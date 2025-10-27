　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美學者批賴清德「魯莽領導人」！郭正亮揭驚人背景：在華府名氣不小

▲▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

美國《時代》雜誌刊登華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）學者高德斯坦（Lyle Goldstein）投書，點名中華民國總統賴清德是「魯莽的領導人」（Reckless Leader），引發政壇與學界熱議。對此，前立委郭正亮也揭露高德斯坦的驚人背景，並直言他並非一般評論者，而是「在華府名氣不小」的重量級軍事學者。

郭正亮指出，高德斯坦是美國海軍戰爭學院前正教授、曾任教20年、同時精通中俄兩語的軍事學者，現任「國防重點」亞洲事務主任。他更是《時代》雜誌的定期邀稿人，幾乎每月都有文章，「在華府名氣不小」，且為美軍體系中少數熟知中國軍政運作的專家。

郭正亮表示，「Reckless」不僅意指魯莽，也有「不顧一切」、「埋頭硬幹」之意，美方使用這個字，代表對賴政府近來強硬作風的警訊。他直言，美方觀感是「台灣愈來愈不負責任」，只看到增加國防預算，卻忽略節制與風險評估，因此才會出現如此措辭。

中華戰略學會研究員張競也指出，高德斯坦長期在美國軍界深具影響力，熟悉中共軍事與兩岸議題，「外交部若仍以意識形態應對現實，只會被現實修理」。他認為「國防重點」屬於溫和現實派智庫，外交部卻連最基本的溝通都未建立，這次「踢到鐵板」。

郭正亮強調，高德斯坦並非「挺中」或「棄台」立場，而是呼籲台灣應在中美避免戰爭的前提下，為自身尋求更務實的安全策略，「這樣的聲音在美國越來越多，明年等著看，恐怕會變成主流。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
民宅信箱「被塞滿往生被」！居民嚇壞報警
藝術家曲德義過世　享壽73歲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美學者批賴清德「魯莽領導人」！郭正亮揭驚人背景：在華府名氣不小

