美學者批賴清德「魯莽領導人」！郭正亮揭驚人背景：在華府名氣不小

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

美國《時代》雜誌刊登華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）學者高德斯坦（Lyle Goldstein）投書，點名中華民國總統賴清德是「魯莽的領導人」（Reckless Leader），引發政壇與學界熱議。對此，前立委郭正亮也揭露高德斯坦的驚人背景，並直言他並非一般評論者，而是「在華府名氣不小」的重量級軍事學者。

郭正亮指出，高德斯坦是美國海軍戰爭學院前正教授、曾任教20年、同時精通中俄兩語的軍事學者，現任「國防重點」亞洲事務主任。他更是《時代》雜誌的定期邀稿人，幾乎每月都有文章，「在華府名氣不小」，且為美軍體系中少數熟知中國軍政運作的專家。

郭正亮表示，「Reckless」不僅意指魯莽，也有「不顧一切」、「埋頭硬幹」之意，美方使用這個字，代表對賴政府近來強硬作風的警訊。他直言，美方觀感是「台灣愈來愈不負責任」，只看到增加國防預算，卻忽略節制與風險評估，因此才會出現如此措辭。

中華戰略學會研究員張競也指出，高德斯坦長期在美國軍界深具影響力，熟悉中共軍事與兩岸議題，「外交部若仍以意識形態應對現實，只會被現實修理」。他認為「國防重點」屬於溫和現實派智庫，外交部卻連最基本的溝通都未建立，這次「踢到鐵板」。

郭正亮強調，高德斯坦並非「挺中」或「棄台」立場，而是呼籲台灣應在中美避免戰爭的前提下，為自身尋求更務實的安全策略，「這樣的聲音在美國越來越多，明年等著看，恐怕會變成主流。」