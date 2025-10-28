　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

《財劃法》修法烏龍！345億完全無法用　綠黨團推暫行條例鎖定3族群

▲▼民進黨立院黨團於黨團記者室召開「345億顧全民 有財源不違憲」記者會，立委(左起)陳素月、黃秀芳、王美惠、鍾佳濱、林俊憲、許智傑、劉建國、范雲、林月琴出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立院黨團於黨團記者室召開「345億顧全民 有財源不違憲」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

為解決去年《財政收支劃分法》修法時的公式錯誤，導致約345億元的款項，政府無法運用，民進黨團今（28日）提出「財政收支劃分法第16條之1未分配款運用暫行條例」草案，盼將這筆經費用在國民年金加碼、婦女坐月子補貼以及勞退自提補貼。

民進黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長范雲、副書記長林月琴和已被提名、欲爭取提名參選2026縣市長選舉的綠委何欣純、陳素月、黃秀芳、王美惠、林俊憲、許智傑、林月琴、劉建國上午召開「345億顧全民 有財源不違憲」記者會。

鍾佳濱表示，去年藍白惡修《財政收支劃分法》後，導致明年度總預算中，中央要給地方的統籌分配款有345億無法分配，形成政府、行政院有財源，卻無法對它運用。因此，民進黨團今日提出「財政收支劃分法第16條之1未分配款運用暫行條例」草案。

為什麼叫暫行？鍾佳濱解釋，因為無人能料定此公式造成的結果會持續多久，因此民進黨團針對這345億如何用在全民身上提出3點訴求，分別是婦女坐月子政府補助10萬、國民年金月領8000元，以及勞退自提加送1%，盼更加照顧國人。

▼民進黨團召開「345億顧全民 有財源不違憲」記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

▲▼民進黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長范雲、副書記長林月琴和已被提名、欲爭取提名參選2026縣市長選舉的綠委何欣純、陳素月、黃秀芳、王美惠、林俊憲、許智傑、林月琴、劉建國今（28日）上午召開「345億顧全民 有財源不違憲」記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
驚悚現場畫面曝！　駕駛割頸亡困車內
獨／出遊美照曝！25歲女交纏9億CEO雙亡　富商前男友心碎回
快訊／遭張峻狠踹桌！　傅崐萁提6大罪狀按鈴提告
大谷翔平「壘上空空被敬遠」！　全場噓爆
中市府證實：「關鍵獸醫佐」豬瘟爆發後出國未歸
許紹雄癌逝「23天前最後露面」照片曝！　臉色無異常
女神降臨加持！大谷4安雙響猛打震撼美媒：地表最強男人
快訊／3閃兵藝人爆遭勒索恐嚇！　新北檢另案偵辦
必勝客宣布「2招牌口味」停賣！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠排審「海纜七法」　羅智強嗆嘴炮：共機都趕不回去怎麼執法？

