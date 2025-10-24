　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

重陽「極陽日」超凶！命理師點名6件事別做　夫妻行房恐衝煞

▲重陽節祭祖是流傳已久的傳統習俗，至今仍有許多華人地區相當重視。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲重陽節是台灣非常重視的節日。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者閔文昱／綜合報導

九九重陽節即將在10月29日登場，這天象徵「極陽之日」，雖有長壽寓意，卻也被命理師視為「大凶日」之一。命理師小孟老師提醒，重陽當天千萬別亂講話、亂做事，6大禁忌一旦犯了，恐怕整年都「猛衰」擋不住！

小孟指出，《易經》中「九」代表陽數，而重陽節正是「兩陽相疊」之日，古人認為容易沖煞，因而設立登高、喝菊花酒等活動祈福避凶。他提醒，當天不宜說「節日快樂」，應改以「平安健康」祝福，避免引來晦氣。夫妻也應避開「行房」，否則恐有陰陽不調、求子不順之虞。

此外，重陽節又被稱為敬老節，這天最好讓媽媽和長輩休息，不要讓她們下廚，叫外送最吉利。送禮也有禁忌，小孟強調，菊花是祭祀象徵，不適合送給長輩，可改送康乃馨或劍蘭，寓意健康長壽。民間還有說法指出，出嫁未滿三年的女兒忌回娘家，但若帶「麵線與百合花」，即可化解不祥。

最後一項禁忌則與男性有關。小孟提醒，重陽是「陽中之陽」的日子，兩位男性若當天談公事，容易硬碰硬、談不攏甚至爆口角，「要是想升官發財，重陽這天最好安靜點、別逞強！」

● 民俗說法僅供參考，不代表《東森新媒體ETtoday》立場，切勿過度迷信。

10/23 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

4縣市豪大雨特報「雨下整夜」　一路濕到這天

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

