大陸 大陸焦點 特派現場

「共同抵制保護主義」　大陸與東協簽署自貿區3.0升級版議定書

▲東盟,東協,大陸,中國,ASEAN。（圖／CFP）

▲東協與大陸。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

在馬來西亞舉行第47屆東協峰會期間的今（28）日上午，中國—東協自貿區3.0升級版議定書正式簽署。大陸商務部強調，此舉體現中國與東協堅定支持多邊主義和自由貿易的共同承諾，對各國共同抵制保護主義、單邊主義具有重要示範意義。

《央視新聞》報導，3.0版升級議定書共涵蓋9大領域，新增了數位經濟、綠色經濟、供應鏈互聯互通、競爭和消費者保護、中小微企業5個領域，體現了雙方積極引領國際規則制定、推動新興領域合作的共同意願和行動。

據報導，議定書簽署後，雙方將分別履行各自國內核准程序，推動議定書盡早生效實施。

中國—東協自貿區3.0版升級談判於2022年11月宣布啟動，2024年10月實質性結束。3.0版升級議定書在現有中國—東協自貿協定和《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）基礎上，全面拓展新興領域互利合作，加強標準和規制領域互融互通，促進區域貿易便利化及包容發展。

對於3.0版升級議定書的簽署，大陸商務部國際司負責人解讀稱，當前個別國家採取單邊關稅措施挑起貿易戰，給國際經貿體系帶來嚴重衝擊；議定書的簽署充分體現了中國與東協堅定支持多邊主義和自由貿易的共同承諾，對各國共同抵制保護主義、單邊主義，攜手應對國際經貿挑戰具有重要示範意義。

在深入拓展新興領域方面，大陸商務部國際司負責人提到，3.0版新增數位經濟、綠色經濟、供應鏈互聯互通、競爭和消費者保護、中小微企業5個領域，體現了雙方積極引領國際規則制定、推動新興領域合作的共同意願和行動。

另就全面提升開放水準，大陸商務部國際司負責人說，3.0版在貨物、服務、投資市場准入已達到較高水準開放基礎上，聚焦規則與合作領域，作出了中國和東協各自自貿實踐的最高水準承諾。

此外，大陸商務部國際司負責人指出，3.0版還納入了競爭和消費者保護、中小微企業、經濟技術合作等領域，通過保障企業公平競爭、維護消費者合法權益、支持中小微企業發展和提升最不發達國家履約能力，促進區域經濟包容發展。

