　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮重陽節敬老！百歲人瑞嘉獲禮金　還有金鎖片

▲▼徐榛蔚慰訪今年剛滿百歲的袁其培先生並致贈重陽禮金、金鎖片及敬老狀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼徐榛蔚慰（左）訪今年剛滿百歲的袁其培先生並致贈重陽禮金、金鎖片及敬老狀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

重陽佳節將至，花蓮縣長徐榛蔚27日分別前往吉安鄉與鳳林鎮為縣內百歲人瑞獻上滿滿的祝福，親手致贈重陽禮金、金鎖片及敬老狀，以表達對長者的關懷及尊敬。

徐榛蔚首先前往吉安鄉慰訪今年剛滿百歲的袁其培先生，吉安鄉長游淑貞及吉安鄉社會課長何書咏北區服務中心邱增良副主任暨社會處同仁陪同前往探望。袁爺爺不挑食的養生之道，身體仍然相當硬朗，交談過程袁爺爺的臉上洋溢著開懷的笑顏並感謝縣長的祝福，現場氣氛溫馨和樂。

▲▼徐榛蔚慰訪今年剛滿百歲的袁其培先生並致贈重陽禮金、金鎖片及敬老狀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚接續慰訪鳳林鎮今年104歲的葉金妹女士，由鳳林鎮林榮里長陳嬌妹、鳳林鎮公所社會課長及中區服務中心王依美副主任暨社會處同仁陪同祝賀。葉奶奶從年輕開始就在務農，身體狀況良好，現在早上還會早起去自家菜園種菜，喜歡與鄰里互動，每周會固定參加健康站活動，她在80多歲時，曾獲得鳳林鎮模範母親的殊榮，徐榛蔚看到老人家健康快樂，真讓人開心，送上滿滿的關懷與祝福。

▲▼徐榛蔚慰訪今年剛滿百歲的袁其培先生並致贈重陽禮金、金鎖片及敬老狀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼徐榛蔚慰訪鳳林鎮104歲葉金妹女士，除了致贈重陽禮金、金鎖片及敬老狀還獻上滿滿的關懷與祝福。

徐榛蔚親切地將重陽禮金與敬老狀送至老人家手上，並為長輩佩帶金鎖片，關心長者的身體健康，並暖心話家常，貼心的叮嚀讓長輩備感溫馨。

▲▼徐榛蔚慰訪今年剛滿百歲的袁其培先生並致贈重陽禮金、金鎖片及敬老狀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，長輩們年輕時為台灣的發展付出歲月及心力，為後代打造出宜居的良好生活環境，每位老人家都是花蓮的寶貝，她希望長輩們安心養老，健康呷百二見證花蓮發展。

花蓮縣重視老人福利，推動老人福利政策不遺餘力，除歷年來敬老禮金發放提高金額及下修年齡限制外，也積極推動長照服務，覆蓋率為全國第一，長者社會參與、設置各項老人場館及服務據點、敬老乘車補助等，鼓勵長輩們好好注重身體健康，健康久久幸福久久，營造花蓮成為樂齡宜居幸福城市。


 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
開媽媽的車衝店亡！台中男「頸部刀傷」血跡噴濺　車內有15萬現
航警收賄近百萬！26次放行走私加熱菸入境
大谷翔平締史詩紀錄！單場7度上壘4長打3敬遠　史上第一人
宇珊痛訴冷血航空！親人突過世「退票被逼附死亡證明還遭酸」
快訊／不給大谷打了！遭三次敬遠
奈米咖「被抓的時候」最紅　他點名1人：家境清寒卻有錢閃兵？
快訊／柯蕭12局登板救援化解滿壘危機！　道奇、藍鳥仍是5:5
快訊／戴維斯復出！　加盟PLG球隊
遊戲橘子反咬「犯罪行為」　丁特氣炸：不要臉髒東西

