《財劃法》修法烏龍！345億完全無法用　綠推暫行條例鎖定3族群

▲民進黨立院黨團於黨團記者室召開「345億顧全民 有財源不違憲」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

為解決去年《財政收支劃分法》修法時的公式錯誤，導致約345億元的款項，政府無法運用，民進黨團今（28日）提出「財政收支劃分法第16條之1未分配款運用暫行條例」草案，盼將這筆經費用在國民年金加碼、婦女坐月子補貼以及勞退自提補貼。

民進黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長范雲、副書記長林月琴和已被提名、欲爭取提名參選2026縣市長選舉的綠委何欣純、陳素月、黃秀芳、王美惠、林俊憲、許智傑、林月琴、劉建國上午召開「345億顧全民 有財源不違憲」記者會。

鍾佳濱表示，去年藍白惡修《財政收支劃分法》後，導致明年度總預算中，中央要給地方的統籌分配款有345億無法分配，形成政府、行政院有財源，卻無法對它運用。因此，民進黨團今日提出「財政收支劃分法第16條之1未分配款運用暫行條例」草案。

為什麼叫暫行？鍾佳濱解釋，因為無人能料定此公式造成的結果會持續多久，因此民進黨團針對這345億如何用在全民身上提出3點訴求，分別是婦女坐月子政府補助10萬、國民年金月領8000元，以及勞退自提加送1%，盼更加照顧國人。

▼民進黨團召開「345億顧全民 有財源不違憲」記者會。（圖／記者詹詠淇攝）