花蓮重陽節敬老！百歲人瑞嘉獲禮金　還有金鎖片

▲▼徐榛蔚慰（左）訪今年剛滿百歲的袁其培先生並致贈重陽禮金、金鎖片及敬老狀。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

重陽佳節將至，花蓮縣長徐榛蔚27日分別前往吉安鄉與鳳林鎮為縣內百歲人瑞獻上滿滿的祝福，親手致贈重陽禮金、金鎖片及敬老狀，以表達對長者的關懷及尊敬。

徐榛蔚首先前往吉安鄉慰訪今年剛滿百歲的袁其培先生，吉安鄉長游淑貞及吉安鄉社會課長何書咏北區服務中心邱增良副主任暨社會處同仁陪同前往探望。袁爺爺不挑食的養生之道，身體仍然相當硬朗，交談過程袁爺爺的臉上洋溢著開懷的笑顏並感謝縣長的祝福，現場氣氛溫馨和樂。

徐榛蔚接續慰訪鳳林鎮今年104歲的葉金妹女士，由鳳林鎮林榮里長陳嬌妹、鳳林鎮公所社會課長及中區服務中心王依美副主任暨社會處同仁陪同祝賀。葉奶奶從年輕開始就在務農，身體狀況良好，現在早上還會早起去自家菜園種菜，喜歡與鄰里互動，每周會固定參加健康站活動，她在80多歲時，曾獲得鳳林鎮模範母親的殊榮，徐榛蔚看到老人家健康快樂，真讓人開心，送上滿滿的關懷與祝福。

▲▼徐榛蔚慰訪鳳林鎮104歲葉金妹女士，除了致贈重陽禮金、金鎖片及敬老狀還獻上滿滿的關懷與祝福。

徐榛蔚親切地將重陽禮金與敬老狀送至老人家手上，並為長輩佩帶金鎖片，關心長者的身體健康，並暖心話家常，貼心的叮嚀讓長輩備感溫馨。

徐榛蔚表示，長輩們年輕時為台灣的發展付出歲月及心力，為後代打造出宜居的良好生活環境，每位老人家都是花蓮的寶貝，她希望長輩們安心養老，健康呷百二見證花蓮發展。

花蓮縣重視老人福利，推動老人福利政策不遺餘力，除歷年來敬老禮金發放提高金額及下修年齡限制外，也積極推動長照服務，覆蓋率為全國第一，長者社會參與、設置各項老人場館及服務據點、敬老乘車補助等，鼓勵長輩們好好注重身體健康，健康久久幸福久久，營造花蓮成為樂齡宜居幸福城市。



