典賽台日大戰對王建民！能見篤史「悍將日本祭」受邀開球

女賓客婚禮上台熱舞「突暴斃」！　倒地瞬間畫面曝

中秋、雙十連假「飛日本1航線」票價罕見　達人喊意外！

志願役加給調至3萬「被釋憲」　卓榮泰：若結果要編「會同時補足」

女護士高鐵站狂奔！忍痛咬掉穿戴甲救人　陸網大讚：人美心善良

邱泰源拒下台？　綠黨團：鼓勵卓榮泰大破大立進行改組

安南醫院攜手丹麥專家　引進TMS腦刺激治療邁向國際

蔡英文貼燦笑合照！陳智菡揶揄1句　網酸爆：怎麼能不好笑呢

挺進全球4強！　台灣籃球小將幸宇勝Jordan THE ONE總決賽揚威

熱帶低壓最快周四生成　明起雨區擴大水氣增

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

大陸熱門新聞

被主人遺忘「龜堅強」竟活著　瘦成骷髏

98歲老人額頭長角！嫌麻煩竟「自己剪掉」急送醫

9旬嬤財產全給「乾兒子」　法院揭驚人真相

旅遊回家驚見「客廳爬滿小蛇」！竟是網購1物惹禍

中國現實煉丹爐　加熱3100°C破紀錄

龍魚眼睛動手術　2年前奪冠「能換1套房」

快訊／大罷免31：0國民黨完勝　陸國台辦表態了！

上海45歲「腦梗」專家自述「我也腦梗了」 無不良嗜好唯一原因曝

1兆度電量！陸7月用電破紀錄　多種能源發力

浙江女上網刷到「另個自己」　比對DNA後痛哭

陸第3代「隱型六代機」　無垂直「W型尾翼」超高音速

九三閱兵前　陸學者：不能誇大國民黨抗戰作用

輝達叫停H20晶片生產　中國回應了

汪毅夫撰文「兩岸無國界」　稱蔡英文也承認

更多熱門

相關新聞

女1萬多賣掉舊沙發　事後發現錯失60萬

女1萬多賣掉舊沙發　事後發現錯失60萬

美國伊利諾州一名女子網路上分享，她在Facebook Marketplace上成功以500美元（約台幣1.5萬元）賣掉一張舊沙發，本來還覺得自己賺到，直到她意外看到沙發新主人的貼文，才發現自己不識貨，竟然把市價高達2萬美元（約台幣60萬元）的精品沙發便宜賣掉。

即／高雄19歲女與父吵架跑到岸邊　警消安撫勸回

即／高雄19歲女與父吵架跑到岸邊　警消安撫勸回

女車停潮州火車站　下車回頭驚見陌生男闖後座

女車停潮州火車站　下車回頭驚見陌生男闖後座

日籍母子蘇州地鐵站上廁所遭襲擊 校方提醒：不要隨意大聲說日語

日籍母子蘇州地鐵站上廁所遭襲擊 校方提醒：不要隨意大聲說日語

即／高雄某大樓女子墜樓　倒臥大門口死亡

即／高雄某大樓女子墜樓　倒臥大門口死亡

關鍵字：

蜈蚣五星酒店女子咬傷蘇州

讀者迴響

熱門新聞

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

找到舌頭、咽喉！彰化7歲女童「遺體完整了」

被主人遺忘「龜堅強」竟活著　瘦成骷髏

竹筷重複用害全家罹肝癌！專家揭致命危機

欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」

98歲老人額頭長角！嫌麻煩竟「自己剪掉」急送醫

「這2天」是申請退休最佳日期！可多領一個月年金

30歲男罹大腸癌4期！醫見生活習慣超意外

賓賓哥公益直播曝身分　性侵女受害者崩潰求下架

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

王浩宇怒轟「行政院有夠白痴」：都不知道怎麼幫你解釋

桃猿應援團長失言致歉　Josh冷回8字

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

劍魚估今轉中颱　可能還有新颱風模擬路徑曝

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

更多

最夯影音

更多

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面