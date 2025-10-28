　
社會 社會焦點 保障人權

林岱樺出庭批檢調 「偽造死人筆錄」　雄檢怒了：勿胡亂放話

▲▼林岱樺開庭 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲立委林岱樺（左）開庭後抨擊檢調 。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

立委林岱樺涉嫌詐領助理費案昨（27）日首度開庭，林岱樺出庭後與律師指控，負責偵辦的檢調捏造死人筆錄，企圖誤導案情，高雄地檢署今（28）日發出聲明，強調「筆錄絕無扭曲編造」，並「提醒」被告與辯護人「勿於法庭外任意詆毀檢方」。

檢方指出，駱姓證人在調查局調查官與檢察官兩度訊問時，明確承認自己只是人頭助理，名下用於請領立院薪資的帳戶，是由同案被告林岱樺之弟開設，帳戶自始至終都不曾由他本人保管，也沒拿過一毛錢。檢方更表示，筆錄全程都有錄音錄影並製作逐字譯文，「完整送交法院審理，絕無造假可言！」

▲▼高雄地檢署 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄地檢署外觀。（圖／記者陳宏瑞攝）

檢方指出，這些人頭助理的薪資款項經追查金流後發現，有部分資金拿來購買林岱樺的座車，部分轉進通法寺帳戶，還有部分直接匯入林岱樺本人帳戶，甚至有款項被用來替佳安事務所客戶繳遺產稅、滯納金，或由林岱樺弟弟提領、註明「自用」、「繳保費」，更有多筆大額現金流向不明。

檢方強調，所有金流、證人證詞與交易紀錄都列入起訴書的證據清單，認定過程「以最嚴格程序辦理」，絕非空口捏造，提醒被告與辯護人應在法庭內依法辯護，「請勿在外胡亂放話、惡意詆毀司法」。

10/27 全台詐欺最新數據

稱林岱樺不可能脫黨參選　柯志恩：選戰不能沒本事卻靠別人出事

稱林岱樺不可能脫黨參選　柯志恩：選戰不能沒本事卻靠別人出事

綠委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆及許智傑都有意爭取2026高雄市長提名，但林因涉助理費案，且非黨主席賴清德所屬「新潮流」一員，不被看好出線。對此，已表態高雄市長的國民黨立委柯志恩今（27日）表示，林岱樺不可能脫黨參選，對於對林來說不一定有機會；柯也說，面對選戰，不能自己沒本事，靠別人出事，從頭到尾打選戰也不靠這樣的機會，以三腳督在南部的經驗來說，林岱樺也是在做選戰的最後一搏。

林岱樺怨「寄人籬下」　聲請變更住居想回老家

林岱樺怨「寄人籬下」　聲請變更住居想回老家

林岱樺轟檢調「偽造死人筆錄」

林岱樺轟檢調「偽造死人筆錄」

詐領助理費案首開庭　林岱樺：禁得起考驗

詐領助理費案首開庭　林岱樺：禁得起考驗

柯志恩掛看板「這柯不一樣」　親解答哪裡不一樣

柯志恩掛看板「這柯不一樣」　親解答哪裡不一樣

