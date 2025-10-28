傳川習會可能在「釜山金海機場」舉行　韓媒分析原因

▲韓媒指出，川習會地點可能在釜山金海國際機場「翼峰樓」舉行。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普與中國國家主席習近平30日在韓國的會談場地，據韓媒東亞日報27日披露，極可能在釜山金海國際機場的貴賓接待設施「翼峰樓」舉行。韓國政府消息人士透露，基於美中領導人的緊湊行程安排、移動路線規劃以及安全維護考量，相關單位正積極協調此一會面場所。

金海機場的翼峰樓之所以有望成為川習會候選地點，主要考量軍用機場的特殊安保優勢，加上配合川普29日上午抵韓、30日下午離境，以及習近平30日訪韓、11月1日返國的時程安排。

這棟建築興建於2005年釜山APEC峰會前夕，內部配置會議廳和附屬空間，過去也曾接待訪問釜山的海外領導人。報導指出，韓國空軍近期對翼峰樓進行設施改造，更增添外界對此處將成為會談地點的猜測。

這場備受矚目的美中領導人對話將是川普重新入主白宮後首度與習近平面對面交鋒。韓國國家安保室長魏聖洛26日表示，川普與習近平不會花很長時間進行協商，但仍期待雙方在貿易爭議等議題上能有所突破。

文中提到，在美國持續施壓對等關稅、中國控制稀土出口等緊張情勢升溫的背景下，這場會談能否達成「釜山協議」取得進展，成為外界關注焦點。

▼翼峰樓之所以有望成為川習會候選地點，主要考量軍用機場的特殊安保優勢、美中領導人行程安排等。（示意圖／VCG）