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮重陽節敬老！百歲人瑞嘉獲禮金　還有金鎖片

改裝汽機車狂拉音浪！南投警台14線科技執法　今年已逮41車

105歲仍勇健！許淑華重陽前夕訪竹山人瑞黃王金娘

台23線富里望通嶺路段邊坡施工　11/1起整點放行10分鐘

印尼台商之光暨教育公益推手　暨大頒授李謀誠名譽管理學博士學位

防豬瘟疫情！花蓮國中小午餐全面禁豬　25間校園均符規定

青年安心學習免煩惱　雲嘉南分署職前訓練獎勵助轉職成功

桃園「智慧計畫」挨批整合不力　議員籲「智發會」加把勁

桃園捷運綠線GC03標被爆工程缺失　互助營造：不實報導

雲林國際農機暨資材展落幕　參觀人次與交易金額雙創佳績！

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

花蓮重陽節敬老！百歲人瑞嘉獲禮金　還有金鎖片

改裝汽機車狂拉音浪！南投警台14線科技執法　今年已逮41車

105歲仍勇健！許淑華重陽前夕訪竹山人瑞黃王金娘

台23線富里望通嶺路段邊坡施工　11/1起整點放行10分鐘

印尼台商之光暨教育公益推手　暨大頒授李謀誠名譽管理學博士學位

防豬瘟疫情！花蓮國中小午餐全面禁豬　25間校園均符規定

青年安心學習免煩惱　雲嘉南分署職前訓練獎勵助轉職成功

桃園「智慧計畫」挨批整合不力　議員籲「智發會」加把勁

桃園捷運綠線GC03標被爆工程缺失　互助營造：不實報導

雲林國際農機暨資材展落幕　參觀人次與交易金額雙創佳績！

借8帳戶給男友害22人被騙136萬！櫃姐無罪理由曝　她5萬也被領光

開媽媽的車衝店亡！台中男「頸部刀傷」血跡噴濺　車內有15萬現金

日大學校園停電「搬乾冰降溫」　研究生未被通知缺氧死

台鐵排骨便當使用冷凍豬排　供貨銷售穩定「未受禁宰影響」

「金孫」東擎興櫃首日飆漲8成　「阿公輩」和碩股價收小黑

林岱樺出庭批檢調 「偽造死人筆錄」　雄檢怒了：勿胡亂放話

快訊／台股收盤下跌44.52點　台積電跌5元至1475

航警收賄近百萬！26次放行走私加熱菸入境　3人收押今起訴

楊謹華放假飛出國「身體第一天就出狀況」！靠兩招自救：真的是齁

大谷翔平締史詩紀錄！單場7度上壘4長打3敬遠　史上第一人

【不到半年被養成豬】萌貓剛到家立刻收獲阿嬤心XD

地方熱門新聞

重建座談會未被通知　花蓮縣長怒闖會場踢桌

勞工領袖大學菁英班開訓！近百名勞工齊聚成大進修

屏東男術後滲血口吐鮮血　警火速送醫

常春藤高中引導學生展現「看不見的能力」

桃園捷運綠線GC03標被爆工程缺失

桃園智慧計畫挨批整合不力　籲智發會加把勁

雲林國際農機暨資材展　交易金額創佳績

名間鄉擬建垃圾焚化爐　許淑華：回饋金每年1億交鄉公所

無腳本真實上演！雲林「海洋污染複合演練」風浪中實戰應變

廟會放炮整街燒　居民氣炸：沒政府了嗎

中原大學建築系成立「昭揚實驗室」

花蓮國中小午餐全面禁豬　稽查25間校園符規定

青年安心學習免煩惱雲嘉南分署職前訓練獎勵助轉職成功

重陽前夕　許淑華訪竹山人瑞黃王金娘

更多熱門

相關新聞

重陽前夕　許淑華訪竹山人瑞黃王金娘

重陽前夕　許淑華訪竹山人瑞黃王金娘

明天就是重陽節，竹山鎮105歲人瑞黃王金娘年輕時因夫婿早逝，獨自務農、照顧婆婆並拉拔4個孩子長大成人、成材，如今不但苦盡甘來、享有長壽的福報，身體更是健朗、耳聰目明，在重陽節前夕也獲南投縣政府登門親訪、致贈敬老禮金和金鎖片，表彰其一生的成就和貢獻。

防範非洲豬瘟衝擊　徐榛蔚向中央提出4大訴求

防範非洲豬瘟衝擊　徐榛蔚向中央提出4大訴求

重陽「極陽日」超凶！命理師點名6件事別做

重陽「極陽日」超凶！命理師點名6件事別做

平安久久敬老情！南消左鎮宣導防火觀念重陽節暖心護長者

平安久久敬老情！南消左鎮宣導防火觀念重陽節暖心護長者

百歲人瑞贈書法　侯友宜表敬意祝健康快樂

百歲人瑞贈書法　侯友宜表敬意祝健康快樂

關鍵字：

重陽節敬老徐榛蔚慰訪百歲人瑞重陽禮金金鎖片

讀者迴響

熱門新聞

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

即／台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛當場死亡

快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝

獨／信義雙屍情人視角出遊照曝　富商前男友憶笑容心碎

還是不給打！大谷13局仍被敬遠

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

《影后》女星爆難搞5事蹟！

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

即／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審判決出爐

丫頭退股手搖「不要對我尖叫」2年還沒拿到錢

獨／知名連鎖甜品執行長涉詐百萬遭起訴！

KK園區大崩逃！上千人「跳河求生」畫面瘋傳

中華電信ESG「泰舊換新 竹構未來」計畫　助原民青年返鄉撫育竹林固碳愛地球

怪物梅麗莎爆發　牙買加大規模強制疏散

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面