北市府證實岳父建案違建　黃國昌：依法辦理不施壓

遭議長張峻狠踹桌　傅崐萁列6大罪狀提告：不容暴力破壞花蓮

何欣純啟動請益之旅　蔡英文自曝曾住過豐原：深知台中人充滿溫暖

要謝龍介面對造謠後果！　郭國文嗆：有我官商勾結證據就辭職

鏡週刊爆狗仔案「帳房出境」　黃國昌嗆：潑糞就跑何時道歉？

《財劃法》修法烏龍！345億完全無法用　綠推暫行條例鎖定3族群

派副手赴豬瘟應變所！盧秀燕現身市政會議：這是本府最高會議

丹娜絲風災補助加碼　卓榮泰：每戶屋頂受損無論面積大小再補2萬

賴清德：綏靖政策永遠不是遏制威權國解方　以色列決心值得借鏡

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

綠排審「海纜七法」　羅智強嗆嘴炮：共機都趕不回去怎麼執法？

北市府證實岳父建案違建　黃國昌：依法辦理不施壓

遭議長張峻狠踹桌　傅崐萁列6大罪狀提告：不容暴力破壞花蓮

何欣純啟動請益之旅　蔡英文自曝曾住過豐原：深知台中人充滿溫暖

要謝龍介面對造謠後果！　郭國文嗆：有我官商勾結證據就辭職

鏡週刊爆狗仔案「帳房出境」　黃國昌嗆：潑糞就跑何時道歉？

《財劃法》修法烏龍！345億完全無法用　綠推暫行條例鎖定3族群

派副手赴豬瘟應變所！盧秀燕現身市政會議：這是本府最高會議

丹娜絲風災補助加碼　卓榮泰：每戶屋頂受損無論面積大小再補2萬

賴清德：綏靖政策永遠不是遏制威權國解方　以色列決心值得借鏡

林泓育領頭、中生代傳承　成晉：桃猿文化是肩膀的責任

台中市政府公布豬瘟12天時間軸　10／20公種豬死亡是關鍵

醫院人才「已五大皆空」　前台大醫爆擔憂：以後誰來照顧我們

頻聞到水溝味！韓女星演戲「女生嘴裡竟有腐臭味」：實在忍不下去

奈米咖「被抓的時候」最紅　他點名1人：家境清寒卻有錢閃兵？

小賈斯汀現身力挺Bieber兄弟！看大谷開轟「倒讚」畫面瘋傳

露得清爆細菌污染！在美召回1.5萬包卸妝濕巾　台灣好市多也有賣

龍千玉任防詐大使！獻唱《不如甭熟悉》　分享險遭詐經驗

等了21年！張棟樑兌現承諾　驚喜宣布超狂「重磅喜訊」

丁特遭遊戲橘子反咬「犯罪行為」　氣炸重轟：不要臉髒東西

【老闆霸氣】豬瘟疫情公休！肉圓業者薪水照發

政治熱門新聞

還原踹傅崐萁桌始末　張峻：替所有被忽視的光復人出一口氣

美學者批賴清德魯莽！郭正亮揭驚人背景

張峻狠踹傅崐萁桌　災民怒：我們是賤民嗎？

溫朗東「逃兵吃草拉屎」再上訴慘被駁回

遭議長張峻狠踹桌　傅崐萁列6大罪狀提告：不容暴力破壞花蓮

張景森明出庭作證京華城案　建議柯文哲「把狗仔頭關家裡管好」

鄭麗文反對提高國防預算　綠黨團：勿將和平寄望在中共善意上

美星對台立場兩樣情！　外交官員：新加坡為迎合中國犧牲台灣

見證台企插旗德州　林右昌：應肯定台灣總合力量的延伸

露天埋廚餘太驚悚　卓榮泰點名台中：一定要全面有效改進

廚餘蒸煮紀錄中斷數月挨批　盧秀燕反擊中央

張景森出庭前嗆「把狗仔頭關好」　黃國昌：為了柯主席先讓他三拳

聲援張峻！　沈伯洋能理解「那一踢」：傅崐萁才是賣花蓮現行犯

連勝文賣12年愛車：國民黨太窮了

更多熱門

相關新聞

翁曉玲提案「縮短選前民調冷靜期」　綠委批：助中國介選？

翁曉玲提案「縮短選前民調冷靜期」　綠委批：助中國介選？

國民黨立委翁曉玲提案修選罷法第53條，將選前公布民調的冷靜期從現行的10天，縮短為3天。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（27日）表示，大家都知道應付詐騙要有夠長的冷靜時間，打詐都如此了，為何面對中共詐騙、介選要縮短冷靜期？不禁讓人懷疑，她是不是要讓民眾容易上當、接受中共介選？民進黨立委吳思瑤也說，翁曉玲破壞台灣國安真的是無所不用其極、其心可議。

《時代》刊登投書稱賴清德魯莽　綠委：我投書人民日報代表中共？

《時代》刊登投書稱賴清德魯莽　綠委：我投書人民日報代表中共？

鄭麗文反對提高國防預算　綠黨團：勿將和平寄望在中共善意上

鄭麗文反對提高國防預算　綠黨團：勿將和平寄望在中共善意上

綠營轟「下台謝罪」　盧秀燕：謝謝指導

綠營轟「下台謝罪」　盧秀燕：謝謝指導

養豬場未上傳蒸煮紀錄還照送廚餘　綠黨團轟：台中市府螺絲掉滿地

養豬場未上傳蒸煮紀錄還照送廚餘　綠黨團轟：台中市府螺絲掉滿地

關鍵字：

財劃法民進黨團鍾佳濱

讀者迴響

熱門新聞

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

即／台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛當場死亡

《影后》女星爆難搞5事蹟！

大谷被敬遠全場噓爆　雙方進入延長賽

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

即／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審判決出爐

丫頭退股手搖「不要對我尖叫」2年還沒拿到錢

獨／知名連鎖甜品執行長涉詐百萬遭起訴！

怪物梅麗莎爆發　牙買加大規模強制疏散

KK園區大崩逃！上千人「跳河求生」畫面瘋傳

一覺醒來濕又冷！大雨特報再發

世界大賽罕見誤判！一壘遭夾殺成悲劇

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面