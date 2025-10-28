川普、高市早苗簽稀土協議！　美獲日本軍備大單

▲日本首相高市早苗28日與美國總統川普會面，雙方簽署兩項協議。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本首相高市早苗28日上午與美國總統川普舉行首次面對面會談，雙方確認將強化日美同盟，並共同推動「自由開放的印太」戰略。兩國隨後簽署兩項協議，象徵日美關係邁入新黃金時代，確保關鍵礦產與稀土供應。川普稱日本是美國最強等級的盟友，更讚揚高市是最傑出的首相之一。

綜合日媒報導，高市與川普（Donald Trump）於28日上午10時半結束會談，隨後簽署兩項協議。首先是「邁向美日同盟新黃金時代」（Toward a NEW GOLDEN AGE for the U.S.-Japan Alliance），象徵雙方仍在敲定關稅與投資協議的細節；另一項則是關鍵礦物合作框架。

川普強調，這兩項協議不僅象徵日美邁入新黃金時代，更建立起保障稀土供應的關鍵合作框架，將為雙方在經貿與安全領域注入新動能。

川普說，「日美將迎來前所未有的貿易往來，我們即將簽署新的協議，這是一份非常公平的協定。未來我期待看到更多日本投資進入美國，所有人都對此感到興奮。」

▲川普在會談中多次對高市致意，強調日本是美國最強等級的盟友。（圖／路透）



川普在會談中多次對高市致意，強調日本是美國最強等級的盟友，並表示自己一直對日本懷有深厚敬意，「這段關係將比以往更加堅固，若日本需要協助，美國隨時在場。」

川普也透露，美方已接獲日本多項防衛裝備訂單，「我知道妳（高市）正努力大幅強化日本的防衛力。美國已接獲多項裝備訂單，美國製造的戰機與飛彈是世界上最先進的。我當然希望永遠不用上戰場，但仍感謝日本從美國採購軍備，並感謝雙方在貿易上的合作。」

高市則指出，未來將致力於強化日本的外交力、防衛力、經濟力與科技力，「作為領導人，我決心讓日本的國力更強。」她也提到，希望與川普共同打造日美同盟的新黃金時代，並在自由開放的印太構想上深化合作。

此外，高市宣布，日本將為明年美國建國250週年捐贈250株櫻花至華盛頓特區，並在7月4日於當地施放秋田縣煙火，象徵兩國友誼的延續。