疑無照隔空看診！中市府：「關鍵獸醫佐」非洲豬瘟爆發後出國

記者游瓊華／台中報導

台中市傳出非洲豬瘟案例，診斷豬瘟場的王姓獸醫師不僅無執照，僅是獸醫佐身分，且從疫情發生到豬隻死亡，王姓獸醫佐也從未到過現場。台中市農業局長張敬昌28日證實，王姓獸醫佐在案場豬隻確診非洲豬瘟陽性後已經離境，截至今天為止，還未回到台灣。

非洲豬瘟案例發生，但疫調資訊不清，到底誰「建議」老豬農投藥，有無涉及不法。農業局發函台中地檢署，協助傳喚關鍵人物王姓獸醫佐到案說明，但王姓獸醫佐身在國外，未能順利傳喚到案；檢方為釐清案情，昨（27）日下午也再次通知陳姓豬農父子、紀姓特約獸醫師，以及1名賴姓動保處人員（公職獸醫師）接受問訊，4人訊後均請回。

今天出席非洲豬瘟中央前進應變所的台中市副市長鄭照新表示，目前要釐清的是王姓獸醫佐的身分，以及在豬農向其諮詢過程中，王姓獸醫佐有無逾越執行業務的本分，目前調查都依照豬農口述，但豬農連死亡豬隻數目都有誤差，因此一切詳情都還要釐清，但若有違法，一定會有法規上的處置。