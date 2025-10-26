飛日本泡溫泉！她被陌生男偷窺嚇壞　旅館稱「在捉蟲」全看傻

▲示意圖，與本文無關。（圖／PAKUTASO）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名台灣旅客日前赴日本岩手縣花卷溫泉鄉旅遊，入住知名旅館時，竟在露天女湯泡湯時遭不明男子近距離偷窺。她嚇得立刻報告旅館人員，卻得到「他可能是來捉蟲的」荒謬回覆，還被照收泡湯稅、沒獲任何補償，整起事件引發眾怒。

原PO在Threads表示，當晚11點多，她獨自泡著露天女湯，沒想到一名男子突然出現在三公尺外，直盯她約10秒才離開，「全裸的我完全無力抵抗，還不知道他有沒有帶武器。」她驚慌地通知清潔人員並要求通報主管，旅館經理半夜才現身處理。沒想到隔天退房時，旅館仍照收全額泡湯稅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她再度詢問社長調查結果，對方竟回答，「那男人可能是來捉蟲的。」她傻眼反問，「你們找到他了嗎？」對方卻說沒有，只是「問到一組夜遊的家庭遊客，說那男人應該是在抓獨角仙或鍬形蟲。」她氣得直呼，「所以我像獨角仙還是鍬形蟲？」

不少網友看完怒火中燒，「旅館這是二度傷害」、「報警也沒用，日本旅館都只會道歉」、「太誇張了，應該炎上才會重視」。也有人建議，「一定要留Google評論並翻譯成日文」、「這種事不舉報以後只會更多受害者」、「希望妳是最後一個遇到這種噁心事的人。」