見證台企插旗德州　林右昌籲別唱衰：應肯定台灣總合力量的延伸

建立制度化交流、深化台日夥伴關係！　民進黨青年局首度訪日

福爾摩沙俱樂部首度在台辦年會　歐議員：台灣不是問題而是解答

徐巧芯大獲全勝！溫朗東被爆「逃兵吃草拉屎」　再上訴慘遭駁回

愛爾蘭跨黨派議員團訪台　將參加福爾摩沙俱樂部年會、晉見賴清德

高市早苗重申台海和平重要性　外交部：持續強化自我防衛能力

稱林岱樺不可能脫黨參選　柯志恩：選戰不能沒本事卻靠別人出事

沉默才是暴力！　張峻：那一腳是替所有被忽視的光復人出一口氣

台北、名古屋簽署「防災合作備忘錄」　名古屋副市長：深化互信

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

死亡車禍畫面曝！台中奧迪女駕駛闖紅燈　騎士遭撞噴飛10多公尺

川普見證泰柬和平協議！　泰總理親口諾：立即釋放18柬士兵

北市電動公車開到冒煙！司機+10乘客立即疏散　合力開噴滅火

台南豬農違規載運豬隻被抓包！黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

美學者批賴清德「魯莽領導人」！郭正亮揭驚人背景：在華府名氣不小

見證台企插旗德州　林右昌籲別唱衰：應肯定台灣總合力量的延伸

建立制度化交流、深化台日夥伴關係！　民進黨青年局首度訪日

福爾摩沙俱樂部首度在台辦年會　歐議員：台灣不是問題而是解答

徐巧芯大獲全勝！溫朗東被爆「逃兵吃草拉屎」　再上訴慘遭駁回

愛爾蘭跨黨派議員團訪台　將參加福爾摩沙俱樂部年會、晉見賴清德

高市早苗重申台海和平重要性　外交部：持續強化自我防衛能力

稱林岱樺不可能脫黨參選　柯志恩：選戰不能沒本事卻靠別人出事

沉默才是暴力！　張峻：那一腳是替所有被忽視的光復人出一口氣

台北、名古屋簽署「防災合作備忘錄」　名古屋副市長：深化互信

快訊／桃猿封王！711推出多項限時優惠　內容一次看

他娶妻答應「給168萬聘金」婚後卻裝死！岳父怒告　法院判必須給錢

【行走的30萬】潛水客偶遇海龜！喊：根本國家派來的間諜XD

政治熱門新聞

張峻狠踹傅崐萁桌　災民怒：我們是賤民嗎？

連勝文賣12年愛車：國民黨太窮了

溫朗東「逃兵吃草拉屎」再上訴慘被駁回

張景森明出庭作證京華城案　建議柯文哲「把狗仔頭關家裡管好」

還原踹傅崐萁桌始末　張峻：替所有被忽視的光復人出一口氣

張峻鬧場還踹桌！傅崐萁轟「民主之恥」　要警察逮捕「現行犯」

廚餘蒸煮紀錄中斷數月挨批　盧秀燕反擊中央

鄭麗文如果2026、2028大選夢想成真　他：政治學教科書要全面改寫

賴清德被批魯莽　吳釗燮：多可悲才無視中國挑釁？絕不投降！懂？

美星對台立場兩樣情！　外交官員：新加坡為迎合中國犧牲台灣

中星會談重申一中政策、反對台獨　外交部：台灣是主權獨立國家

聲援張峻！　沈伯洋能理解「那一踢」：傅崐萁才是賣花蓮現行犯

CM-11戰車零件噴飛害自行車騎士摔傷　六軍團：依軍車保險理賠

中國公布台灣衛星照稱「都是中國的」　綠委：幼稚小屁孩把戲

更多熱門

相關新聞

《時代》刊登投書稱賴清德魯莽　綠委：我投書人民日報代表中共？

《時代》刊登投書稱賴清德魯莽　綠委：我投書人民日報代表中共？

華府智庫「防禦優先作為」亞洲接觸計畫主任高德斯坦近日投書《時代》，形容總統賴清德為「Reckless Leader」（魯莽的領袖），引發輿論熱議。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（27日）表示，讀者投書不代表該媒體的立場。若他今天可以投書到中國《人民日報》，難道這會代表中國共產黨的意見？所以這一題是常識題，不用再跟著起舞了。

美學者評賴清德是魯莽領導人　黃國昌：嚴重警訊「賴應察納雅言」

美學者評賴清德是魯莽領導人　黃國昌：嚴重警訊「賴應察納雅言」

退軍憂台灣之盾迷信花大錢！難敵中共火箭彈　學者提3觀點反駁

退軍憂台灣之盾迷信花大錢！難敵中共火箭彈　學者提3觀點反駁

賴清德被批魯莽　吳釗燮：多可悲才無視中國挑釁？絕不投降！懂？

賴清德被批魯莽　吳釗燮：多可悲才無視中國挑釁？絕不投降！懂？

賴清德赴新營視察災後修復中央地方合力讓居民安心回家

賴清德赴新營視察災後修復中央地方合力讓居民安心回家

關鍵字：

美媒賴清德高德斯坦軍事學者政治界

讀者迴響

熱門新聞

隋棠小姑❤洋男友4年被求婚了！

高中生被車濺濕　「滿級分嗆聲文」真的釣出車主

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

山豬過世1年半「寄結婚紅包給逸祥」PO文暖哭網

家寧「本人還在挖土跟吃土當中」首鬆口近況

2人近期同居！富少擁美甲師小女友陳屍信義豪宅

台中豬瘟案情逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去

富少抱小女友陳屍豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

獨／知名連鎖甜品執行長涉詐百萬遭起訴！

獨／25歲正妹交纏CEO雙亡！前男友喊話還她公道

張峻狠踹傅崐萁桌　災民怒：我們是賤民嗎？

即／閃兵團驚見大咖富公子！宏泰掌門人之子認罪盼緩刑

人妻揪酒局遭下藥性侵！起床內褲不見了

快訊／3張5-6月千萬統一發票無人領　下周三到期財部急尋

連勝文賣12年愛車：國民黨太窮了

更多

最夯影音

更多
李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD
薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面